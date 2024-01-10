Хазе о соперниках на чемпионате Европы: «Метелкина и Берулава очень стабильно выступают. Нам нужна большая уверенность в произвольной программе»

Минерва Хазе назвала главных для них с и Никитой Володиным соперников на ЧЕ.

«Мы чувствуем, что становимся более уверенными в себе от соревнования к соревнованию. Теперь мы знаем, чего стоим. Хотим доказать себе, что можем быть еще лучше и что мы – серьезные соперники.

Я говорила в начале сезона, что мы хотим, чтобы к нам так относились. И я думаю, что сейчас нас воспринимают именно так. Это действительно хороший шаг вперед.

Мы учимся справляться со всеми сложностями. На финале Гран-при я говорила себе: «Просто принимай все как есть. Если порвется шнурок, так тому и быть, если что-то случится, все будет хорошо». Учишься расслабляться и понимать, что на некоторые вещи ты все равно не можешь повлиять.

Мы устали в концовке в финале Гран-при, и это дает нам мотивацию тренироваться еще усерднее, особенно в преддверии чемпионата Европы.

На нем помимо итальянских дуэтов будут Анастасия Метелкина и , которые чисто откатали в юниорском финале. Они, безусловно, очень, очень серьезные соперники, потому что они очень стабильно выступают.

Нам нужна большая уверенность в произвольной программе, особенно в первых четырех элементах. Думаю, именно они в конечном итоге станут решающим фактором в борьбе за первое место», – сказала немецкая фигуристка.