Хазе о соперниках на чемпионате Европы: «Метелкина и Берулава очень стабильно выступают. Нам нужна большая уверенность в произвольной программе»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Германии сборная Италии пары сборная Грузии Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Лука Берулава Анастасия Метелкина Фигурное катание

Минерва Хазе назвала главных для них с и Никитой Володиным соперников на ЧЕ.

«Мы чувствуем, что становимся более уверенными в себе от соревнования к соревнованию. Теперь мы знаем, чего стоим. Хотим доказать себе, что можем быть еще лучше и что мы – серьезные соперники.

Я говорила в начале сезона, что мы хотим, чтобы к нам так относились. И я думаю, что сейчас нас воспринимают именно так. Это действительно хороший шаг вперед.

Мы учимся справляться со всеми сложностями. На финале Гран-при я говорила себе: «Просто принимай все как есть. Если порвется шнурок, так тому и быть, если что-то случится, все будет хорошо». Учишься расслабляться и понимать, что на некоторые вещи ты все равно не можешь повлиять.

Мы устали в концовке в финале Гран-при, и это дает нам мотивацию тренироваться еще усерднее, особенно в преддверии чемпионата Европы.

На нем помимо итальянских дуэтов будут Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые чисто откатали в юниорском финале. Они, безусловно, очень, очень серьезные соперники, потому что они очень стабильно выступают.

Нам нужна большая уверенность в произвольной программе, особенно в первых четырех элементах. Думаю, именно они в конечном итоге станут решающим фактором в борьбе за первое место», – сказала немецкая фигуристка.

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1 комментарий
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Как же им хорошечно без наших живется.
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