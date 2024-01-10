Тарасова о словах латвийского фигуриста Васильева про допуск россиян на Олимпиаду: «Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России мужское катание Париж-2024 сборная Латвии Денис Васильев Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала мерзавцем латвийского фигуриста Дениса Васильева.

Васильев назвал поспешным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Игры‑2024 в нейтральном статусе.

«Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек», – сказала заслуженный тренер СССР.

Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»

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26 комментариев
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Спортс должен на три дня забанить ТАТ, не смотря на справедливость высказывания. Таковы правила нашего сайта
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Ответ RusVector
Татьяна Анатольевна, лучше прокомментируйте, спор Куклычевой с Косторной! Федерация деньги за платья заплатила?
"Идите к чёрту !" (с)
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сколько дерьма из рта фугурных деятелей льется в последнее время
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Я даже представляю каким голосом она это говоит
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"Вы знаете, всё это время он искусно маскировался под порядочного человека!"
+3
0
+3
"Он мерзавец, а я ангел.")
+4
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Блин, ну вы бы передали ТАТ, что вообще Денис считает, что вернуть рано или поздно наших стоит, так может она была бы не столь категорична😄
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Обожаю ТАТ, смело и по делу.
А ВасильевС просто трус
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ахахахахахаха
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Фигурка - это улей гнилых шершней.
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Спасите старушку. Не давайте ей читать новости . Давайте ей газеты 1937 года выпуска о расстрелах всех мерзавцев и спасении родины .
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Ответ Сергей
Я даже представляю каким голосом она это говоит
Визжит
+3
-3
0
Ответ RusVector
Татьяна Анатольевна, лучше прокомментируйте, спор Куклычевой с Косторной! Федерация деньги за платья заплатила?
А она в федерации что ли?
Этл вы к другой бабке обращайтесь, к Чайковской)
0
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0
Ответ Orange carrot
А она в федерации что ли? Этл вы к другой бабке обращайтесь, к Чайковской)
нет, это к Мозер
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