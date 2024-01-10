Тарасова о словах латвийского фигуриста Васильева про допуск россиян на Олимпиаду: «Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек»
Татьяна Тарасова назвала мерзавцем латвийского фигуриста Дениса Васильева.
Васильев назвал поспешным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Игры‑2024 в нейтральном статусе.
«Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек», – сказала заслуженный тренер СССР.
Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»
А ВасильевС просто трус
Этл вы к другой бабке обращайтесь, к Чайковской)