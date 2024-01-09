Анна Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае 27 января
Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае.
Об этом сообщает фан-группа олимпийской чемпионки.
«27 января Анна Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае, которая пройдет в городе Шэньян, провинция Ляонин.
После мероприятия планируется официальная автограф-сессия с олимпийской чемпионкой», – сообщили в фан-группе TeamShcherbakova.
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