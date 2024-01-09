Анна Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае 27 января

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае.

Об этом сообщает фан-группа олимпийской чемпионки.

«27 января Анна Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае, которая пройдет в городе Шэньян, провинция Ляонин.

После мероприятия планируется официальная автограф-сессия с олимпийской чемпионкой», – сообщили в фан-группе TeamShcherbakova.

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22 комментария
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Ответ Katerina Sunny
А что за товары будут продавать китайцам?
Ель, сосна, лиственница
+11
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+7
Ответ Грязный лютик
Опять не позвали Трусову??? Да что ж ты будешь делать??? Ну ни в какие ворота не лезет...
Причём тут Трусова? Покоя вам не даёт? Они и не должны всегда вместе выступать, представляете?
+9
-2
+7
Ответ Arraches
Насчет товаров инфо практически нет , это скорее ярмарка - фестиваль ( мини вариант выставки на ВДНХ ), где будут представлены народные промыслы , культурные традиции , состоятся концерты .
Сельхоз-продукция там будет в основном представлена! Все остальное Китай производит сам! От скрепок и письменных ручек до машин, поездов, космических станций и строительства городов-милионников!
+4
-1
+3
Вот мы удивим китайцев новыми "Москвичами" и смартфонами

Не с балалайками и лаптями же поедем
+6
-4
+2
Насчет товаров инфо практически нет , это скорее ярмарка - фестиваль ( мини вариант выставки на ВДНХ ), где будут представлены народные промыслы , культурные традиции , состоятся концерты .
+2
0
+2
Ответ Юркин Клоп
Ель, сосна, лиственница
Берёзу забыли
+5
-4
+1
Ответ Юркин Клоп
Как будет по-китайски «девушка, сюда» и «глазки поднять»?
Lower your eyebrows) Это по-китайски.
+4
-3
+1
Ответ Грязный лютик
Ещё бы... трусова и тут бы проиграла
А это соревнование или конкурс?
+3
-2
+1
Ответ Грязный лютик
Опять не позвали Трусову??? Да что ж ты будешь делать??? Ну ни в какие ворота не лезет...
а откуда знаете, что не позвали???... у неё тоже есть китайские бренды в "портфолио"...
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Ответ Грязный лютик
Опять не позвали Трусову??? Да что ж ты будешь делать??? Ну ни в какие ворота не лезет...
Зачем Трусовой выставка продажи товаров , она участвует в различных мероприятиях , связанных фигурном катанием и она ПРИМА в ШОУ Плющенко
+2
-2
0
Ответ Александр
а откуда знаете, что не позвали???... у неё тоже есть китайские бренды в "портфолио"...
тяньши с порошком из костей?
+1
-1
0
Ответ Альмира2
Зачем Трусовой выставка продажи товаров , она участвует в различных мероприятиях , связанных фигурном катанием и она ПРИМА в ШОУ Плющенко
Как почётно... и прЫма и у самого плю... а я ЛУЧШИЙ МУЖЧИНА В МИРЕ) по версии моей жены
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Ответ Грязный лютик
тяньши с порошком из костей?
какой-то там смартфон, вроде... пристально не слежу, но они там все достаточно популярные, чтобы и её пригласить... но по факту - это для журналистов работа "выяснять"... тем более, выставка организуется российской стороной, а Трусова уже была "замечена" на стенде российской компании, производящей компоненты для электроники...
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