Анна Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае 27 января

Щербакова примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае.

Об этом сообщает фан-группа олимпийской чемпионки.

«27 января примет участие в церемонии открытия выставки российских товаров в Китае, которая пройдет в городе Шэньян, провинция Ляонин.

После мероприятия планируется официальная автограф-сессия с олимпийской чемпионкой», – сообщили в фан-группе TeamShcherbakova.