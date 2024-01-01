Анна Щербакова: «Поздравляю всех с Новым годом. Пусть он принесет нам много новых достижений и успехов как в обычной жизни, так и в спорте»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова записала видео с новогодними поздравлениями.

«Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, конечно, прежде всего здоровья, а также больше спорта в вашей жизни.

И пусть новый год принесет нам много новых достижений и успехов как в обычной жизни, так и в спорте», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Видео опубликовано в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

14 комментариев
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Аню и её болельщиков с Новым годом!
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Аня стала такой красавицей, держится и говорит естественно и спокойно. Умница, с Новым годом, чемпионка!
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Ответ buchal
Надеемся, что после решения арбитражного суда Аня станет абсолютной чемпионкой.
не надо Ане таких титулов. Ками достойно победила на ЧЕ. Она там чистая была. И у Ани нет титула ФГП.
Зато Аня трижды ЧР. Это круто!!! На ЧР самые сильные фигуристки мира, и она трижды выигрывала. Горжусь.
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Идеальная снегурочка.
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Я думаю, что у всех поклонников фигурного катания, самое главное желание, чтоб наших спортсменов наконец то допустили на международные соревнования!
Анюте успехов в наступившем году, здоровья.
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И пусть новый год принесет нам то, что каждый ждет!
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Фигуристка ⛸ здорового человека
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Аня, с Новым Годом, пусть сбываются все твои мечты и желания!
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С Новым годом !
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Ответ Ритт
Я думаю, что у всех поклонников фигурного катания, самое главное желание, чтоб наших спортсменов наконец то допустили на международные соревнования! Анюте успехов в наступившем году, здоровья.
И желательно спортивных))
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Присоединяюсь к поздравлениям) Ане и всем читающим в новом году удачи, всех благ и достижения намеченных целей.
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