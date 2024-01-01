Анна Щербакова: «Поздравляю всех с Новым годом. Пусть он принесет нам много новых достижений и успехов как в обычной жизни, так и в спорте»

Анна Щербакова записала видео с новогодними поздравлениями.

«Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, конечно, прежде всего здоровья, а также больше спорта в вашей жизни.

И пусть новый год принесет нам много новых достижений и успехов как в обычной жизни, так и в спорте», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Видео опубликовано в телеграм-канале Олимпийского комитета России.