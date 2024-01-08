Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Ждем от Дэвис и Смолкина высоких результатов на чемпионате Европы. Им надо показать то, что они уже умеют, тогда все получится»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

В Грузии оценили шансы Дэвис и Смолкина взять медаль на чемпионате Европы.

Танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин выступит за Грузию на турнире в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. У них был большой перерыв, но с первых же международных стартов они стали показывать, что готовы становиться еще лучше. Уверена, их ждут очень высокие результаты.

Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждем от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда все получится.

Сейчас наша команда стала настолько сильной, что у нас в каждом виде есть возможность бороться за пьедестал при определенных раскладах. И в танцах на льду, в том числе», – сказала президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

28 комментариев
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Звучит, как рождественский грузинский тост)
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Итальянцы с англичанами без косяков заберут золото и серебро, а на бронзу много пар могут претендовать.
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Ответ закрыт по беспределу
Безусловно желаем Диане с Глебом всяческих успехов
..ете. Не надо говорить за всех.
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Какой расчёт! Ну если только судьи окажут благосклонность к ним , как к перебежчикам , они это уже показали в начале сезона завышенными баллами. Тогда могут ожидания частично и оправдаться . Но прогресса видно не было у ДС. А в ОЛи сезоне их судьи ставили на своё место и это вторая десятка
+8
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+5
Немного шапкозакидательски. Ника в медали даже на этапах гран при ни разу не был. Настя тоже не блещет в этом сезоне. Ну, Метелкина-Бкрулава, да, претенденты на самые высокие результаты. Остальным, говоря объективно, хорошо бы быть в шестёрке.
+7
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"Но мы ждем от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют" - справедливости ради, то что они уже умеют они показывали под флагом РФ, а это в ФК совсем не то что федерация Грузии, все таки позиция России в этом субъективном виде спорта ну гораздо, гораздо крепче и выше. Есть еще мама Дианы конечно, но не думаю что сейчас она имеет какой-то серьезный рычаг, так как она 1. российский тренер, 2. она тренер спортсмена с открытым допинг делом.
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Ещё жду высоких результатов, медалей от Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы в парах - в начале сезона им как новоделам только рейтинга не хватало, теперь на этапах и в финале ЮГП наработали.
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Ответ tanya_1111
"Но мы ждем от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют" - справедливости ради, то что они уже умеют они показывали под флагом РФ, а это в ФК совсем не то что федерация Грузии, все таки позиция России в этом субъективном виде спорта ну гораздо, гораздо крепче и выше. Есть еще мама Дианы конечно, но не думаю что сейчас она имеет какой-то серьезный рычаг, так как она 1. российский тренер, 2. она тренер спортсмена с открытым допинг делом.
Вы посмотрите какие они балы весь этот сезон получали, а потом пишите, что Этери не " имеет какой-то серьезный рычаг".
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Ответ Проходил мимо
Шестёрка при таком уровне конкуренции это очень и очень хороший результат.
Так я и не говорю, что это плохой результат для грузинских спортсменов. Меня удивляет фраза о медальных возможностях. Это ж насколько должно всё не сложиться сразу у многих и идеально сложиться у спортсменов Грузии, чтобы условный Эгадзе попал на пьед, с его-то компами-слезами и стабильностью.
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Ответ asusp527
..ете. Не надо говорить за всех.
Да, именно ..ем.
Не надо умничать.
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Ответ AllaS
Какой расчёт! Ну если только судьи окажут благосклонность к ним , как к перебежчикам , они это уже показали в начале сезона завышенными баллами. Тогда могут ожидания частично и оправдаться . Но прогресса видно не было у ДС. А в ОЛи сезоне их судьи ставили на своё место и это вторая десятка
Минус двое наших, ПС, ХД, испанцы, Соренсены, судя по всему, и ещё кто-то. И никого свежего (или кто-то есть?🤔 я не слежу, может быть, что-то упустила) Получается как минимум в десятке. Если только их принципиально оттуда не выбросят.
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Ответ Anna
Ника ни разу чисто и не откатал. При определённых раскладах есть, конечно, шанс, но для этого надо самому чисто катать, что сложно представить пока.
Даже откатав все чисто (чего с Никой отродясь не случалось), он за счёт низких компонентов будет невысоко. У него ведь нет невероятного техконтента. И вторая оценка - Кошкины слезы, хотя он объективно прибавляет в этом показателе. Но давайте честно, если Васильев внезапно приземлит квадсальхов, то даже чистому Нике с ним будет трудно бороться 🤷
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Ответ Анна Беляева
Немного шапкозакидательски. Ника в медали даже на этапах гран при ни разу не был. Настя тоже не блещет в этом сезоне. Ну, Метелкина-Бкрулава, да, претенденты на самые высокие результаты. Остальным, говоря объективно, хорошо бы быть в шестёрке.
Ника ни разу чисто и не откатал. При определённых раскладах есть, конечно, шанс, но для этого надо самому чисто катать, что сложно представить пока.
+1
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0
Ответ Анна Беляева
Немного шапкозакидательски. Ника в медали даже на этапах гран при ни разу не был. Настя тоже не блещет в этом сезоне. Ну, Метелкина-Бкрулава, да, претенденты на самые высокие результаты. Остальным, говоря объективно, хорошо бы быть в шестёрке.
Шестёрка при таком уровне конкуренции это очень и очень хороший результат.
+2
-2
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Мама постарается, судьи в обиде не останутся.
+1
-1
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Завышеннные ожидания. Их уже поприветствовали, как сбежавших из России, а теперь - в очередь!
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Безусловно желаем Диане с Глебом всяческих успехов
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А то, что их в середину или даже в конец очереди поставят, учитываете?
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