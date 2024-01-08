Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Ждем от Дэвис и Смолкина высоких результатов на чемпионате Европы. Им надо показать то, что они уже умеют, тогда все получится»

В Грузии оценили шансы Дэвис и Смолкина взять медаль на чемпионате Европы.

Танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин выступит за Грузию на турнире в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. У них был большой перерыв, но с первых же международных стартов они стали показывать, что готовы становиться еще лучше. Уверена, их ждут очень высокие результаты.

Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждем от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда все получится.

Сейчас наша команда стала настолько сильной, что у нас в каждом виде есть возможность бороться за пьедестал при определенных раскладах. И в танцах на льду, в том числе», – сказала президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.