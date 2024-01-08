Роднина о чемпионате Европы: «В женском одиночном сильнейшие при наших спортсменках не выиграли бы ничего»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина сборная Франции пары женское катание Фигурное катание

Ирина Роднина скептически оценила чемпионат Европы без российских фигуристок.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

«Чемпионат Европы, скорее всего, посмотрю, хотя даже не знаю, кто сейчас там сильнейшие. Парное катание без нас. Из Франции есть пара и больше никого особо нет.

В женском одиночном сильнейшие при наших спортсменках не выиграли бы ничего», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Роднина.

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17 комментариев
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У неё биполярка? Местные соревы это водокачка и смотреть их не буду, Европа без наших ни о чем, но смотреть буду…
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"Из Франции есть пара и больше никого особо нет"

Вот парадокс, Мостовой в футболе больше разбирается, чем Роднина в парном катании, а ведь он даже не ОЧ.
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Ответ Виктория Обер
Ничего банальнее не могла сообщить. Вопрос-то в другом, а кто виноват, что наши не выступают на ЧЕ? Бах?
Иоганн Себастьян
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+3
Ответ Виктория Обер
Ничего банальнее не могла сообщить. Вопрос-то в другом, а кто виноват, что наши не выступают на ЧЕ? Бах?
...кто виноват, что наши не выступают на ЧЕ? Бах?
Вагнер. Недоделал свою работу.
+3
0
+3
Ничего банальнее не могла сообщить. Вопрос-то в другом, а кто виноват, что наши не выступают на ЧЕ? Бах?
+3
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это она секрет какой-то открыла ?
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Это настолько очевидная вещь, что не надо даже повторять это миллионы раз. Но ведь повторяют, снова и снова. Не надоедает..
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Роднина не в курсе кто выиграл финал гран-при в парах и кто прямо готов бы сразиться с нашими сильнейшими парами?
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В общем, Роднина не хочет смотреть спорт совсем, ни наших, ни мир.. Устала, видимо) Насчёт ЖО права бесспорно.
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Ответ Н.Ф.
"Из Франции есть пара и больше никого особо нет" Вот парадокс, Мостовой в футболе больше разбирается, чем Роднина в парном катании, а ведь он даже не ОЧ.
В последнем финале Гран-при было 4 пары из Европы, но ни одной из Франции. Но Родниной это знать не обязательно, у ней же голова болит о другом, о благосостоянии народа, да и видом спорта она наверное когда-то занималась другим, так что разбираться в каких-то нюансах современного парного катания она не обязана.
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Ответ Маргарита В Сафронова
там в жо сильнейших нет. там и наши юниорки вполне бы справились.
И вся первая 10-ка взрослых. Но тут вскоре будут восторгаться о всех, кто не упадёт больше одного раза и сделает чистые каскады 3-2. Удивительное идолопоклонство перед гейропой в здешней тусовке..
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Ответ Gemma157
Это настолько очевидная вещь, что не надо даже повторять это миллионы раз. Но ведь повторяют, снова и снова. Не надоедает..
потому что "не факт"... нынче и у наших одиночниц всё слишком нарисовано.... ту же Петросян могут отсудить, как Жилину на этапе югп... и при чистом прокате кп и пп, получит в сумме <220...
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