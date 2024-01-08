Роднина о чемпионате Европы: «В женском одиночном сильнейшие при наших спортсменках не выиграли бы ничего»

Ирина Роднина скептически оценила чемпионат Европы без российских фигуристок.

Соревнования пройдут с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

«Чемпионат Европы, скорее всего, посмотрю, хотя даже не знаю, кто сейчас там сильнейшие. Парное катание без нас. Из Франции есть пара и больше никого особо нет.

В женском одиночном сильнейшие при наших спортсменках не выиграли бы ничего», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Роднина.