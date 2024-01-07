Егор Закроев: «Чикмарева и Янченков пропустили контрольные прокаты из-за серьезного падения с подкрутки. Сказалась нервная подготовка к сезону»

Тренер Егор Закроев рассказал о проблемах Чикмаревой и Янченкова во время подготовки к сезону.

На чемпионате России-2023 в Челябинске пара завоевала бронзу.

– Ожидал увидеть такой результат от ребят?

– На чемпионат России мы ехали тремя парами. Ни одна тренерская группа в этом году не представлена таким количеством спортсменов. Не буду лукавить, мы ехали в Челябинск за бронзой.

– Выше подняться были амбиции? Или пока это возможно только при условии ошибок двух лидирующих пар сборной?

– Только при критических ошибках Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского можно было забраться выше.

Ровно десять лет назад, на чемпионате России-2014, мы с Машей Выгаловой вытащили первый стартовый номер на короткую программу и стали бронзовыми призерами. У Кати с Мотей в этом году произошла такая же ситуация.

Мы с Павлом Слюсаренко сразу же об этом вспомнили на жеребьевке. Кстати, нас с Машей тогда тренировал Павел, а сейчас мы с ним вместе работаем. Символичная история вышла.

– После произвольной программы Катя и Матвей сказали, что самым сложным было справиться с эмоциями. Что говорили ребятам перед выходом нам старт, как помогли им настроиться?

– Перед выходом на лед мы не говорили им специальных слов, все шло по классической схеме. Единственное, я посмотрел основные элементы Леши Брюханова с Юлей Артемьевой и ушел к с . Просто был с ними, до этого мы так не делали.

Лично мне показалось, что Матвей катался «и за себя, и за того парня». Перед своим прокатом он увидел в телевизоре, что Юля допустила ошибку на риттбергере.

Катя с Матвеем вышли и откатались за все три наши пары. Мы очень долго ждали этот чистый прокат, показать его не получалось из-за разных обстоятельств.

– Катя с Матвеем ведь начали подготовку к сезону поздно из-за травмы партнера?

– Они очень много пропустили, начали готовиться с 1 августа. У Матвея была проблема с коленом, из-за которой он не мог полноценно тренироваться и выполнять парные элементы. Скользить он мог, нельзя было прыгать, делать верхние поддержки.

Матвей не пропускал тренировки, находился в физической форме, но давать серьезную нагрузку мы не могли. Мы ведь хотим, чтобы наши пары катались как можно дольше, чтобы у них хватало здоровья и мотивации, поэтому не форсируем события при проблемах со здоровьем.

Открою небольшой секрет. Контрольные прокаты Катя с Матвеем пропустили из-за серьезного падения с подкрутки. Катя неудачно приземлилась, сказалась нервная подготовка к сезону, – сказал Закроев.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?