Егор Закроев: «Чикмарева и Янченков пропустили контрольные прокаты из-за серьезного падения с подкрутки. Сказалась нервная подготовка к сезону»

Теги сборная России чемпионат России пары Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Тренер Егор Закроев рассказал о проблемах Чикмаревой и Янченкова во время подготовки к сезону.

На чемпионате России-2023 в Челябинске пара завоевала бронзу.

– Ожидал увидеть такой результат от ребят?

– На чемпионат России мы ехали тремя парами. Ни одна тренерская группа в этом году не представлена таким количеством спортсменов. Не буду лукавить, мы ехали в Челябинск за бронзой.

– Выше подняться были амбиции? Или пока это возможно только при условии ошибок двух лидирующих пар сборной?

– Только при критических ошибках Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского можно было забраться выше.

Ровно десять лет назад, на чемпионате России-2014, мы с Машей Выгаловой вытащили первый стартовый номер на короткую программу и стали бронзовыми призерами. У Кати с Мотей в этом году произошла такая же ситуация.

Мы с Павлом Слюсаренко сразу же об этом вспомнили на жеребьевке. Кстати, нас с Машей тогда тренировал Павел, а сейчас мы с ним вместе работаем. Символичная история вышла.

– После произвольной программы Катя и Матвей сказали, что самым сложным было справиться с эмоциями. Что говорили ребятам перед выходом нам старт, как помогли им настроиться?

– Перед выходом на лед мы не говорили им специальных слов, все шло по классической схеме. Единственное, я посмотрел основные элементы Леши Брюханова с Юлей Артемьевой и ушел к Кате с Матвеем. Просто был с ними, до этого мы так не делали.

Лично мне показалось, что Матвей катался «и за себя, и за того парня». Перед своим прокатом он увидел в телевизоре, что Юля допустила ошибку на риттбергере.

Катя с Матвеем вышли и откатались за все три наши пары. Мы очень долго ждали этот чистый прокат, показать его не получалось из-за разных обстоятельств.

– Катя с Матвеем ведь начали подготовку к сезону поздно из-за травмы партнера?

– Они очень много пропустили, начали готовиться с 1 августа. У Матвея была проблема с коленом, из-за которой он не мог полноценно тренироваться и выполнять парные элементы. Скользить он мог, нельзя было прыгать, делать верхние поддержки.

Матвей не пропускал тренировки, находился в физической форме, но давать серьезную нагрузку мы не могли. Мы ведь хотим, чтобы наши пары катались как можно дольше, чтобы у них хватало здоровья и мотивации, поэтому не форсируем события при проблемах со здоровьем.

Открою небольшой секрет. Контрольные прокаты Катя с Матвеем пропустили из-за серьезного падения с подкрутки. Катя неудачно приземлилась, сказалась нервная подготовка к сезону, – сказал Закроев.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ galik55
Очень нравится пара ЧЯ еще с юниоров, но очень не стабильны, парные элементы круть, особенно подкрут , но выбросы и прыжки не всегда выходят чисто. Удачи, стабильности
Выбросы почти всегда на две ноги, но судьи не видят, а это не честно по отношению к другим парам.
+3
0
+3
Очень нравится пара ЧЯ еще с юниоров, но очень не стабильны, парные элементы круть, особенно подкрут , но выбросы и прыжки не всегда выходят чисто. Удачи, стабильности
0
0
0
Люблю эту пару. Когда первый раз увидела, то они мне напомнили любимейших Панфилову-Рылова. Желаю Кате и Матвею реализовать свой потенциал и очень успешной карьеры.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий