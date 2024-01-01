Татьяна Мишина: «Новый год отметили на даче – пускали салюты, затопили баньку. Приезжала Лиза Туктамышева, хорошо посидели»

Татьяна Мишина рассказала, как они с Алексеем Мишиным встретили Новый год.

«31 декабря и 1 января у нас не было никаких тренировок, работы. Должны же мы когда‑то отдыхать, ха-ха.

Новый год отметили на даче в хорошей компании. 2024-й с нами встретили внуки, невестки, сыновья, приезжала Лиза Туктамышева. Хорошо посидели.

Пускали салюты, затопили баньку, некоторые товарищи даже в озере купались, а на улице‑то морозец ударил. Самое главное – отличное настроение у всех.

Надеюсь, что как встретили новый год, так он и должен пройти», – сказала заслуженный тренер России.