Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ

Теги Евгений Плющенко телевидение Гном Гномыч Фигурное катание

Евгений Плющенко принял участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Двукратный олимпийский чемпион выступил в образе дракона – символа 2024 года. Он спел песню группы «Руки Вверх!» «Крошка моя».

Члены жюри не распознали Плющенко – они решили, что под маской скрывается певец Митя Фомин.

Также в шоу участвовал сын Плющенко Александр. Он скрывался под маской совенка и спел песню Shaman «Я русский». На этот раз члены жюри верно определили участника. 

Скриншоты: эфир телеканала НТВ

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6 комментариев
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Сеша Плющенко теперь вместо Ктркорова? Еще один Золотой голос.
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не знаем такого, у плющенко сына вроде гном зовут )
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Хорошо спели и Евгений, и Саша.
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