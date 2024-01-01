Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ
Евгений Плющенко принял участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Двукратный олимпийский чемпион выступил в образе дракона – символа 2024 года. Он спел песню группы «Руки Вверх!» «Крошка моя».
Члены жюри не распознали Плющенко – они решили, что под маской скрывается певец Митя Фомин.
Также в шоу участвовал сын Плющенко Александр. Он скрывался под маской совенка и спел песню Shaman «Я русский». На этот раз члены жюри верно определили участника.
Скриншоты: эфир телеканала НТВ