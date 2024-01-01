Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ

Евгений Плющенко принял участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Двукратный олимпийский чемпион выступил в образе дракона – символа 2024 года. Он спел песню группы «Руки Вверх!» «Крошка моя».

Члены жюри не распознали Плющенко – они решили, что под маской скрывается певец Митя Фомин.

Также в шоу участвовал сын Плющенко Александр. Он скрывался под маской совенка и спел песню Shaman «Я русский». На этот раз члены жюри верно определили участника.

Скриншоты: эфир телеканала НТВ