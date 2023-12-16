Евгений Плющенко: «Я делаю поблажки сыну, не гоню его. Хочу, чтобы он катался в спорте до 40 лет»

Теги Евгений Плющенко мужское катание Гном Гномыч Фигурное катание

Евгений Плющенко хочет, чтобы его сын выступал в спорте до 40 лет.

В октябре 10-летний Александр Плющенко, который тренируется у отца, защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.

«Да, я делаю поблажки сыну. Я его не гоню. Я хочу, чтобы он сын катался долго. Понятно, что травм почти не избежать… Я катался до 31 года и хочу, чтобы мой сын катался в спорте до 40.

Почему моя академия называется «Ангелы Плющенко»? Дети – это ангелы. А Плющенко – это я. Все логично», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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10 комментариев
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Мама хочет, папа хочет, а что хочет сам Саша?
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Ничего логичного, и вообще ангелы на небе, как то не по себе, когда живых детей ангелами называют, ну или он себя Богом мнит, а дети его ангелы, непонятно всё равно.
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Так. Сейчас Саше 10 лет. Впереди 30 лет взлетов и взлетов. По моим подсчетам он успеет выиграть не пять, как говорилось раньше, а шесть олимпиад!! Поздравим же родителей победителя 30-ого, 34-ого, 38-ого, 42-ого, 46-ого и 50-ого годов!👏👏
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Бедный Саша, до 40 лет от него не отстанут. А ведь пацан так воодушевленно раньше про футбол рассказывал.
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Обычно родители хотят, чтобы их дети получили образование, нашли хорошую работу, создали семью, внуков побыстрее подарили. А тут папа хочет, чтобы сынок чуть ли ни до пенсии не вылезал с тренировок, сборов, соревнований и травмы лечил...
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В спорте если только на кубке на призы Плющенко.
B шоу он и до пенсии прокатается. А по пути, как тут шутили, можно и в шоу к Гузеевой со списком квартир на Патриках зайти. От девок, глядишь, отбою не будет.
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Может, через 30 лет придумают Олимпиады для возрастных спортсменов. Тогда у 40-летнего ангела появится шанс поучаствовать))
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Где-то мы это уже слышали. Помню, Чеботарёва рассказывала про то, что не гонит Константинову, чтобы у нее была длинная карьера, а вот когда ей будет 18, а еще лучше 19, вот тогда Станислава как ударит квадами. В итоге Константинова до упора сидела в юниорах, по блату съездила одновременно и на ЮЧМ и на ЧМ, но потом все равно развалилась и давным давно закончила.

Но зачем нам какую-то Чеботарёву вспоминать, ведь сам Плющенко тоже очень любит рассказывать о длинных карьерах и список закончивших пополняется непрерывно... Впрочем, для шоу Гном Гномычу вполне хватит того, что он уже умеет.
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Ответ Irina29
Ничего логичного, и вообще ангелы на небе, как то не по себе, когда живых детей ангелами называют, ну или он себя Богом мнит, а дети его ангелы, непонятно всё равно.
Плюс Востряковское кладбище за стенами его нового катка...ну такое себе соседство с такой вывеской.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Плюс Востряковское кладбище за стенами его нового катка...ну такое себе соседство с такой вывеской.
Бррр, жуть
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