Евгений Плющенко: «Я делаю поблажки сыну, не гоню его. Хочу, чтобы он катался в спорте до 40 лет»

Евгений Плющенко хочет, чтобы его сын выступал в спорте до 40 лет.

В октябре 10-летний Александр Плющенко, который тренируется у отца, защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.

«Да, я делаю поблажки сыну. Я его не гоню. Я хочу, чтобы он сын катался долго. Понятно, что травм почти не избежать… Я катался до 31 года и хочу, чтобы мой сын катался в спорте до 40.

Почему моя академия называется «Ангелы Плющенко»? Дети – это ангелы. А Плющенко – это я. Все логично», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.