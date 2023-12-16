Евгений Плющенко: «Я делаю поблажки сыну, не гоню его. Хочу, чтобы он катался в спорте до 40 лет»
Евгений Плющенко хочет, чтобы его сын выступал в спорте до 40 лет.
В октябре 10-летний Александр Плющенко, который тренируется у отца, защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.
«Да, я делаю поблажки сыну. Я его не гоню. Я хочу, чтобы он сын катался долго. Понятно, что травм почти не избежать… Я катался до 31 года и хочу, чтобы мой сын катался в спорте до 40.
Почему моя академия называется «Ангелы Плющенко»? Дети – это ангелы. А Плющенко – это я. Все логично», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
B шоу он и до пенсии прокатается. А по пути, как тут шутили, можно и в шоу к Гузеевой со списком квартир на Патриках зайти. От девок, глядишь, отбою не будет.
Но зачем нам какую-то Чеботарёву вспоминать, ведь сам Плющенко тоже очень любит рассказывать о длинных карьерах и список закончивших пополняется непрерывно... Впрочем, для шоу Гном Гномычу вполне хватит того, что он уже умеет.