Илья Авербух: «Главный итог 2023 года – команда сохранена, мы видим выступления лучших российских фигуристов»

Илья Авербух подвел итоги 2023 года в фигурном катании.

«Главный итог 2023 года – то, что команда сохранена, мы видим выступления лучших российских фигуристов. Ребята в строю, уровень организации турниров высочайший.

Второй важный итог лично для меня – возвращение в эфир в качестве комментатора. Я сразу прильнул обратно к телевизору. Слушать ее – особенное удовольствие.

Ну и, конечно, важный итог – появление новых имен в российском фигурном катании. Это и ожидалось.

Но главная заслуга федерации, что мы в строю, мы в боевом духе и наш уровень по‑прежнему сопоставим с западными фигуристами», – сказал хореограф.