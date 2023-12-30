Илья Авербух: «Главный итог 2023 года – команда сохранена, мы видим выступления лучших российских фигуристов»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России Фигурное катание

Илья Авербух подвел итоги 2023 года в фигурном катании.

«Главный итог 2023 года – то, что команда сохранена, мы видим выступления лучших российских фигуристов. Ребята в строю, уровень организации турниров высочайший.

Второй важный итог лично для меня – возвращение Татьяны Тарасовой в эфир в качестве комментатора. Я сразу прильнул обратно к телевизору. Слушать ее – особенное удовольствие.

Ну и, конечно, важный итог – появление новых имен в российском фигурном катании. Это и ожидалось.

Но главная заслуга федерации, что мы в строю, мы в боевом духе и наш уровень по‑прежнему сопоставим с западными фигуристами», – сказал хореограф.

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2 комментария
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Согласна , ТАТ отличный комментатор : профессионал , авторитет с мировым именем и человек бесконечно любящий ФК , ее эмоции бесценны !
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