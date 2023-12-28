Ирина Роднина: «Костомаров – человек преодоления, но не человек года»

Теги Роман Костомаров сборная России Ирина Роднина танцы на льду Фигурное катание

Ирина Роднина не считает, что Роман Костомаров является человеком года.

Ранее Костомаров стал спортсменом года по результатам опроса ВЦИОМ. 

«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу.

Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону.

Мне сложно назвать одного человека и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», — сказала Роднина. 

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4 комментария
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Я конечно извиняюсь, но здесь не столько пример для подрожания, сколько обратный пример.
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А Баба Яга против!))
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Ирина Константиновна совсем забыла, кто преодолевальщица. Титулами, понимаешь ли, разбрасывается)
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