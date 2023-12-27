Елизавета Худайбердиева: «Меньше года назад наша с Базиным карьера получила новый виток жизни. Мы обрели команду, которая верит в нас от и до»

Теги танцы на льду Александр Жулин чемпионат России Егор Базин Дмитрий Ионов Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева поблагодарила тренерский штаб Александра Жулина.

Худайбердиева в дуэте с Егором Базиным завоевала серебро чемпионата России-2024 в танцах на льду.

«Теперь, когда эмоции слегка улеглись и самые красивые фотографии с награждения отобраны, хочу выразить слова благодарности в этом посте.

Меньше года назад наша с Егором Базиным карьера получила новый виток жизни и крупные, крутые изменения.

После сложного и неоднозначного 2022 нам нужно было выдохнуть, понять себя и отработать сезон в полном принятии, кто мы, что мы, и главное, показать, что мы умеем.

Считаю, что мы успешно справились с задачей на этот год благодаря поддержке друг друга и, естественно, нашего сильного штаба – команды Жулина.

Мы обрели команду, которая верит в нас от и до, а в такой атмосфере, хочешь – не хочешь, начинаешь верить в себя.

Спасибо большое за 2023 любимым Александру Жулину, Петру Дурневу, Дмитрию Ионову, Сергею Георгиевичу Петухову, Александру Озерову, Светлане Красовской.

Нашей федерации фигурного катания, а также огромное спасибо нашим регионам: Москва и Самарская область.

Мы счастливые уходим в новогодние праздники, а после – с огромной мотивацией работать на вторую половину сезона 2023/2024💪🏼💋» – написала фигуристка. 

3 комментария
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А предыдущая команда не верила? А тренер ваш бывший, помнится, так защищал вас, что слов своих и ушей наших не жалел.
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Очень гаденько и не красиво по отношению к бывшим тренерам, у которых эта пара начинала кататься и которые собственно создали эту пару. Хотя от Худы это ожидаемо, она с кем выгодно, тому и услуживает. Выгодно Жулину с его грибами служить, вот Лиза и подлизывается.
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Ответ Mary Sidorova
А предыдущая команда не верила? А тренер ваш бывший, помнится, так защищал вас, что слов своих и ушей наших не жалел.
Тут ключевое слово "бывший". Не принято почему-то у спортсменов благодарить тех, кто тренировал раньше, даже если это раньше длилось много лет...
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