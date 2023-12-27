Алина Горбачева: «Чемпионат России был для меня самым тяжелым в карьере. Только мои тренеры знают, чего мне стоила подготовка»

Теги сборная России женское катание Влада Данилкина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Алина Горбачева подвела итоги чемпионата России в Челябинске.

Фигуристка заняла на турнире 7-е место. 

«С этого чемпионата России я хочу оставить в памяти только две вещи: квады, которые наконец-то стали получаться легко и стабильно, и огромный жизненный опыт. Остальное хочется забыть.

Этот старт был для меня самым тяжелым в карьере. Только мои тренеры знают, чего мне стоила подготовка и участие в чемпионате, и только благодаря им я вышла на лед в Челябинске.

Я хочу извиниться за свои слезы в произволке, эмоции захлестнули, никогда раньше не плакала на соревновательном льду и представить себе не могла, что заплачу. А еще до этого сезона, я не знала, что значит это слово «пубертат», которое так часто слышала, как обсуждают взрослые фигуристки.

Когда я сделала «бабочку», мне казалось, что мир рухнул, все мои мечты разбились в этот момент. Целый день сальхов получался стабильно, я уверенная выходила на прокат, а потом, в последний момент в заходе вдруг засомневалась и не смогла настроиться.

Дальше все как в тумане, я ругала себя, что не слушала тренеров, что провалила чемпионат, потому что хотела все сделать по-своему, я старалась сконцентрироваться на программе, но слезы все время подкатывались к глазам, эти 4.10 были бесконечными. Никогда в жизни я не катала программу с таким огромным количеством разных мыслей в голове, сейчас удивляюсь, как вообще я собрала остальные прыжки.

Это все было очень сложно, но принесло мне огромный жизненный урок. Сейчас я смотрю на мир по-другому и очень рада этому. Наверное, я наконец-то повзрослела.

Не могу выразить словами то, насколько я благодарна своим тренерам Софье Федченко и Владе Данилкиной. Многое сказала лично, но скажу и здесь. Спасибо вам большое за ваше безграничное терпение и веру в меня, за то, что помогаете мне идти к цели и верить в мечту несмотря ни на что, я не представляю, как вы находите силы и слова, каждый раз меня хвалить и помогать, если бы не вы, не было бы ничего. Спасибо, что вы рядом. Верю в нашу команду и в наш успех.

Огромное спасибо ФФККР за чемпионат, организация была прекрасной. Я счастлива, что стала частью этого мероприятия!» – написала Горбачева. 

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33 комментария
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Ответ N-fox
Сейчас меня закидают тапками, но по моему мнению, Алина должна быть выше, как минимум Ани Фроловой. Программы у нее в этом сезоне прекрасные, вся проделанная работа - не зря
Аня Фролова откатала обе программы чисто, с тройными. У Алины Горбачевой уси тоже не было, вместо квада- бабочка.

Презентация у Ани на голову лучше чем у Алины. Все справедливо.
+23
-8
+15
Сейчас меня закидают тапками, но по моему мнению, Алина должна быть выше, как минимум Ани Фроловой. Программы у нее в этом сезоне прекрасные, вся проделанная работа - не зря
+32
-17
+15
Пример Горбачевой показывает, как важно в подростковый период дружить с головой и слушать тренеров. Сложность пубертата не только в том, что меняется тело, но и в том, что меняется голова. И если к новому телу можно привыкнуть, то ощущение, что ты "сам с сам", а тренеры, родители ничего не понимают - это демоны, наличие которых многим может стоить карьеры. Та же Косторная может многое рассказать по этому поводу. Алине удачи, сделать правильные выводы из этого сезона и продолжать работать. Жаль, что не получилось попасть в шестёрку, с её техническим уровнем она могла рассчитывать на большее
+21
-7
+14
Она прямо в прокате заплакала (после бабочки). .. Жалко, что не получилось, нервы подвели.
+18
-4
+14
Ответ Defender64
Жаль Алину, никаких целей не добилась на Чемпионате. Квад не сделала, ну ладно хоть на раскатке и тренировках был. Ещё и не попала в 6-ку, что легко могла без квада сделать. Ну с другой стороны что страшного, ну в сборную не попадёт, в прошлый раз тоже не попала - карьера на этом не заканчивается. Я так думаю. На КпК должны пригласить, на Спартакиаде ещё выступит, а там до следующего сезона, будет видно, что да как. На медали объективно шансов было мало в этот раз.
Не надо ее жалеть. Это школа жизни и когда-то этот опыт сработает.
+10
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+9
Ответ Tzaichiha
Не надо ее жалеть. Это школа жизни и когда-то этот опыт сработает.
Ну как - Муру тоже было жаль, когда она во всех трикселей упала, хотя вот только на раскатке были.
+6
0
+6
Ответ N-fox
Сейчас меня закидают тапками, но по моему мнению, Алина должна быть выше, как минимум Ани Фроловой. Программы у нее в этом сезоне прекрасные, вся проделанная работа - не зря
"Должна быть" - это не про спорт. Терпеть не могу все эти очереди и заранее распределенные места. Майя Хромых так-то тоже должна быть выше 18 места. Аня Фролова, несмотря на болезнь и плохое самочувствие, вышла и все сделала, а Горбачева - нет. И говорить, что Алина должна быть выше - это просто неуважение к Ане. Может Алина быть выше 7-го места? Да конечно может. Как и Даша Садкова, напортачившая в короткой. Но здесь и сейчас Аня заслуженно выше их обеих
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Зато запомнилась эпичным платьем и причёской на жеребьевке)
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блатные мимо сборной, и на том спасибо федре...
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Алина не могла так написать.
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жить с тренером - это само по себе испытание: это отсутствие личного пространства и жизни, отдельной от спорта
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Ответ Bella Lee
Алина не могла так написать.
Естественно, что писала Федя
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+3
Ответ ccc6srcv2n
Я считаю, что ПП Алины является лучшей программой у девушек в этом сезоне. А вот КП вообще мне на Алине не понравилось, но уважаю,что пытаются показать Алину в разных образах.
Эта КП для зреложенского больше подходит )
+3
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+3
Ответ vanessa2021
Аня Фролова откатала обе программы чисто, с тройными. У Алины Горбачевой уси тоже не было, вместо квада- бабочка. Презентация у Ани на голову лучше чем у Алины. Все справедливо.
+++
+4
-1
+3
Ответ N-fox
Сейчас меня закидают тапками, но по моему мнению, Алина должна быть выше, как минимум Ани Фроловой. Программы у нее в этом сезоне прекрасные, вся проделанная работа - не зря
Она бы и была выше, если бы не глупые потери в КП на слайдинге и в ПП на ойлернике.
Но в целом она хорошо смотрится на льду, по второй оценке, техника в порядке, не зажимается больше, лучше, чем раньше собой владеет.
Я всё думаю, что она могла бы не хуже Муравьевой выступать по баллам, но пока очевидно, что не доросла до этого. Раньше совсем было слабо, но после прошлого ЧР как раз был виден рост, а теперь опять застопорилось - ну вот и говорит, что стало сложнее, что есть трудности. Посмотрим, как дальше будет.
+6
-3
+3
Ответ Darth_Pershman
Комментарий скрыт
На мой взгляд отсудили очень справедливо. Рада, что Камилу не протащили поверх Сони с двумя трикселями. Для Сони это было бы просто убийственно доя её мотивации. Её и так в России всегда задвигают. Её прошлогодние поражения от Лизы Т. были абсолютно несправедливыми. При всей моей любви к Лизе, её заслугам, но с чисто спортивной точки зрения Соня превосходит её по компонентам, которые описаны в правилах. То есть она и лучше скользит и больше связок и лучше работает корпус... Вращения лучше, прыжки качественнее, особенно флип. На ЧР тройка была идеальная.
+7
-5
+2
Любой у кого есть дети знает, что такое взросление. А у спортсменок это еще труднее и ответственнее. Счастье, когда с подростком рядом в этот момент умный, понимающий, терпеливый и любящий человек. Алине повезло, пусть не с родителями, но с тренерами. А легкого характера у топовых спортсменов не бывает. Удачи, Алина, верю, что у тебя получится.
+8
-6
+2
Интересные программы у Алины в этом сезоне, желаю ей собраться и успешно катать во второй половине сезона.
+3
-2
+1
Не взлетит. Ни внешности,ни стиля
+9
-8
+1
Ответ Darth_Pershman
Комментарий скрыт
Травкина начитались? У него и Семененко должен был стать 7, а Самсонов 2)))
+1
0
+1
Ответ Molly
На мой взгляд отсудили очень справедливо. Рада, что Камилу не протащили поверх Сони с двумя трикселями. Для Сони это было бы просто убийственно доя её мотивации. Её и так в России всегда задвигают. Её прошлогодние поражения от Лизы Т. были абсолютно несправедливыми. При всей моей любви к Лизе, её заслугам, но с чисто спортивной точки зрения Соня превосходит её по компонентам, которые описаны в правилах. То есть она и лучше скользит и больше связок и лучше работает корпус... Вращения лучше, прыжки качественнее, особенно флип. На ЧР тройка была идеальная.
3/3 ещё во второй половине у Сони
+1
0
+1
Произвольная программа у Алины очень интересная, запомнилась, и само катание понравилось. Понятно, что у всех свои предпочтения и симпатии, и места уже распределены, но я разделяю девочек не только по уровню исполнения прыжков, а еще, что самое главное, вызывает ли их прокат эмоциональный отклик или нет. Алина Горбачева для меня одна из лидеров этом смысле, ее прокат всегда ждешь. Недооценили ее на этих соревнованиях.
+6
-5
+1
Алина, ты все правильно понимаешь, удачи тебе!
+4
-3
+1
Я считаю, что ПП Алины является лучшей программой у девушек в этом сезоне. А вот КП вообще мне на Алине не понравилось, но уважаю,что пытаются показать Алину в разных образах.
+4
-4
0
Ответ N-fox
Сейчас меня закидают тапками, но по моему мнению, Алина должна быть выше, как минимум Ани Фроловой. Программы у нее в этом сезоне прекрасные, вся проделанная работа - не зря
У неё потенциал повыше явно, ошибка в КП и бабочка много баллов унесло, так что всё объективно на мой взгляд.
+3
-3
0
Ну сымай коньки тогда, если тебе так тяжело
+8
-8
0
Ответ Defender64
Жаль Алину, никаких целей не добилась на Чемпионате. Квад не сделала, ну ладно хоть на раскатке и тренировках был. Ещё и не попала в 6-ку, что легко могла без квада сделать. Ну с другой стороны что страшного, ну в сборную не попадёт, в прошлый раз тоже не попала - карьера на этом не заканчивается. Я так думаю. На КпК должны пригласить, на Спартакиаде ещё выступит, а там до следующего сезона, будет видно, что да как. На медали объективно шансов было мало в этот раз.
На КПК первую 8ку приглашают?
0
0
0
Жаль Алину, никаких целей не добилась на Чемпионате. Квад не сделала, ну ладно хоть на раскатке и тренировках был. Ещё и не попала в 6-ку, что легко могла без квада сделать.
Ну с другой стороны что страшного, ну в сборную не попадёт, в прошлый раз тоже не попала - карьера на этом не заканчивается. Я так думаю. На КпК должны пригласить, на Спартакиаде ещё выступит, а там до следующего сезона, будет видно, что да как. На медали объективно шансов было мало в этот раз.
+6
-6
0
Ответ Bella Lee
Алина не могла так написать.
Да понятно, что это не она. Сразу вспомнились ее многочисленные кружки в ТГ после побега.
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