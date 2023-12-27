Алина Горбачева: «Чемпионат России был для меня самым тяжелым в карьере. Только мои тренеры знают, чего мне стоила подготовка»
Алина Горбачева подвела итоги чемпионата России в Челябинске.
Фигуристка заняла на турнире 7-е место.
«С этого чемпионата России я хочу оставить в памяти только две вещи: квады, которые наконец-то стали получаться легко и стабильно, и огромный жизненный опыт. Остальное хочется забыть.
Этот старт был для меня самым тяжелым в карьере. Только мои тренеры знают, чего мне стоила подготовка и участие в чемпионате, и только благодаря им я вышла на лед в Челябинске.
Я хочу извиниться за свои слезы в произволке, эмоции захлестнули, никогда раньше не плакала на соревновательном льду и представить себе не могла, что заплачу. А еще до этого сезона, я не знала, что значит это слово «пубертат», которое так часто слышала, как обсуждают взрослые фигуристки.
Когда я сделала «бабочку», мне казалось, что мир рухнул, все мои мечты разбились в этот момент. Целый день сальхов получался стабильно, я уверенная выходила на прокат, а потом, в последний момент в заходе вдруг засомневалась и не смогла настроиться.
Дальше все как в тумане, я ругала себя, что не слушала тренеров, что провалила чемпионат, потому что хотела все сделать по-своему, я старалась сконцентрироваться на программе, но слезы все время подкатывались к глазам, эти 4.10 были бесконечными. Никогда в жизни я не катала программу с таким огромным количеством разных мыслей в голове, сейчас удивляюсь, как вообще я собрала остальные прыжки.
Это все было очень сложно, но принесло мне огромный жизненный урок. Сейчас я смотрю на мир по-другому и очень рада этому. Наверное, я наконец-то повзрослела.
Не могу выразить словами то, насколько я благодарна своим тренерам Софье Федченко и Владе Данилкиной. Многое сказала лично, но скажу и здесь. Спасибо вам большое за ваше безграничное терпение и веру в меня, за то, что помогаете мне идти к цели и верить в мечту несмотря ни на что, я не представляю, как вы находите силы и слова, каждый раз меня хвалить и помогать, если бы не вы, не было бы ничего. Спасибо, что вы рядом. Верю в нашу команду и в наш успех.
Огромное спасибо ФФККР за чемпионат, организация была прекрасной. Я счастлива, что стала частью этого мероприятия!» – написала Горбачева.
Презентация у Ани на голову лучше чем у Алины. Все справедливо.
Но в целом она хорошо смотрится на льду, по второй оценке, техника в порядке, не зажимается больше, лучше, чем раньше собой владеет.
Я всё думаю, что она могла бы не хуже Муравьевой выступать по баллам, но пока очевидно, что не доросла до этого. Раньше совсем было слабо, но после прошлого ЧР как раз был виден рост, а теперь опять застопорилось - ну вот и говорит, что стало сложнее, что есть трудности. Посмотрим, как дальше будет.
Ну с другой стороны что страшного, ну в сборную не попадёт, в прошлый раз тоже не попала - карьера на этом не заканчивается. Я так думаю. На КпК должны пригласить, на Спартакиаде ещё выступит, а там до следующего сезона, будет видно, что да как. На медали объективно шансов было мало в этот раз.