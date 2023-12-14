Данилкина о побеге Горбачевой: «Это самые страшные 48 часов моей жизни. Больше не хочу такого никогда испытать»

Тренер Влада Данилкина рассказала, как переживала из-за побега Алины Горбачевой.

Фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из столичных кинотеатров.

– Тяжело было пережить то, что случилось с в августе?

– Мы были все вместе, это было очень страшно. Это самые страшные 48 часов моей жизни, больше не хочу такого никогда испытать. Слава богу, что все закончилось, что все хорошо.

Когда этот вброс в интернет случился, начали звонить и Софье Анатольевне ( ), обрывать телефон. Мне меньше звонили, я на все отвечала, вдруг кто-то что-то важное хочет сообщить. А когда представлялись, что это какой-то корреспондент, я бросала трубку. В такой момент обсуждать что-то только для заголовков мне не хотелось.

– Понятно, вы в стрессе, еще и все телеграм-каналы...

– Мы не читали ничего. Некогда было. Делалось все, чтобы найти Алину. Мы были постоянно на телефоне друг с другом и охраной.

– Все это время вы были вместе с Софьей, участвовали в поисках?

– Да, мы были неразлучны все это время.

– Не спали?

– Нет. В какой-то момент я ненадолго отключилась в машине, но Софья Анатольевна вообще не спала.

– Разделилось все на «до и после»? Может, стали по-другому тренировки проходить?

– Нет, тренировочный процесс не изменился. Больше разделилось после травмы Алины летом. Восстанавливаться после травмы всегда психологически тяжелее, – сказала Данилкина.

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров