Данилкина о побеге Горбачевой: «Это самые страшные 48 часов моей жизни. Больше не хочу такого никогда испытать»

Теги сборная России женское катание Влада Данилкина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Влада Данилкина рассказала, как переживала из-за побега Алины Горбачевой.

Фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из столичных кинотеатров.

– Тяжело было пережить то, что случилось с Алиной в августе?

– Мы были все вместе, это было очень страшно. Это самые страшные 48 часов моей жизни, больше не хочу такого никогда испытать. Слава богу, что все закончилось, что все хорошо.

Когда этот вброс в интернет случился, начали звонить и Софье Анатольевне (Федченко), обрывать телефон. Мне меньше звонили, я на все отвечала, вдруг кто-то что-то важное хочет сообщить. А когда представлялись, что это какой-то корреспондент, я бросала трубку. В такой момент обсуждать что-то только для заголовков мне не хотелось.

– Понятно, вы в стрессе, еще и все телеграм-каналы...

– Мы не читали ничего. Некогда было. Делалось все, чтобы найти Алину. Мы были постоянно на телефоне друг с другом и охраной.

– Все это время вы были вместе с Софьей, участвовали в поисках?

– Да, мы были неразлучны все это время.

– Не спали?

– Нет. В какой-то момент я ненадолго отключилась в машине, но Софья Анатольевна вообще не спала.

– Разделилось все на «до и после»? Может, стали по-другому тренировки проходить?

– Нет, тренировочный процесс не изменился. Больше разделилось после травмы Алины летом. Восстанавливаться после травмы всегда психологически тяжелее, – сказала Данилкина.

Что делала Горбачева после побега? Три раза извинилась за два дня, никого не винит, кроме горе-блогеров

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18 комментариев
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Ответ TUGRI
а что сделала Этери ствоей любимкой, что та в канады сбежала на цельных 2 года?
Меня, кстати, этот вопрос тоже интересует
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Человек взрослеет, самоутверждается. Не надо преувеличивать.
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Как "на носу" серьёзный турнир,так начинается обмусоливание этой заезженной и уже давно неактуальной темы🤦Лучше бы Горбачева на соревнованиях доказывала,что достойна внимания прессы.
Тренерам лучше не напоминать про это,а то ученица может и повторить свой выпад.Вот как сбежит перед ЧР.
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Да уж, СМИ за эту историю крепко ухватились.
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Это подростковый момент, тысячи подростков каждый год уходят из дома, из нормальных семей, а потом возвращаются и живут дальше как ни в чем не бывало.

Но взрослые тетки о таком никогда не слышали, и продолжают раздувать из этой истории какой-то кошмар.
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Ответ Anneta28
Лучше расскажите, что вы там делаете с девчонкой, что она убежала от вас и скрывалась двое суток?
а что сделала Этери ствоей любимкой, что та в канады сбежала на цельных 2 года?
+9
-6
+3
Лучше расскажите, что вы там делаете с девчонкой, что она убежала от вас и скрывалась двое суток?
+16
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Как всегда, из целого вью, самое жареное выдернули. Остальное нафиг.
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Да ужас просто, так переживал, так беспокоился о водолазах.
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Ответ TUGRI
а что сделала Этери ствоей любимкой, что та в канады сбежала на цельных 2 года?
Ну как что? Стрессовый перелом перед ОИ. Тренировалась на ней.) Чтоб было легче потом на неугодных и ненужных в определённый момент Турсынбаевой (ТЩК), Трусовой (Валиева и Щербакова), Акатьевой (Валиева).. А у нужных и угодных - никакого перелома и даже подозрений на него. О как завернул..)) Но интервью про месть все помнят. На всё способная тётка оказалась.
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Ответ люблю тутберят
К чему это сейчас?????
У Данилкиной взяли большое интервью о пути в ФК. Спортс вырывает фрагменты.
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К чему это сейчас?????
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Ответ Jessi
Только переживали вы за Горбачёву не как за свою дочь и близкого человека, а как за курицу, несущую золотые яйца, как за свой единственный шанс попасть в элиту тренеров-то, о чем так страстно мечтаете с Федченко и что заставит богатеньких родителей вести детей к вам
Ну, этого мы знать не можем наверняка, вполне возможно, и как за дочь. Я к этому склоняюсь, так как, в такие моменты просто страх за человека, ребёнка всегда превалирует.
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Ответ olvl
Конечно, это кошмар. Мы, посторонние люди, и то очень сильно переживали. Надеюсь, для Алины это был урок.
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Чудеса на виражах

ага, вопросов нету.
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