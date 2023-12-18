Алина Горбачева: «Я очень люблю своих тренеров. Меня задевало, что про них говорят плохие вещи, но я старалась об этом не думать»

Алина Горбачева рассказала, что ее задевали негативные комментарии о тренерах.

– Как сейчас у вас обстоят дела с тренировочном процессом? Насколько вам комфортно взаимодействовать с тренерским штабом?

– Мне всегда было комфортно со своими тренерами. Тот случай совершенно никак не связан с тренировками. В этом отношении все хорошо было, есть и будет.

– То есть мысли о том, что можно было бы сменить тренерский штаб, не возникали?

– Нет, никогда. Я верю своим тренерам и уверена, что у меня с ними все получится, что мы вместе достигнем очень больших результатов.

– На них свалился в тот период (имеются в виду события в августе, когда Горбачева на день пропала в Москве – Sports.ru) сильный шквал критики. Зная ваши взаимоотношения, как отнеслись к такой реакции в их адрес?

– Я очень люблю своих тренеров. Меня правда задевало, что про них говорят какие-то плохие вещи, но я старалась об этом не думать.

Я же знаю, какие они на самом деле. Как люди могут рассуждать о том, чего не знают? Не совсем правильно говорить что-то о совсем незнакомом тебе человеке, – сказала чемпионка России среди юниоров Горбачева.