Алина Горбачева: «Я очень люблю своих тренеров. Меня задевало, что про них говорят плохие вещи, но я старалась об этом не думать»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала, что ее задевали негативные комментарии о тренерах.

– Как сейчас у вас обстоят дела с тренировочном процессом? Насколько вам комфортно взаимодействовать с тренерским штабом?

– Мне всегда было комфортно со своими тренерами. Тот случай совершенно никак не связан с тренировками. В этом отношении все хорошо было, есть и будет.

– То есть мысли о том, что можно было бы сменить тренерский штаб, не возникали?

– Нет, никогда. Я верю своим тренерам и уверена, что у меня с ними все получится, что мы вместе достигнем очень больших результатов.

– На них свалился в тот период (имеются в виду события в августе, когда Горбачева на день пропала в Москве – Sports.ru) сильный шквал критики. Зная ваши взаимоотношения, как отнеслись к такой реакции в их адрес?

– Я очень люблю своих тренеров. Меня правда задевало, что про них говорят какие-то плохие вещи, но я старалась об этом не думать. 

Я же знаю, какие они на самом деле. Как люди могут рассуждать о том, чего не знают? Не совсем правильно говорить что-то о совсем незнакомом тебе человеке, – сказала чемпионка России среди юниоров Горбачева.

6 комментариев
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Если любишь людей, которые за тебя отвечают, не надо их подставлять, исчезая на несколько дней, чтобы тебя водолазы в Москве-реке искали. Это всех детей касается
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Видно, что отношения очень хорошие. Алина взрослеет, стремится к большей самостоятельности, бунтует. И всё это выпало на долю Софьи. Вот её я уважаю.Воспитывать человека с чемпионским характером — это не интервью давать, тип: мы хотели, да нам не дали ...
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Давай уже два чистых 4S на ЧР, пора!
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Ответ Маргарита В Сафронова
Видно, что отношения очень хорошие. Алина взрослеет, стремится к большей самостоятельности, бунтует. И всё это выпало на долю Софьи. Вот её я уважаю.Воспитывать человека с чемпионским характером — это не интервью давать, тип: мы хотели, да нам не дали ...
Просто так бунт не происходит, даже в подростковом возрасте. Никто из моих знакомых в таком же возрасте не убегал из дома не выходя на связь, и тем более не ночевал в подъезде. Так что же такого могло произойти?
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Ответ Мороженко
Просто так бунт не происходит, даже в подростковом возрасте. Никто из моих знакомых в таком же возрасте не убегал из дома не выходя на связь, и тем более не ночевал в подъезде. Так что же такого могло произойти?
так в вашем еругу и чемпионок нет.
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Ответ Маргарита В Сафронова
так в вашем еругу и чемпионок нет.
Откуда вы знаете?
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