Тренер Данилкина: «Сейчас у Горбачевой переходный возраст, поэтому она не такая исполнительная, как раньше. Но я уверена, что это пройдет»

Теги сборная России женское катание Влада Данилкина Алина Горбачева Фигурное катание

Тренер Влада Данилкина рассказала о работе с фигуристкой Алиной Горбачевой.

Алина отличается от других спортсменов, с которыми вы работаете?

– Она более ответственная, уже взрослая. В детстве они не понимают, для чего это все, а она взрослая девушка с головой на плечах. Отличается своей самоотдачей.

– Каким словом ее лучше всего описать?

– Трудолюбивая. Она всегда сделает ровно то, что ты от нее просишь. Сейчас у нас переходный возраст, поэтому она не такая исполнительная, как была раньше. Но я уверена, что это пройдет, и все наладится. Верю, что все будет хорошо. Мы опора и поддержка друг для друга. Даже если что-то не так – мы справимся.

– Софья Анатольевна (Федченко) рассказывала, что передавала вам Алину на пару месяцев, и вы становились ее главным тренером. Как это было?

– Так было нужно в тот период. Я была новым человеком, а для спортсмена это важно. «Эффект новизны» – спортсмен будет лучше работать с новым человеком. В тот момент это сработало, – сказала Данилкина.

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6 комментариев
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Это нормально, происходит сепарация, все будет более осознанно и по-взрослому. Верю, что они вместе смогут пройти этот период с наименьшими сложностями
+6
-2
+4
Ух ты, прогрев перед ЧР
+6
-4
+2
Т.е. не такая исполнительная только из-за переходного возраста… А не из-за накопившихся травм, переживаний и усталости?
+2
0
+2
Мысли интересные
+3
-2
+1
Они все штампованные что ли? У таких прекрасных тренеров такие толстые и ленивые дети. Мда
+1
-1
0
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