Железняков о российских одиночницах: «Хорошее поколение меняет другое хорошее поколение. Как бы грубо ни звучало – это конвейер»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков оценил уровень женского катания на чемпионате России.

– Многие говорят, что в этом году девочки сбавили. Согласны с этим утверждением?

– Нет, не согласен. Все очень относительно, кто-то чуть-чуть сбавил, а кто-то, наоборот, прибавил. Девочки некоторые сбавляют из-за того, что начинается переходный возраст. Те, которые помладше, они легенькие, прыгучие, у них все проще, им ультра-си даются проще, они, наоборот, прибавили.

Конечно, у девчушек стимул пропадает, это естественно, ведь нет международных стартов. Думаю, что все уже с этой мыслью свыклись, просто ждут и терпят, пока закончатся все перипетии, и ребята начнут выступать на международных стартах.

– Насколько влияет фактор смены поколений?

– Конечно, сказывается. Ни для кого не секрет, что мир фигурного катания – это молодой вид спорта. Соответственно, девочки чего-то достигают, потом подходит возраст, они начинают взрослеть, оформляться. Девочкам, которым уже по 18-19 лет, очень сложно прыгать прыжки ультра-си. Это совершенно другое тело, к которому надо заново привыкать и, как говорится, заново его обучать.

Естественно, это смена поколений, она неизбежна. Но дальше же идут поколения, по сути, не слабее. Все девочки тоже растут сильные. Хорошее поколение меняет другое хорошее поколение. Как бы грубо ни звучало – это конвейер. Спортивный конвейер, который присутствует во всех видах спорта. В фигурном катании он просто наступает намного раньше, потому что это молодой вид спорта, – сказал хореограф.

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3 комментария
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Это люди в первую очередь, а не конвейр или материал
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Да Железняка. У вашего бизнеса отличная проходимость.
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Мы ж свои законы знаем,
Сей гопак нам не беда!
Мы конвейером повышаем
Производительность труда!
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