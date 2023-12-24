Ренат Лайшев: «Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? В эти дебри лучше не влезать никому»
Ренат Лайшев оценил высказывания Татьяны Тарасовой про вес фигуристок.
«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», – заявила Тарасова после выступления Марии Талалайкиной с короткой программой на чемпионате России.
Комментируя прокат произвольной программы Майи Хромых, Тарасова отметила: «Она такая большая. Может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться».
«Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? Скажу объективно – в эти дебри семьи фигуристов лучше не влезать никому. Ничего хорошего это не сулит.
Надо отдать это на откуп внутренним отношениям, которые есть у специалистов по фигурному катанию. Влезать в эту тему – неблагодарное дело», – сказал президент «Самбо-70».