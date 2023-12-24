Ренат Лайшев: «Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? В эти дебри лучше не влезать никому»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России женское катание Мария Талалайкина Майя Хромых Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев оценил высказывания Татьяны Тарасовой про вес фигуристок.

«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», – заявила Тарасова после выступления Марии Талалайкиной с короткой программой на чемпионате России.

Комментируя прокат произвольной программы Майи Хромых, Тарасова отметила: «Она такая большая. Может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться».

«Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? Скажу объективно – в эти дебри семьи фигуристов лучше не влезать никому. Ничего хорошего это не сулит.

Надо отдать это на откуп внутренним отношениям, которые есть у специалистов по фигурному катанию. Влезать в эту тему – неблагодарное дело», – сказал президент «Самбо-70».

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7 комментариев
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Лайшев протрезвел!!!
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Это точно. Поскольку это очень интимная вещь. ТАТ полностью не права.
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ТАТ тоже знает, что некоторых трогать нельзя. Про вес и объем Камилы ни слова. А то и Тутберидзе перестанет здороваться.
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Татьяна Анатольевна про лишний вес! Обожаю...
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Думаю, что любая фигуристка отдала бы пару тройку кг Тарасовой. Но ещё никому не удавалось избежать пубертата. И всем известно, если против него бороться, то организм все равно своё возьмёт. А там здравствуй рпп со всеми Вытекающими. Надо просто пережить этот момент, Потом люди прекрасно возвращаются в форму. Но да, потерпеть и публике и тат придётся. Я ни у кого ничего лишнего не заметила. Девочки просто оформляются. Ну, как заставить грудь, бёдра и попу не расти, если сиё контролирует природа? Если человек заслужил участие, то почему он должен сидеть дома? Я ведь тоже могу сказать, что Тарасова глубокая пенсионерка и ей надо сидеть дома. Ей это понравится? А ведь комментирует она получше того же Транькова. Так что я считаю разговоры про вес лучше оставить для раздевалок. И про возраст тоже, если что)
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Даже Лайшев это понимает, а ТАТ нет. И ладно бы она сама была тонкая-звонкая как Тамара Николаевна, могла бы говорить, мол, вот я же работаю над собой, держу себя в форме, но ведь нет же
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И палка раз в год стреляет. Лайшев все правильно сказал.
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