Ренат Лайшев: «Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? В эти дебри лучше не влезать никому»

Ренат Лайшев оценил высказывания Татьяны Тарасовой про вес фигуристок.

«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», – заявила Тарасова после выступления с короткой программой на чемпионате России.

Комментируя прокат произвольной программы , Тарасова отметила: «Она такая большая. Может быть, лучше не участвовать – побыть дома, потренироваться».

«Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? Скажу объективно – в эти дебри семьи фигуристов лучше не влезать никому. Ничего хорошего это не сулит.

Надо отдать это на откуп внутренним отношениям, которые есть у специалистов по фигурному катанию. Влезать в эту тему – неблагодарное дело», – сказал президент « ».