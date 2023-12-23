Иоланда Чен: «Тарасова иногда жестка в оценках и где-то, может быть, неправа. Но она – столп фигурного катания, от такого человека я бы принимала любые комментарии»

Иоланда Чен прокомментировала слова Бестемьяновой о Татьяне Тарасовой.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора чемпионата России-2024: «Она оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо».

«В каждом виде деятельности есть непререкаемый авторитет. В фигурном катании этим человеком является Татьяна Анатольевна.

Да, иногда она жестка в оценках и где-то, может быть, и неправа. Но Тарасова очень многое сделала для советского и российского фигурного катания. От такого бы человека я, будучи спортсменкой, принимала бы любые комментарии. Тарасова – столп фигурного катания.

Может быть, благодаря ей эти девочки, мальчики и пары сейчас выступают. Их и не было бы, если когда-то не было Татьяны Анатольевны и таких побед ее учеников.

А Наташа столько тренировалась у Тарасовой, знает ее, которая тоже благодаря ей стала олимпийской чемпионкой и имеет сегодня все то, что имеет. Взрослым людям глупо обижаться.

Она прекрасно знает, что Татьяна Анатольевна обожает тех людей, о которых высказывается. Наташа зря обижается – это совершенно лишнее», – сказала экс-легкоатлетка, комментатор Иоланда Чен.

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