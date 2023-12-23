Иоланда Чен: «Тарасова иногда жестка в оценках и где-то, может быть, неправа. Но она – столп фигурного катания, от такого человека я бы принимала любые комментарии»
Иоланда Чен прокомментировала слова Бестемьяновой о Татьяне Тарасовой.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора чемпионата России-2024: «Она оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо».
«В каждом виде деятельности есть непререкаемый авторитет. В фигурном катании этим человеком является Татьяна Анатольевна.
Да, иногда она жестка в оценках и где-то, может быть, и неправа. Но Тарасова очень многое сделала для советского и российского фигурного катания. От такого бы человека я, будучи спортсменкой, принимала бы любые комментарии. Тарасова – столп фигурного катания.
Может быть, благодаря ей эти девочки, мальчики и пары сейчас выступают. Их и не было бы, если когда-то не было Татьяны Анатольевны и таких побед ее учеников.
А Наташа столько тренировалась у Тарасовой, знает ее, которая тоже благодаря ей стала олимпийской чемпионкой и имеет сегодня все то, что имеет. Взрослым людям глупо обижаться.
Она прекрасно знает, что Татьяна Анатольевна обожает тех людей, о которых высказывается. Наташа зря обижается – это совершенно лишнее», – сказала экс-легкоатлетка, комментатор Иоланда Чен.
«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!
Видимо кто-то слишком привык к бесконечному потоку елея, но как раз это и ненормально.
Это так не работает. Ее мнение тогда бы послали в одно место.
А сейчас благодаря ТАТ хоть наши танцы немного спустили с небес на землю.
Все видят, что в танцах немыслимый застой, а вслух сказать не могут.
Жулину в лицо принято улыбаться, только здесь комменты, скрытые никами строчить можно. Только одна проблема, на комменты Жулин и Федерация чихают с высокой колокольни.
ТАТ респект.
Сколько медалей надо получить сколько учеников подготовить?
Почему Мишин и Москвина образцы тактичности? Почему их уважаешь и любишь? Могли бы тоже называть всех толстыми и сидеть довольными.
В отношении Талалайкиной она высказалась вполне сдержанно, это обьективная критика, а не хамство.