Иоланда Чен: «Тарасова иногда жестка в оценках и где-то, может быть, неправа. Но она – столп фигурного катания, от такого человека я бы принимала любые комментарии»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Иоланда Чен Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Иоланда Чен прокомментировала слова Бестемьяновой о Татьяне Тарасовой.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора чемпионата России-2024: «Она оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо». 

«В каждом виде деятельности есть непререкаемый авторитет. В фигурном катании этим человеком является Татьяна Анатольевна.

Да, иногда она жестка в оценках и где-то, может быть, и неправа. Но Тарасова очень многое сделала для советского и российского фигурного катания. От такого бы человека я, будучи спортсменкой, принимала бы любые комментарии. Тарасова – столп фигурного катания.

Может быть, благодаря ей эти девочки, мальчики и пары сейчас выступают. Их и не было бы, если когда-то не было Татьяны Анатольевны и таких побед ее учеников.

А Наташа столько тренировалась у Тарасовой, знает ее, которая тоже благодаря ей стала олимпийской чемпионкой и имеет сегодня все то, что имеет. Взрослым людям глупо обижаться.

Она прекрасно знает, что Татьяна Анатольевна обожает тех людей, о которых высказывается. Наташа зря обижается – это совершенно лишнее», – сказала экс-легкоатлетка, комментатор Иоланда Чен.

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30 комментариев
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ТАТ не равнодушна. Ей спамибо надо скпзать.
+17
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+14
Никого ТАТ не оскорбляла. Говорила как есть.
Видимо кто-то слишком привык к бесконечному потоку елея, но как раз это и ненормально.
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+9
Ответ Елена Зубарева
Ну, во-первых, если она такой непрерикаемый авторитет, пусть говорит свои замечания непосредственно тем, кому они предназначены, а не в эфире. А во-вторых, когда были трансляции на разных каналах, и я могла выбрать, с какими комментаторами смотреть, это одно. Сейчас у первого канала монопольное право на трансляцию, выбора меня лишили. Приходится выключать звук после проката, так она и во время проката кричит. Я хочу смотреть и болеть за тех, за кого Я хочу, кто МНЕ нравится, а не за тех, кого пихают из каждого утюга, будь он хоть трижды талантливее-краше-сильнее.
Почему она должна говорить кому-то что лично?
Это так не работает. Ее мнение тогда бы послали в одно место.
А сейчас благодаря ТАТ хоть наши танцы немного спустили с небес на землю.
Все видят, что в танцах немыслимый застой, а вслух сказать не могут.
Жулину в лицо принято улыбаться, только здесь комменты, скрытые никами строчить можно. Только одна проблема, на комменты Жулин и Федерация чихают с высокой колокольни.
ТАТ респект.
+10
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+9
А что это за привелегия - говорить все что вздумается, если ты заслуженный кто-то там?
Сколько медалей надо получить сколько учеников подготовить?
Почему Мишин и Москвина образцы тактичности? Почему их уважаешь и любишь? Могли бы тоже называть всех толстыми и сидеть довольными.
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Ответ Olga.t
ТАТ когда-то и свою любимицу Лену Радионову достаточно жёстко критиковала за лишний вес, по-моему на контрольных прокатах. У неё профессиональный взгляд в данном случае. В отношении Талалайкиной она высказалась вполне сдержанно, это обьективная критика, а не хамство.
У Маши всё нормально с весом она уже не 15 летняя девочка.
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Блин, мало обсуждений прокатов на ЧР, так одна неблагодарная и неумная ученица, решила тут отметиться своим набросом на ТАТу и пошёл обзвон. Стойте по стойке смирно, пока она не подаст команду вольно. Она в фигурном катании, если пользоваться шахматной терминологией международный гроссмейстер, кто остальные... долго перечислять.
+1
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+1
Ответ Елена Зубарева
Ну, во-первых, если она такой непрерикаемый авторитет, пусть говорит свои замечания непосредственно тем, кому они предназначены, а не в эфире. А во-вторых, когда были трансляции на разных каналах, и я могла выбрать, с какими комментаторами смотреть, это одно. Сейчас у первого канала монопольное право на трансляцию, выбора меня лишили. Приходится выключать звук после проката, так она и во время проката кричит. Я хочу смотреть и болеть за тех, за кого Я хочу, кто МНЕ нравится, а не за тех, кого пихают из каждого утюга, будь он хоть трижды талантливее-краше-сильнее.
Есть окко
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Ответ Юра Плисецкий
Когда ТАТ хамила?
Часто, когда комментирует.
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Ответ imaxim
Может, вы просто на парах наверно не бывали
У меня отец (профессор)преподавал в университете, я тоже долгое время преподавала в университете. Не представляю, как можно хамить и грубить студентам только за то, что они еще только начали учиться.
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Ответ MyCA
У Маши всё нормально с весом она уже не 15 летняя девочка.
Для обычной девочки шикарно выглядит, но речь в данном случае о спортсменке, фигуристке.
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Ответ Юра Плисецкий
Никого ТАТ не оскорбляла. Говорила как есть. Видимо кто-то слишком привык к бесконечному потоку елея, но как раз это и ненормально.
ТАТ когда-то и свою любимицу Лену Радионову достаточно жёстко критиковала за лишний вес, по-моему на контрольных прокатах. У неё профессиональный взгляд в данном случае.
В отношении Талалайкиной она высказалась вполне сдержанно, это обьективная критика, а не хамство.
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Ответ Wiley Fox
В бабу Таню вселился черданцев Старушка столько ещё не кричала никогда Баба Таня хочет тэфи
Чердак младенец сосун по сравнению с ТАТ.
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Ответ Елена Зубарева
Ну, во-первых, если она такой непрерикаемый авторитет, пусть говорит свои замечания непосредственно тем, кому они предназначены, а не в эфире. А во-вторых, когда были трансляции на разных каналах, и я могла выбрать, с какими комментаторами смотреть, это одно. Сейчас у первого канала монопольное право на трансляцию, выбора меня лишили. Приходится выключать звук после проката, так она и во время проката кричит. Я хочу смотреть и болеть за тех, за кого Я хочу, кто МНЕ нравится, а не за тех, кого пихают из каждого утюга, будь он хоть трижды талантливее-краше-сильнее.
Нет возможности угодить всем,сколько людей,столько мнений.Вам не нравитсяч,другим наоборот.
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Ответ imaxim
Очень легко. Достаточно просто не сдать лабораторную вовремя. Или плохо написать контрольную
Ну и что в этом хорошего?!
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Ответ imaxim
Я закончил МИФИ. У нас хамство было в порядке вещей
Ну и вы считаете это нормой?!
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Ответ Fellina
У меня отец (профессор)преподавал в университете, я тоже долгое время преподавала в университете. Не представляю, как можно хамить и грубить студентам только за то, что они еще только начали учиться.
Очень легко. Достаточно просто не сдать лабораторную вовремя. Или плохо написать контрольную
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Ответ Fellina
Бывала конечно. И не в одном учебном заведении. Но это было не недавно. У нас хамство было непозволительно.
Я закончил МИФИ. У нас хамство было в порядке вещей
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Ответ imaxim
Может, вы просто на парах наверно не бывали
Бывала конечно. И не в одном учебном заведении. Но это было не недавно. У нас хамство было непозволительно.
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Ответ Fellina
Какая глупость! Человек может остаться человеком, независимо от его статуса. Неужели профессор в университете (это пример) может позволить себе хамить?!
Может, вы просто на парах наверно не бывали
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Ответ ЛисаАлиса78
А что это за привелегия - говорить все что вздумается, если ты заслуженный кто-то там? Сколько медалей надо получить сколько учеников подготовить? Почему Мишин и Москвина образцы тактичности? Почему их уважаешь и любишь? Могли бы тоже называть всех толстыми и сидеть довольными.
ТАТ говорила нужные важные вещи, как есть.
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Ответ Fellina
Конечно ее статус - это не привилегия грубо выражаться и хамить!
Когда ТАТ хамила?
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Ответ Маргарита В Сафронова
от ТАТ, да. а того, кого я не увпжаю, я сумею поставить на место.
Если вы человека уважаете, то он может разговаривать с вами по-хамски?! Удивили. Ваши комментарии обычно адекватны и не оскорбляют никого)))
+1
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Ответ Fellina
Интересно, если бы с вами говорить в такой манере, это вам понравится?!
от ТАТ, да. а того, кого я не увпжаю, я сумею поставить на место.
+2
-2
0
Ответ Маргарита В Сафронова
ТАТ не равнодушна. Ей спамибо надо скпзать.
Интересно, если бы с вами говорить в такой манере, это вам понравится?!
+3
-3
0
Ну, во-первых, если она такой непрерикаемый авторитет, пусть говорит свои замечания непосредственно тем, кому они предназначены, а не в эфире. А во-вторых, когда были трансляции на разных каналах, и я могла выбрать, с какими комментаторами смотреть, это одно. Сейчас у первого канала монопольное право на трансляцию, выбора меня лишили. Приходится выключать звук после проката, так она и во время проката кричит. Я хочу смотреть и болеть за тех, за кого Я хочу, кто МНЕ нравится, а не за тех, кого пихают из каждого утюга, будь он хоть трижды талантливее-краше-сильнее.
+4
-4
0
Какая глупость! Человек может остаться человеком, независимо от его статуса. Неужели профессор в университете (это пример) может позволить себе хамить?!
+4
-4
0
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