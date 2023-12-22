Журналист «СЭ» Кузнецов: «После долгих замеров с секундомером вынужден сказать, что результат Валиевой должен быть понижен на 1,01 балла. Судьи простили»
Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов считает, что баллы Камилы Валиевой на чемпионате России должны быть снижены.
Сегодня Валиева выиграла короткую программу, набрав 81,85 балла. После проката судьи выставили оценку через затяжную паузу.
«Ну что ж, после долгих замеров с секундомером вынужден сказать, что результат Валиевой должен быть понижен на 1,01 балла.
Она начала исполнять лутц+тулуп на 1:19, а середина короткой программы – 1:20. По-хорошему это лишение бонуса и итог 80,84. Судьи простили.
Помните, как у Муравьевой отбирали балл за опоздание? А тут никто не хочет попротестовать?
И спасибо общественности за наводку. Для сравнения – у Муравьевой – 1:25, у Петросян – 1:27», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.
2) Приказ 730, пункт 8 "Время должно отсчитываться с момента начала движения или катания Участника"
На 28-й секунде Ками стоит в стартовой позе, на 29-й наклоняет голову вправо
http://joxi.ru/Y2Ln7E7Hv0gX6r
Для судей это уже движение
Далее 1:49 https://joxi.ru/MAjWN9NcYeGDxr
Ками бьет коньком и сейчас начнется отрыв.
Искомые минута 20 секунд. Хотя, повторюсь, за такие дела отвечает официальный хронометр соревнований. А уж после всех фокусов софта в нынешнем сезоне, кивать "сначала горело 10.10" - ну такое
Уж как-нибудь без Кузнецова разберутся.Ему с секундомером вообще,видно, неймется.На месте проезда Загитовой чего-то тоже ходил измерял вроде.
Дай мне лупу, еще раз?