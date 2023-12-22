Журналист «СЭ» Кузнецов: «После долгих замеров с секундомером вынужден сказать, что результат Валиевой должен быть понижен на 1,01 балла. Судьи простили»

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов считает, что баллы Камилы Валиевой на чемпионате России должны быть снижены.

Сегодня Валиева выиграла короткую программу, набрав 81,85 балла. После проката судьи выставили оценку через затяжную паузу.

«Ну что ж, после долгих замеров с секундомером вынужден сказать, что результат Валиевой должен быть понижен на 1,01 балла.

Она начала исполнять лутц+тулуп на 1:19, а середина короткой программы – 1:20. По-хорошему это лишение бонуса и итог 80,84. Судьи простили.

Помните, как у Муравьевой отбирали балл за опоздание? А тут никто не хочет попротестовать?

И спасибо общественности за наводку. Для сравнения – у Муравьевой – 1:25, у Петросян – 1:27», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.