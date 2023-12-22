Журналист «СЭ» Кузнецов: «После долгих замеров с секундомером вынужден сказать, что результат Валиевой должен быть понижен на 1,01 балла. Судьи простили»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов считает, что баллы Камилы Валиевой на чемпионате России должны быть снижены.

Сегодня Валиева выиграла короткую программу, набрав 81,85 балла. После проката судьи выставили оценку через затяжную паузу.

«Ну что ж, после долгих замеров с секундомером вынужден сказать, что результат Валиевой должен быть понижен на 1,01 балла.

Она начала исполнять лутц+тулуп на 1:19, а середина короткой программы – 1:20. По-хорошему это лишение бонуса и итог 80,84. Судьи простили.

Помните, как у Муравьевой отбирали балл за опоздание? А тут никто не хочет попротестовать?

И спасибо общественности за наводку. Для сравнения – у Муравьевой – 1:25, у Петросян – 1:27», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

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76 комментариев
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Вот поэтому сначала на табло и был 41 балл.
+40
-7
+33
1) У судей свой хронометр.
2) Приказ 730, пункт 8 "Время должно отсчитываться с момента начала движения или катания Участника"
На 28-й секунде Ками стоит в стартовой позе, на 29-й наклоняет голову вправо
http://joxi.ru/Y2Ln7E7Hv0gX6r
Для судей это уже движение
Далее 1:49 https://joxi.ru/MAjWN9NcYeGDxr
Ками бьет коньком и сейчас начнется отрыв.
Искомые минута 20 секунд. Хотя, повторюсь, за такие дела отвечает официальный хронометр соревнований. А уж после всех фокусов софта в нынешнем сезоне, кивать "сначала горело 10.10" - ну такое
+36
-4
+32
Замерь ещё недокруты Муры на трикселе и лутце и объясни оценки 9,25 за мастерство катания при падении на дорожке.
+71
-40
+31
есть правило начало отсчета времени, и судейское время точно не определить по трансляции. Вначале каскад и был без бонуса, но оценку ждали долго и видимо пересматривали и выверяли время начало исполнения каскада.
+25
-4
+21
Это тот же журналист, который ездил на место нарушения Загитовой с секундомером? За что нам всë это 🤦‍♀️
+25
-5
+20
Ответ Lasto
Так жто же нац чемпионат, тут всем лидерам прощают)
В прошлом году представитель ТШ подал протест за задержку программы Муравьевой на сек. И ее лишили 1 балла после завершения КП.
+32
-12
+20
Ладно, Дима, бери "на водку" и иди! Яночка будет тобою довольна!
+35
-16
+19
Судьи перед выставлением оценок,судя по всему, как раз и уточняли время выполнения каскада.Судейство на взрослых,серьезных соревнованиях свою работу знает.
Уж как-нибудь без Кузнецова разберутся.Ему с секундомером вообще,видно, неймется.На месте проезда Загитовой чего-то тоже ходил измерял вроде.
+18
-4
+14
Пусть давление у себя тонометром меряет, секундометрист. Перекаты и стояние в начале программы он не замерял ?
+20
-9
+11
Ответ Беглый*
Замерь ещё недокруты Муры на трикселе и лутце и объясни оценки 9,25 за мастерство катания при падении на дорожке.
Вы не понимаете, это другое(с)
+23
-12
+11
Там с судьями уже прошли разборки. Плющ молчит, тк разъяснения получены, и со временем все ОК. Просто решили через "ручного" вброс сделать от безысходности. Как бы карма завтра ответку не подкинула великой скользистке, которая постоянно на шагах спотыкается.
+16
-5
+11
Че он гонит? В соседней ветке висит видео КП, каскад она начинает исполнять в 1:28. Там даже секундомер не нужен. Музыка начинается на 0:20, каскад в 1:48.
+18
-9
+9
Ответ Мурманчанин37
1) У судей свой хронометр. 2) Приказ 730, пункт 8 "Время должно отсчитываться с момента начала движения или катания Участника" На 28-й секунде Ками стоит в стартовой позе, на 29-й наклоняет голову вправо http://joxi.ru/Y2Ln7E7Hv0gX6r Для судей это уже движение Далее 1:49 https://joxi.ru/MAjWN9NcYeGDxr Ками бьет коньком и сейчас начнется отрыв. Искомые минута 20 секунд. Хотя, повторюсь, за такие дела отвечает официальный хронометр соревнований. А уж после всех фокусов софта в нынешнем сезоне, кивать "сначала горело 10.10" - ну такое
Вы абсолютно правы, программа начинается с первого движения фигуриста, в случае Камилы с наклона головы.
+10
-1
+9
Начали набрасывать на вентилятор 🤣
+13
-5
+8
Ответ Ольга Ив
В прошлом году представитель ТШ подал протест за задержку программы Муравьевой на сек. И ее лишили 1 балла после завершения КП.
это было годом раньше ) и не на 1 сек
+13
-5
+8
а о тмо, что Муре q на трикселе не отметили, пост будет?
+15
-8
+7
Ответ Беглый*
Замерь ещё недокруты Муры на трикселе и лутце и объясни оценки 9,25 за мастерство катания при падении на дорожке.
+++++++
+19
-14
+5
Ответ lepestok
а о тмо, что Муре q на трикселе не отметили, пост будет?
А этодругоепониматьнада )))
+9
-4
+5
По видео первого канала первое движение фигуристки было в 0:28 (наклон головой), лутц (удар зубцем) в 1:48, т.е. в 1:20 после начала программы. Для более точного определения нужна фан камера с общим видом начала программы.
+7
-2
+5
Ответ Лакс
это было годом раньше ) и не на 1 сек
На 2😊
+7
-3
+4
сколько Яна Александровна заплатила своей болонке-журналисту, чтобы он пришел к такому «выводу»?
Дай мне лупу, еще раз?
+12
-8
+4
Ответ Jessi
У Петросян как минимум плоское ребро на лутце и перекат, где в протоколе?
То, что есть в воображении Джесси, не обязательно должно быть в протоколе
+12
-8
+4
Даже от одного заголовка новости что-то рассмеялся, ещё и представил серьезное лицо Кузнецова с секундомером))
+7
-3
+4
Изначально и в табличке стояло 10.10
+7
-3
+4
Ну это же другое совсем!
+20
-16
+4
Ответ RusVector
Посмотрим, что скажут Коган и Сихарулидзе, давшие клятву в объективности судейства!
Да, эти 2 только и могут, что пустые обещания раздавать. Сегодня весь день во всех видах судили как всегда по понятиям, и за уши тащили нужные штабы.
+6
-3
+3
Ответ Anna Ger
При трансляции на табло горела база 10.10, без бонуса, я еще удивилась. Зачем штаб так подставляет фигуристку, ставят все на грани нарушений.
штаб сидел рядом с ней и ожидал, как и вс, баллы. А вот судьи долго выверяли.
+3
0
+3
Ответ Беглый*
То, что есть в воображении Джесси, не обязательно должно быть в протоколе
https://vk.com/fslovers?z=video-203686802_456253934%2F7ca7534a4875c0756f
+4
-1
+3
Ответ Лакс
есть правило начало отсчета времени, и судейское время точно не определить по трансляции. Вначале каскад и был без бонуса, но оценку ждали долго и видимо пересматривали и выверяли время начало исполнения каскада.
То есть сначала судьи неправильно время определили как и Кузнецов сейчас? Какое совпадение, надо же 😂
+12
-10
+2
Ответ Den3Lo
Там с судьями уже прошли разборки. Плющ молчит, тк разъяснения получены, и со временем все ОК. Просто решили через "ручного" вброс сделать от безысходности. Как бы карма завтра ответку не подкинула великой скользистке, которая постоянно на шагах спотыкается.
Так там то платье расстегнется, то что то отвалится и никто не кричит за штрафы
+5
-3
+2
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