Владислав Дикиджи: «Если бы мне вбили в голову, что если работать и пахать — будет результат, раньше бы стрельнул»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Матч ТВ Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

Дикиджи завоевал серебро в мужских соревнованиях. 

— Что могу сказать… Первое, по впечатлениям, до сих пор очень волнительно. В прокате не все удалось, но я доволен в общем и целом.

— Насколько для тебя неожиданны твои результаты в сезоне?

— Если бы мне вбили в голову, что если работать и пахать — будет результат, раньше бы стрельнул. Работа очень влияет на результат. Нужно стараться сильнее, работать усерднее. Но этот сезон для меня неожиданный.

— Может, это естественный ход событий? Ты же сам стал тренировать, это как‑то повлияло?

— Может быть, в процессе подготовки детей тоже что‑то себе подсказываю. Моя работа тренером и на льду — связаны. Мировоззрение тоже перевернулось после начала работы, — сказал Дикиджи

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9 комментариев
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Влад ментально созрел, это вбить в голову невозможно. Нужно самому захотеть работать и получать результат. Удачи! И спортивного характера!
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Влад, Лутц и правда лучший в мире. Так держать!
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Владос выглядит очень перспективно! Прыжки такие ровные и красивые, нервы стальные! И в компонентах виден большой потенциал, очень желаю его реализовать!
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Владислав лучший, замечательные прыжки , особенно 4Л.
Влад работай над дорожкой и вращениями, да ты и сам знаешь, удачи, должен быть выше Евгения
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Ответ galik55
Владислав лучший, замечательные прыжки , особенно 4Л. Влад работай над дорожкой и вращениями, да ты и сам знаешь, удачи, должен быть выше Евгения
Однозначно, не должен. Прыжки хорошие, а презентация вообще - прошлый век. Не поставить рядом ни с Гуменником, ни с Семененко
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Ответ kono_aa@mail.ru
Однозначно, не должен. Прыжки хорошие, а презентация вообще - прошлый век. Не поставить рядом ни с Гуменником, ни с Семененко
С Петей согласна, а Жене надо чисто 4Т прыгать и не делать ошибки.
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Ответ galik55
С Петей согласна, а Жене надо чисто 4Т прыгать и не делать ошибки.
и выезды а-ля Кондратюк у 2-х кратного ЧР,это несерьезно.
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Ответ Vendetta4111323
Влад, Лутц и правда лучший в мире. Так держать!
У него прерортный фулблэйдный лутц...какой тут лучший
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