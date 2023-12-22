Владислав Дикиджи: «Если бы мне вбили в голову, что если работать и пахать — будет результат, раньше бы стрельнул»
Владислав Дикиджи оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.
Дикиджи завоевал серебро в мужских соревнованиях.
— Что могу сказать… Первое, по впечатлениям, до сих пор очень волнительно. В прокате не все удалось, но я доволен в общем и целом.
— Насколько для тебя неожиданны твои результаты в сезоне?
— Если бы мне вбили в голову, что если работать и пахать — будет результат, раньше бы стрельнул. Работа очень влияет на результат. Нужно стараться сильнее, работать усерднее. Но этот сезон для меня неожиданный.
— Может, это естественный ход событий? Ты же сам стал тренировать, это как‑то повлияло?
— Может быть, в процессе подготовки детей тоже что‑то себе подсказываю. Моя работа тренером и на льду — связаны. Мировоззрение тоже перевернулось после начала работы, — сказал Дикиджи.
Влад работай над дорожкой и вращениями, да ты и сам знаешь, удачи, должен быть выше Евгения