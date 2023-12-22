Елизавета Худайбердиева: «Довольна прокатом. Всех с окончанием голодных игр!»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы завоевали серебро в соревнованиях танцоров на льду.

: Спасибо федерации за такие турниры, федерации, которая проводит такую красоту. Мы с Лизой катались от души. Несмотря на одну почти незаметную ошибочку, мы откатали эмоционально.

: Сегодня был почти полный зал — в три часа дня рабочего дня. Это класс.

Довольна прокатом. Была помарка, которая заметна только нам. Даже тренеры переспросили: «Было — не было?» Это не испортило впечатление, я довольна собой, своим партнером. Всех с окончанием голодных игр!