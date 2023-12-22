Елизавета Худайбердиева: «Довольна прокатом. Всех с окончанием голодных игр!»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы завоевали серебро в соревнованиях танцоров на льду. 

Базин: Спасибо федерации за такие турниры, федерации, которая проводит такую красоту. Мы с Лизой катались от души. Несмотря на одну почти незаметную ошибочку, мы откатали эмоционально.

Худайбердиева: Сегодня был почти полный зал — в три часа дня рабочего дня. Это класс.

Довольна прокатом. Была помарка, которая заметна только нам. Даже тренеры переспросили: «Было — не было?» Это не испортило впечатление, я довольна собой, своим партнером. Всех с окончанием голодных игр!

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5 комментариев
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Ошибочку маленькую и я заметила, обычный зритель по ТВ, не так уж она и незаметна🤷‍♂️
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Что в новый год покормят чуть-чуть девушку? 😁
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Молодцы!
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Лиза! Хороший прокат у вас с Егором. Всем по ужину!
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Прокат и правда был достойным. Радует, что Лиза на позитиве и вообще как-то расцвела.
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