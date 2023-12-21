Матвей Янченков: «Мы планируем продолжать выступать и по юниорам. Будем стараться совмещать»

Чикмарева и Янченков рассказали, что будут совмещать взрослые старты с юниорскими.

и получили 76,42 балла за короткую программу на чемпионате страны в Челябинске и идут третьими.

Янченков: Мы сегодня показали тот прокат, который тренировали, и мы этому рады. Все, что задумано, все получилось.

Чикмарева: Я прокатом довольна. Но есть некоторые нюансы, которые нужно исправлять.

Янченков: Наша подготовка прошла в штатном режиме: без травм, без болезней. Все прошло хорошо, все запланированное на тренировках сделано. Мы довольны подготовкой, довольны сегодняшним результатом. Постараемся откатать чисто произвольную программу.

Уровень соревнований поменялся, чувствуется разница между юниорскими и взрослыми соревнованиями. Но мы планируем продолжать выступать и по юниорам, будем стараться совмещать.