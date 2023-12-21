Матвей Янченков: «Мы планируем продолжать выступать и по юниорам. Будем стараться совмещать»
Чикмарева и Янченков рассказали, что будут совмещать взрослые старты с юниорскими.
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков получили 76,42 балла за короткую программу на чемпионате страны в Челябинске и идут третьими.
Янченков: Мы сегодня показали тот прокат, который тренировали, и мы этому рады. Все, что задумано, все получилось.
Чикмарева: Я прокатом довольна. Но есть некоторые нюансы, которые нужно исправлять.
Янченков: Наша подготовка прошла в штатном режиме: без травм, без болезней. Все прошло хорошо, все запланированное на тренировках сделано. Мы довольны подготовкой, довольны сегодняшним результатом. Постараемся откатать чисто произвольную программу.
Уровень соревнований поменялся, чувствуется разница между юниорскими и взрослыми соревнованиями. Но мы планируем продолжать выступать и по юниорам, будем стараться совмещать.