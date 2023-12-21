Матвей Янченков: «Результатом довольны. Есть желание попасть в тройку, но дальше все решат судьи»

Чикмарева и Янченков оценили прокат короткой программы на чемпионате России.

и получили 76,42 балла за короткую программу на чемпионате страны в Челябинске и идут третьими.

Чикмарева. Впечатления положительные, хорошая поддержка, хороший лед.

Янченков. Хотелось бы отдельно отметить организацию турнира, не знаю, есть ли место, где лучше. Лед прекрасный, кормят вкусно, спать дают, стены толстые, кровати мягкие.

Чикмарева. Сейчас многие болеют, но нас это обошло стороной.

Янченков. Боролись сами с собой на тренировках, все проходило гладко.

Чикмарева. Каково открывать? Честно, я сначала расстроилась из-за первого стартового номера, но потом подумала, что это просто номер, какая разница, какими мы будем катать.

Янченков. Тянул я. Мы поменялись, обычно тянет Катя.

Чикмарева. Я думала, у меня невезение с этим, но сейчас я передумала, ха-ха.

Янченков. Попало за то, что первый номер вытянул? Нет. Результатом довольны? Да, наши баллы, ни больше ни меньше, хорошо. Какая цель? Показать себя.

Чикмарева. На все старты мы приезжаем с целью выступить, показать себя, а там уже решат за нас.

Янченков. Естественно, есть желание попасть в тройку, но дальше все решат судьи.