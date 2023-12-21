Владислав Дикиджи: «По компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание ТАСС Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи рассказал, что из-за нервов не может раскрыть харизму в катании.

Сегодня Дикиджи выступил с короткой программой на чемпионате России-2024 в Челябинске.

Он показал чистый прокат с двумя четверными прыжками и занял первое место, получив 102,70 балла. 

«Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5 – 8 баллов из 10, можно было лучше сделать.

А по компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката», – сказал фигурист.

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13 комментариев
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спасибо вам, дорогой Влад, что понимаете над чем нужно работать и что корона на голове только из шикарных волос) харизма точно есть, компоненты можно нарастить, чего искренне желаю!
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Всему своё время. Стабильность очень важна, и её нет ни у кого. Надежда теперь у нас на Влада.
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Улыбнул с харизмой)))) Харизму Влад показывает))) а вот хореографию нет 😁
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Поздравляю Влада с победой в КП. Большой молодец, сумел обуздать нервы. Удачи в ПП.
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Молоденький совсем еще, мясом не оброс, вот и нервничает. Всё придет со временем)
Алиев на ОИ-18 тоже в КП дрожал аки осенний лист, со страху попал в сильнейшую разминку, а потом в ПП отлетел в далекие дали. Сейчас «ляпает, но ляпает уверенно», ничего не боится))
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+4
Влад, просто жги, как Нейтан отжигал! База по технике в кп сейчас в мире выше только у Ильи Малинина, и Влад свою базу без больших провалов делает. Про якобы некомпонентность Влада - стереотип, который будет разрушен в новых программах.
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+4
она или есть или её нет...не надо никаких кривляний..все нормально
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DkeyG молодец.
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Ответ kate_ko
спасибо вам, дорогой Влад, что понимаете над чем нужно работать и что корона на голове только из шикарных волос) харизма точно есть, компоненты можно нарастить, чего искренне желаю!
Вот это абсолютно ..верно! Есть основа- техника, а при стабильности можно будет замахиваться и на красоту программы, думаю, он и с этим прекрасно справится, тк харизма есть, точно ,только пока скрытая, еще стесняется...молодой ! Парень хорош и четко видит и знает над чем работать, хотя во вью сказал что еще больше обычного работал...трудяга и с холодной головой!!
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Ответ Natalia Gladkia
Вот это абсолютно ..верно! Есть основа- техника, а при стабильности можно будет замахиваться и на красоту программы, думаю, он и с этим прекрасно справится, тк харизма есть, точно ,только пока скрытая, еще стесняется...молодой ! Парень хорош и четко видит и знает над чем работать, хотя во вью сказал что еще больше обычного работал...трудяга и с холодной головой!!
а в интервью говорит, что сильно нервничает, и ведь так и не скажешь по прокатам. обуздывать свои эмоции в ключевой момент - очень важное умение
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Ответ Mariaku
Влад, просто жги, как Нейтан отжигал! База по технике в кп сейчас в мире выше только у Ильи Малинина, и Влад свою базу без больших провалов делает. Про якобы некомпонентность Влада - стереотип, который будет разрушен в новых программах.
Согласна...поддерживаю, все -будет, сейчас нужна стабильность ,все поэтапно!
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Ответ Kuryanin
DkeyG молодец.
годная стилизация)
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