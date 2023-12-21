Владислав Дикиджи: «По компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката»
Владислав Дикиджи рассказал, что из-за нервов не может раскрыть харизму в катании.
Сегодня Дикиджи выступил с короткой программой на чемпионате России-2024 в Челябинске.
Он показал чистый прокат с двумя четверными прыжками и занял первое место, получив 102,70 балла.
«Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5 – 8 баллов из 10, можно было лучше сделать.
А по компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката», – сказал фигурист.
Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой
Алиев на ОИ-18 тоже в КП дрожал аки осенний лист, со страху попал в сильнейшую разминку, а потом в ПП отлетел в далекие дали. Сейчас «ляпает, но ляпает уверенно», ничего не боится))