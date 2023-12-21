Владислав Дикиджи: «По компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката»

Владислав Дикиджи рассказал, что из-за нервов не может раскрыть харизму в катании.

Сегодня Дикиджи выступил с короткой программой на чемпионате России-2024 в Челябинске.

Он показал чистый прокат с двумя четверными прыжками и занял первое место, получив 102,70 балла.

«Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5 – 8 баллов из 10, можно было лучше сделать.

А по компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката», – сказал фигурист.

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