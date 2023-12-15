Роман Савосин: «На чемпионате России буду стараться выбросить из головы погоню за результатом. За последнее время осознал, что тренироваться ненавижу, а выступать я люблю»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Роман Савосин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин объяснил, почему ненавидит тренироваться.

Об этом он высказался, говоря о своих целях на соревнованиях. В нынешнем сезоне Савосин занимал вторые места на этапах Гран-при России в Уфе и Самаре.

– У меня основная задача – выбросить из головы погоню за результатом сейчас. Что на двух этапах [Гран-при], что сейчас на чемпионате России – я буду стараться выбросить погоню за результатом, об этом вообще не думать. Кто выступает, что выступает, кто что делает, какие у меня шансы – я не хочу об этом думать вообще.

Я хочу выйти и получить удовольствие от соревнований. Мне кажется, для меня это самый лучший подход, который может быть конкретно для меня на соревнованиях. И плюс ко всему я за последнее время осознал, что я люблю выступать, мне очень нравится выступать. Тренироваться ненавижу, а выступать я люблю.

– А почему ты ненавидишь тренироваться?

– Ну не знаю, у меня вот эта рутина прям вот здесь сидит иногда, понимаешь. Ну прям не нравится мне. Я не скажу, что мне супернравится фигурное катание. Ну честно скажу, чего скрывать. Я не скажу, что мне не нравится, но и что мне нравится – не могу сказать.

Наверное, поэтому мне тренироваться-то не особо нравится. Но выступать, выходить – вот это ощущение соревнований, особенно когда полные трибуны, это классно, – сказал Савосин в интервью Okko.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

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9 комментариев
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Рома, отожги на ЧР, ты - классный! Желаю побороться за золото
+17
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+17
Конек прекрасный у Ромы
+10
0
+10
Ответ Екатерина К
Конек прекрасный у Ромы
Это правда, скольжение и владение коньком у Романа отличное и хореография тоже.
+7
0
+7
Рома, шикарный фигурист. Программы прекрасные. Чистых прокатов и победы на ЧР. Пусть всё получится.
+5
0
+5
Ромка! У тебя самые классные в этом году программы👍Челентано- просто 100 процентное попадание👏Катишь в этом году, как дышишь… одно удовольствие смотреть! Так держать💪
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Рома продолжай ловить кайф во время своих прокатов перед зрителями, которые находятся в предвкушении твоих выступлений на ЧР !
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Во многих видах спорта спортсмены не любят тренироваться, а больше любят соревноваться. Роме успеха на ЧР. Пусть всё получится и случится. Удачи !
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Удачи!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Челентано это лучшая прога в этом сезоне) Савосин в ней прекрасен
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