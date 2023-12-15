Роман Савосин: «На чемпионате России буду стараться выбросить из головы погоню за результатом. За последнее время осознал, что тренироваться ненавижу, а выступать я люблю»

Фигурист Роман Савосин объяснил, почему ненавидит тренироваться.

Об этом он высказался, говоря о своих целях на соревнованиях. В нынешнем сезоне Савосин занимал вторые места на этапах Гран-при России в Уфе и Самаре.

– У меня основная задача – выбросить из головы погоню за результатом сейчас. Что на двух этапах [Гран-при], что сейчас на чемпионате России – я буду стараться выбросить погоню за результатом, об этом вообще не думать. Кто выступает, что выступает, кто что делает, какие у меня шансы – я не хочу об этом думать вообще.

Я хочу выйти и получить удовольствие от соревнований. Мне кажется, для меня это самый лучший подход, который может быть конкретно для меня на соревнованиях. И плюс ко всему я за последнее время осознал, что я люблю выступать, мне очень нравится выступать. Тренироваться ненавижу, а выступать я люблю.

– А почему ты ненавидишь тренироваться?

– Ну не знаю, у меня вот эта рутина прям вот здесь сидит иногда, понимаешь. Ну прям не нравится мне. Я не скажу, что мне супернравится фигурное катание. Ну честно скажу, чего скрывать. Я не скажу, что мне не нравится, но и что мне нравится – не могу сказать.

Наверное, поэтому мне тренироваться-то не особо нравится. Но выступать, выходить – вот это ощущение соревнований, особенно когда полные трибуны, это классно, – сказал Савосин в интервью Okko.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.