Александра Степанова: «Хотелось откататься с душой нараспашку. Прокатом мы довольны, а оценками нет – они ниже, чем у нас были»

Степанова и Букин заявили, что недовольны оценками за ритм-танец на ЧР.

Фигуристы получили за выступление 86,90 балла и лидируют на турнире в Челябинске.

: Потрясающий лед, мы катались с наслаждением. Иван мне перед прокатом сказал: давай получим кайф. И мы его на самом деле получили.

: Хочу поблагодарить всех зрителей, было так тепло – как будто дома катался. Безумно рад опять выступать в Челябинске, для меня это очень близкое и теплое место.

– Для вас это десятый чемпионат России, эта цифра не пугает? Укладывается в голове?

Букин: Я случайно это увидел и думаю: боже... В очередной раз невероятное мероприятие, мы всегда получаем удовольствие от ЧР. Хоть это и сложный старт, больше нервов. Но сегодня мы кайфанули, я доволен, Сашка улыбается, а это бывает нечасто.

– Чем-то отличался этот чемпионат от девяти предыдущих ваших? Скучно не стало?

Букин: Как будто не десятый, а первый, как будто заново вышли. Я не так нервничал, как обычно, и это странно. Обычно меня трясет, а здесь думаю: надо кайфануть. И Саше такой: кайфани, Сань. После перерыва в год все как будто заново.

– Я не ощутил дыхания ваших преследователей – вы знаете, кто за вами?

Степанова: Видели только свои оценки. Я по первым щелчкам Вани поняла, что он заряжен на весь прокат. По поводу дыхания – хотелось откататься с душой нараспашку. Прокатом мы довольны, а оценками нет – они ниже, чем у нас были. Факт есть факт.

– На произвольную запал останется?

Букин: 100%, произволку мы обожаем. Саша часто говорит, что это похоже на «Болеро» – тем нарастает, именно так же и внутри происходит. В конце мне аж хочется заплакать, настолько все переполняет. Произволка очень необычная для нас, получаем уйму удовольствия.

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?