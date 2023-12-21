Александра Степанова: «Хотелось откататься с душой нараспашку. Прокатом мы довольны, а оценками нет – они ниже, чем у нас были»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Степанова и Букин заявили, что недовольны оценками за ритм-танец на ЧР.

Фигуристы получили за выступление 86,90 балла и лидируют на турнире в Челябинске.

Александра Степанова: Потрясающий лед, мы катались с наслаждением. Иван мне перед прокатом сказал: давай получим кайф. И мы его на самом деле получили.

Иван Букин: Хочу поблагодарить всех зрителей, было так тепло – как будто дома катался. Безумно рад опять выступать в Челябинске, для меня это очень близкое и теплое место.

– Для вас это десятый чемпионат России, эта цифра не пугает? Укладывается в голове?

Букин: Я случайно это увидел и думаю: боже... В очередной раз невероятное мероприятие, мы всегда получаем удовольствие от ЧР. Хоть это и сложный старт, больше нервов. Но сегодня мы кайфанули, я доволен, Сашка улыбается, а это бывает нечасто.

– Чем-то отличался этот чемпионат от девяти предыдущих ваших? Скучно не стало?

Букин: Как будто не десятый, а первый, как будто заново вышли. Я не так нервничал, как обычно, и это странно. Обычно меня трясет, а здесь думаю: надо кайфануть. И Саше такой: кайфани, Сань. После перерыва в год все как будто заново.

– Я не ощутил дыхания ваших преследователей – вы знаете, кто за вами?

Степанова: Видели только свои оценки. Я по первым щелчкам Вани поняла, что он заряжен на весь прокат. По поводу дыхания – хотелось откататься с душой нараспашку. Прокатом мы довольны, а оценками нет – они ниже, чем у нас были. Факт есть факт.

– На произвольную запал останется?

Букин: 100%, произволку мы обожаем. Саша часто говорит, что это похоже на «Болеро» – тем нарастает, именно так же и внутри происходит. В конце мне аж хочется заплакать, настолько все переполняет. Произволка очень необычная для нас, получаем уйму удовольствия.

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?

8 комментариев
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Остановите их, что они несут? Где они, а где международные танцы? В этом году из всех наших пар ближе всего к международке - Хаврижные, да класса еще не хватает, но подошли друг другу как с рождения и постановки, и катание, и внешний вид.
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Эммм, это Саша ты зря
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Беда судейства в том, что судьи сначала насыпят в начале сезона, просто за то что вышли на лёд, а потом, если есть какой-то прогресс в сезоне, начинаются возмущения, а почему меньше, чем было?
А с прежними сезонами вообще странно сравнивать, форма у пары совсем другая.
+11
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+11
Типа оценки от проката не зависят и если были такие, то ниже быть уже не могут по определению. Чудно ). Это тогда какой то рейтинг, а не оценки)
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Бред какой-то.
+5
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+5
А что ж они все скажут на МС после оценок?
+2
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Ответ tanya_1111
Остановите их, что они несут? Где они, а где международные танцы? В этом году из всех наших пар ближе всего к международке - Хаврижные, да класса еще не хватает, но подошли друг другу как с рождения и постановки, и катание, и внешний вид.
Полностью согласна, им бы еще с волнением как-то совладать.
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Куда же еще выше....
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