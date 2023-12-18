Горбачева о побеге из дома: «Был сложный момент в жизни. Он прошел. Это был всплеск эмоций, не связанный с фигурным катанием»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о своем побеге из дома.

В августе Горбачева, которая живет дома у тренера Софьи Федченко, ушла с тренировки и пропала на сутки. Ее поиском занимались оперативные службы Москвы. Девушку нашли на следующий день в кинотеатре. Ночь, по словам Горбачевой, она провела в подъезде жилого дома. 

— Я уже прожила эту ситуацию, забыла ее, не думаю о ней. Был сложный момент в жизни. И все. Он прошел. Это был всплеск эмоций, не связанный с фигурным катанием. Я уже поняла, что повела себя плохо, неправильно. Так проблемы не решаются. Сделала выводы, забыла, иду дальше.

— Тяжело было пережить повышенное внимание СМИ?

— В первое время мне не хотелось ни с кем общаться. А всем людям было безумно интересно узнать что-то об этой истории. Просто не хотела, чтобы меня трогали. Но журналисты приходили на каток, пытались что-то спрашивать. «Провожали» нас с катка и на каток, постоянно что-то пробовали узнать. Но через пару дней все успокоилось, забылось, и все отстали. Все стало нормально.

— Тебе удалось абстрагироваться от информационного шума?

— Что-то читала, что-то — нет. Первое время абстрагировалась, потом стало интересно. Каждый человек высказывает свое мнение, и ты не всегда с ним согласен. Это немного выбивало из колеи, поэтому, в конце концов, я просто перестала читать все это.

Психолог посоветовал мне больше публиковать контента в соцсетях, и это помогло мне не переживать о том, что я в тот момент что-то плохое сделала. Старалась быть ближе к людям, и они стали меня поддерживать, писали много добрых слов. Это меня зарядило, стало легче.

— Твою жизнь можно разделить на до и после того случая?

— Нет никакого раздела. Эта ситуация не поменяла ничего. Нет такого, что «до и после». Я в принципе меняюсь. Особенно в последние год-полтора. Пубертатный период дает о себе знать

— Отношения с родителями не поменялись после той истории?

— Мне кажется, что нет. Как было, так и осталось. Плюс-минус все на одном уровне, – сказала Горбачева

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4 комментария
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Знаете, оставив в стороне журналистов и говоря только о простых людях, которые постоянно муссируют жизнь Алины - мне кажется, это даже не потому, что люди по природе своей склонны к ‘обсуждениям и осуждениям’, а потому, что все инстинктивно чувствуют, что в этой ситуации (как живет Алина) есть что-то болезненно-нехорошее..

И даже если сама Алина так не чувствует, или просто не осознаёт (или ей не дают осознать..), коллективное бессознательное все равно какие-то волны улавливает, что и порождает и повышенный интерес, и беспокойство, и вообще… вот это странное чувство.
+7
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А извиниться она не хочет перед поисковыми отрядами, которые весь её искали и тратили своё время, перед водолазами, которые прочесали реку и вообще перед всеми людьми, которые участвовали в поисках.
Но вместо этого она кружочки снимала в телеграмме для Елены Родиной. Полное отсутствие совести и воспитания у Горбачевой. Зато попиариться она любит
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Ответ Kontiolahti
Знаете, оставив в стороне журналистов и говоря только о простых людях, которые постоянно муссируют жизнь Алины - мне кажется, это даже не потому, что люди по природе своей склонны к ‘обсуждениям и осуждениям’, а потому, что все инстинктивно чувствуют, что в этой ситуации (как живет Алина) есть что-то болезненно-нехорошее.. И даже если сама Алина так не чувствует, или просто не осознаёт (или ей не дают осознать..), коллективное бессознательное все равно какие-то волны улавливает, что и порождает и повышенный интерес, и беспокойство, и вообще… вот это странное чувство.
Сама ситуация, что девочка постоянно живет у тренера, довольно странная. Но в жизни бывают разные обстоятельства: наверное, в семье Алины не было других вариантов кроме такого.
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