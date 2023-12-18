Горбачева о побеге из дома: «Был сложный момент в жизни. Он прошел. Это был всплеск эмоций, не связанный с фигурным катанием»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о своем побеге из дома.

В августе Горбачева, которая живет дома у тренера Софьи Федченко, ушла с тренировки и пропала на сутки. Ее поиском занимались оперативные службы Москвы. Девушку нашли на следующий день в кинотеатре. Ночь, по словам Горбачевой, она провела в подъезде жилого дома.

— Я уже прожила эту ситуацию, забыла ее, не думаю о ней. Был сложный момент в жизни. И все. Он прошел. Это был всплеск эмоций, не связанный с фигурным катанием. Я уже поняла, что повела себя плохо, неправильно. Так проблемы не решаются. Сделала выводы, забыла, иду дальше.

— Тяжело было пережить повышенное внимание СМИ?

— В первое время мне не хотелось ни с кем общаться. А всем людям было безумно интересно узнать что-то об этой истории. Просто не хотела, чтобы меня трогали. Но журналисты приходили на каток, пытались что-то спрашивать. «Провожали» нас с катка и на каток, постоянно что-то пробовали узнать. Но через пару дней все успокоилось, забылось, и все отстали. Все стало нормально.

— Тебе удалось абстрагироваться от информационного шума?

— Что-то читала, что-то — нет. Первое время абстрагировалась, потом стало интересно. Каждый человек высказывает свое мнение, и ты не всегда с ним согласен. Это немного выбивало из колеи, поэтому, в конце концов, я просто перестала читать все это.

Психолог посоветовал мне больше публиковать контента в соцсетях, и это помогло мне не переживать о том, что я в тот момент что-то плохое сделала. Старалась быть ближе к людям, и они стали меня поддерживать, писали много добрых слов. Это меня зарядило, стало легче.

— Твою жизнь можно разделить на до и после того случая?

— Нет никакого раздела. Эта ситуация не поменяла ничего. Нет такого, что «до и после». Я в принципе меняюсь. Особенно в последние год-полтора. Пубертатный период дает о себе знать

— Отношения с родителями не поменялись после той истории?

— Мне кажется, что нет. Как было, так и осталось. Плюс-минус все на одном уровне, – сказала .