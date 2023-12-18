Алина Горбачева: «Хотелось бы выступать на международной арене. Но у нас много сильных девочек, с которыми можно соревноваться»

Алина Горбачева высказалась об отстранении от международных соревнований.

– Говоря про цели, нет ли обиды, что, возможно, лучшие годы вашей профессиональной карьеры приходятся на период изоляции?

– Все равно в России сильная конкуренция среди девушек. Конечно, немного грустно от того, что мы не можем выступать на международной арене, но у нас довольно сильные соревнования, на которых интересно выступать. Мне нравится у нас кататься.

– То есть, внутренних соревнований на данном этапе хватает?

– Конечно, хотелось бы выступать на международной арене. Думаю, все девочки этого хотели бы. Все равно это другие страны, другие соперники, другие зрители. Как минимум, ты видишь что-то новое.

Но у нас, повторюсь, много сильных девочек, с которыми можно соревноваться, – сказала .