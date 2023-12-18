Алина Горбачева: «Валиева молодец, что не сдается, катается, не уходит в себя. Это показатель ее характера»

Алина Горбачева высказалась о конкуренции с Камилой Валиевой.

– Допускали ли вы некоторые время назад, что уже в этом сезоне сможете наравне бороться с ученицами Этери Тутберидзе и даже обыгрывать их?

– Конечно, я к этому стремилась. Нет ничего невозможного. Нужно просто много работать, не жалеть себя, слушать тренеров. Они точно такие же девочки, как и все. Просто они пашут, отдают себя целиком спорту. Поэтому, я думаю, у них такие результаты. Почему нам нельзя также делать?

Конечно, распределение мест в Казани было неожиданным (Валиева заняла на этапе Гран-при России четвертое место, Горбачева стала второй – Sports.ru), но никто не говорил, что это невозможно. Лед скользкий – все бывает. Даже скажу так: было неожиданно не то, что я обошла Камилу Валиеву, а в целом ее результаты.

– В Казани многие заметили определенную растерянность со стороны соперниц после победы над Камилой.

– Просто все девочки тоже не ожидали такого поворота событий, что Камила станет четвертой. Все были немного в шоке от результатов.

– Наверняка вы в курсе, что Валиева выступала в Казани на фоне всех судебных разбирательств (по допинг-делу в CAS – Sports.ru). Какие эмоции вызывает тот факт, что она продолжает кататься, несмотря ни на что?

– У нее очень сильный характер. Я считаю, что очень непросто выступать, когда у тебя такая тяжелая жизненная ситуация. Но она молодец, что не сдается, катается, не уходит в себя. Это показатель ее характера, – сказала чемпионка России среди юниоров Алина Горбчаева.