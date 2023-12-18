Алина Горбачева: «Валиева молодец, что не сдается, катается, не уходит в себя. Это показатель ее характера»

Теги сборная России CAS женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева высказалась о конкуренции с Камилой Валиевой.

– Допускали ли вы некоторые время назад, что уже в этом сезоне сможете наравне бороться с ученицами Этери Тутберидзе и даже обыгрывать их?

– Конечно, я к этому стремилась. Нет ничего невозможного. Нужно просто много работать, не жалеть себя, слушать тренеров. Они точно такие же девочки, как и все. Просто они пашут, отдают себя целиком спорту. Поэтому, я думаю, у них такие результаты. Почему нам нельзя также делать? 

Конечно, распределение мест в Казани было неожиданным (Валиева заняла на этапе Гран-при России четвертое место, Горбачева стала второй – Sports.ru), но никто не говорил, что это невозможно. Лед скользкий – все бывает. Даже скажу так: было неожиданно не то, что я обошла Камилу Валиеву, а в целом ее результаты.

– В Казани многие заметили определенную растерянность со стороны соперниц после победы над Камилой.

– Просто все девочки тоже не ожидали такого поворота событий, что Камила станет четвертой. Все были немного в шоке от результатов.

– Наверняка вы в курсе, что Валиева выступала в Казани на фоне всех судебных разбирательств (по допинг-делу в CAS – Sports.ru). Какие эмоции вызывает тот факт, что она продолжает кататься, несмотря ни на что?

– У нее очень сильный характер. Я считаю, что очень непросто выступать, когда у тебя такая тяжелая жизненная ситуация. Но она молодец, что не сдается, катается, не уходит в себя. Это показатель ее характера, – сказала чемпионка России среди юниоров Алина Горбчаева.

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11 комментариев
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Некрасиво одной спортсменке обсуждать результаты другой) Обе действующие. Журналистам тоже минус: интервью Горбачевой, ей вопрос задали про Валиеву. Зачем?
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у Ками пиарщики отменные... помню, кто там 4 место в Казани занял... а вот кто первых три🤷
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Ответ Ира Полубоярова
Некрасиво одной спортсменке обсуждать результаты другой) Обе действующие. Журналистам тоже минус: интервью Горбачевой, ей вопрос задали про Валиеву. Зачем?
Больше кликов на интервью, всё просто)
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Ответ k4rmazin2007
А почему Петросян сыпят огромные компоненты за прокаты с падением? Вы об этом не задумывались? Чем Муравьева, Горбачева, Фролова хуже её? Наоборот, гораздо лучше катаются и выглядят не на 12 лет
>А почему Петросян сыпят огромные компоненты за прокаты с падением?

По той же причине, по которой сыпят огромные компоненты Малинину.
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Ответ Vilnus
В каждом вопросе журналиста или "ученицы Тутберидзе", или Камила. Сама Алина без привязки к ним получается для журналистов неинтересна. Только в связке
Так работают поисковые системы. Современные журналисты- рабы гуглояндексов. Чтобы их новость кто-то заметил, нужно впихнуть в нее как можно больше популярных имен. Поэтому Тутберидзе и ее ученики приплетаются ко всему, к чему хоть как-то можно приплести.
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Алина молодец! Удачи на ЧР и чистых квадов
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Ответ Defender64
Я бы не сказал, что Алина на равных борется с Хрустальными. А вообще она могла бы не хуже той же Муры получать оценки, но почему-то этого не происходит. Казалось бы потому, что 4С пока не получается, ан нет - у Муры 3А пока тоже не получается.
получать или "зарабатывать"???... лучше, чтобы все "свои" получали... а не рисованные "с потолка"...
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