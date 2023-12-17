Мишин – Авербуху: «Хочу присвоить тебе титул Колумба ледового театра на льду. Еще и Одиссей, который попал на Арзамасские острова»

Теги Илья Авербух Алексей Мишин Фигурное катание

Алексей Мишин поздравил хореографа и призера ОИ Илью Авербуха с 50-летием.

«Дорогой Илья, я привез тебе подарок с берегов Невы. Сердца болельщиков питерского фигурного катания твои, и они принадлежат тебе.

Ты являешься частицей нашего города. Ты установил много рекордов, но рекорд, который не будет никогда превзойден, – это количество мировых и олимпийских чемпионов, которые блистали под твои постановки.

Много достойных людей говорили добрые слова в отношении тебя, Илья. Здесь звучало «постановщик» и «хореограф», а я хочу тебя назвать по-другому.

Были Гагарин, Колумб, это правильные мерки. Я хочу тебе присвоить титул Колумба ледового театра на льду.

Но он еще и Одиссей, который попал на Арзамасские острова, поэтому и супругу твою поздравляю!», – сказал заслуженный тренер России на шоу в честь юбилея Авербуха

4 комментария
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Какой-то поток сознания от Мишина.
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Мишин что то путает про колумба...Еще в СССР существовал " Балет на льду " ( слово "шоу " тогда не употреблялось ) ....и выступали в нем в частности Белоусова -Протопопов , Бобрин ....
А Авербух с самым бессовестным видом присваивает себе звание " первопроходца " в ледовых шоу ....
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Колумб, Одиссей, Шекспир, Месси.... забыла, кто ещё-то был? Не Пушкин, не?🤔
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Ответ Vasily Ivanov
Мишин что то путает про колумба...Еще в СССР существовал " Балет на льду " ( слово "шоу " тогда не употреблялось ) ....и выступали в нем в частности Белоусова -Протопопов , Бобрин .... А Авербух с самым бессовестным видом присваивает себе звание " первопроходца " в ледовых шоу ....
Ну, так же этл евреи..... они только друг друга нахваливают
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