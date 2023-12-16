Эшли Вагнер родила дочку

Американская фигуристка Эшли Вагнер стала мамой.

«Розали Старберд Кларк. Женщина, которую нельзя было торопить и которая все делала по-своему, вступая в этот мир.

Добро пожаловать, Рози, мы так сильно тебя любим 🥰», – написала Вагнер, опубликовав фото с новорожденной дочерью.

32-летняя Вагнер – бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире, серебряный призер чемпионата мира-2016, чемпионка четырех континентов, двукратная победительница командного ЧМ. Завершила выступления после сезона-2017/18.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт