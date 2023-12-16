Эшли Вагнер родила дочку
Американская фигуристка Эшли Вагнер стала мамой.
«Розали Старберд Кларк. Женщина, которую нельзя было торопить и которая все делала по-своему, вступая в этот мир.
Добро пожаловать, Рози, мы так сильно тебя любим 🥰», – написала Вагнер, опубликовав фото с новорожденной дочерью.
32-летняя Вагнер – бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире, серебряный призер чемпионата мира-2016, чемпионка четырех континентов, двукратная победительница командного ЧМ. Завершила выступления после сезона-2017/18.
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Поздравляю Эшли! 🎉