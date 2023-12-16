Эшли Вагнер родила дочку

Теги светская хроника фото сборная США Эшли Вагнер женское катание Фигурное катание

Американская фигуристка Эшли Вагнер стала мамой.

«Розали Старберд Кларк. Женщина, которую нельзя было торопить и которая все делала по-своему, вступая в этот мир.

Добро пожаловать, Рози, мы так сильно тебя любим 🥰», – написала Вагнер, опубликовав фото с новорожденной дочерью.

32-летняя Вагнер – бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире, серебряный призер чемпионата мира-2016, чемпионка четырех континентов, двукратная победительница командного ЧМ. Завершила выступления после сезона-2017/18.

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11 комментариев
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Прекрасная новость!
Поздравляю Эшли! 🎉
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Расти здоровой и счастливой, малышка! Маму с папой поздравляю!
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Мама Эшли. Маме и малышке счастья и здоровья.
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Крупненькая малышка ! Мои поздравления и наилучшие пожелания Рози и Эшли !
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Ура!
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Как это хорошо и правильно. Здоровья и благополучия Эшли и ее семье. Прекрасная спортсменка. Боец и создатель ярких образов.
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Поздравляю Эшли! Дети это чудо! Здоровья и счастья малышке.
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А кто отец?
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Всегда приятно читать такие новости. Вот интересно, наши всегда радуются, не важно за своих или чужих. А они тоже радуются за наших, узнав хорошие новости? Или как Дюамель исходят на омно?
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Ответ zdrprvr
А кто отец?
старберд кларк
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