Тара Липински стала мамой: «Всегда будем благодарны нашей суррогатной матери. Было время, когда мы с мужем думали, что мечта не сбудется»

Теги светская хроника сборная США женское катание Тара Липински Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Нагано-1998 Тара Липински стала мамой.

41-летняя фигуристка и ее муж продюсер Fox Sports Тодд Капостаси воспользовались услугами суррогатной матери.

«Знакомьтесь, Джорджи Уинтер.

Мы так благодарны, что можем объявить, что наша малышка здесь. Это кажется чем-то нереальным, и я так счастлива, как никогда раньше не была. Этот маленький эмбрион, который мы с Тоддом создали вместе, пришел в эту жизнь. Мы так благодарны и всегда будем благодарны нашей суррогатной матери. Микайла, спасибо, что благополучно перенесла ее в наши руки.

Оглядываясь на последние пять лет, я не могу не думать обо всех этих уколах, операциях, восстановлении после выкидышей и неудачных подсадок, которые я перенесла, о выкидышах, которые, казалось, с каждым разом ломали меня все сильнее, о временах, когда мы с Тоддом думали, что наша мечта никогда не сбудется.

Мне бы хотелось, чтобы мы никогда не проходили через это, но я благодарна, что каким-то образом нашла в себе силы продолжать, хотя думала, что не смогу, – и нам очень повезло.

Джорджи, мы думали о тебе уже 5 лет. Тебя так любят. Ты – все», – написала Липински.

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51 комментарий

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Аленка_76
Поздравляю Тару и ее мужа!
Дети,это хорошо!
+51
-1
+50
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Лека-Лека
Ответ Wintersun
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А что в этом такого?
Нормальные люди нормально к этому относятся.
Гораздо хуже, когда скрывают, а потом становится известно. Вот тогда у ребенка может быть травма. А если правильно объяснять - все будет хорошо.
+43
-5
+38
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Анна Лисина
Поздравляю Тару, это счастье для них с мужем..
Если по теме, то сколько благополучных женщин страдают и лечатся из-за невозможности забеременеть. А всякие анти социальные элементы плодятся, извините, как кролики, рожая нелюбимых и обездоленных детей.. Что за несправедливость..
+39
-5
+34
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Мария Буравцева
Ответ Wintersun
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Нормально ребенку будет. Сейчас это уже норма. Также как и ЭКО.
+36
-4
+32
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Владислава Крюкова
Ответ TUGRI
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В смысле не её? Если Липински её не рожала, это не значит что девочка генетически не её. Да и вообще кому какая разница как был рождён ребенок 🤨
+24
0
+24
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Vendetta4111323
Ответ Грязный лютик
А ведь Тара тоже из категории "не та девочка победила"
Она вроде ЧМ выиграла до олимпиады за год? Но большинство все равно болели за Кван, за ее долгий путь, это да

Им наверное повезло, что особо не было интернета, и срача в комментариях)))
+22
0
+22
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Лека-Лека
Поздравляю Тару и ее супруга!
Пусть малышка растет здоровенькой и умненькой.
Может ребята и на второго решатся.
Пусть будет счастье в этой семье!!!
+22
-2
+20
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bona ulo
Ответ Wintersun
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А возможно ли оставить такое в тайне в современном мире? Тара Липински - ОЧ, ее муж - продюсер Fox Sports, т.е. достаточно известные люди. Скрывать такие моменты не просто и чревато тем, что все может всплыть неожиданно. Лучше, если девочка с детства будет об этом знать, ей все расскажут и объяснят родители, и она будет расти с пониманием, что это нормально, просто родители очень хотели, чтобы она появилась на свет и очень ее любят.
+22
-3
+19
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Sincere
Бедная Тара, нелегко ей пришлось конечно. такие истории тоже нужно знать
+21
-3
+18
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Оз
Ответ TUGRI
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Вы текст вообще что ли не читали или со школьным курсом биологии у Вас проблемы?!
Страшно, что в 21 веке до сих пор встречается такое невежество!
Это вообще-то дочка Тары и её мужа. Использовался их материал.
+17
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Lennuci
Ответ Александр Шульгин
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Т е надо было кровь из носу родить до 35 от первого встречного или "для себя" потому, что "часы тикают", чтобы соответствовать стереотипу? А родить "для себя" так это вообще бред.
+16
0
+16
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bona ulo
Ответ TUGRI
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Ну это уже какой-то бред. Проблемы с самоидентификацией не возникают только по причине того, что ребенок родился от суррогатной матери. Полно таких детей. В том числе и у нас. Взять тех же Рудковских, Киркоровых, Пугачевых и т.д.
+16
0
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nina1212
Ответ TUGRI
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в смысле она не ее?? Вы сами то понимаете что такое суррогатное материнство? Тара с мужем РОДИТЕЛИ этого ребенка. Это не приемный ребенок, а родной, просто эмбрион пересадили другой женщине чтобы она его выносила
+16
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Lennuci
Ответ Александр Шульгин
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Ваш не намного этичнее ввиду ее многолетних трудностей в этой области, o которых она неоднократно рассказывала.
+18
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РИ-Ната
Рада за Тару как и за любую женщину, которая мечтала и стала мамой. Счастья и здоровья Таре и малышке.
+15
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Оз
Ответ Александр Шульгин
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Ну уж не Вам решать, во сколько женщине рожать своих детей. У всех женщин могут быть разные ситуации: не встретила любимого человека, нет материальной базы и т. д. А вот эти возрастные установки, что рожать нужно до 35 - это какой-то пережиток прошлого.
Та же Липински вышла замуж в 2017, а по Вашей логике, ей что нужно было от первого встречного рожать, лишь бы успеть до 35?! Не приятно, что Вы так относитесь к женщинам: как к инкубатору какому-то, который должен рожать независимо от условий и желаний самой женщины.
+16
-1
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bona ulo
Ответ TUGRI
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Страшны именно вот такие невежество, ограниченность, зашоренность, неприятие и озлобленность. И именно у детей таких родителей и возникают разные психологические проблемы, т.к. ребенок чувствует, что если не будет соответствовать критериям "нормальности" своих родителей, то они это не примут и будут его осуждать. Радует, что таких вы, все же меньше.
+15
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Лека-Лека
Ответ TUGRI
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Зачем тогда Вы вообще в эту тему зашли?
По заголовку понятно о чем речь.
+11
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Raphanus
Ответ Александр Шульгин
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а кто вы такой, чтобы решать когда женщине о чем думать?
+13
-2
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Vendetta4111323
Ответ TUGRI
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Вероятно, затем, что она сейчас счастлива и хочет поделиться,
А еще эта история может дать надежду тем, кто в схожей ситуации.
Зачем же так сразу негативить

Они же ничего плохого не сделали, помешали что ли кому-то?
+11
0
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Грязный лютик
А ведь Тара тоже из категории "не та девочка победила"
+17
-7
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Raphanus
Ответ Александр Шульгин
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По вашим комментариям не видно, что это "дело каждого". Вы из тех кто за зайки и лужайки. Причем вообще мужик. Вы-то куда лезете
+12
-2
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Лека-Лека
Ответ TUGRI
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Вы и Ваши слова просто за пределами человеческого!
Человечку подарили жизнь.
Это прекрасно.
И еще прекрасно то, что женщина осуществила свою мечту и стала матерью.
За нее и ее дочурку радоваться надо.
+9
0
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Поговорим
Ответ TUGRI
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Информация скорее для внутрисемейного пользования, да, но в ее стране менталитет несколько иной, периодически разным гордятся и широко делятся практически всем... а аудитории разумеется интересны подробности. Очень рада, что ещё одна женщина, несмотря на все испытания, наконец осуществила свою главную мечту, ребеночку и родителям здоровья и счастья конечно же.
+8
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russalka
Ответ Wintersun
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Ничего страшного в суррогатном материнстве нет. Хуже, когда твои реальные родители алкаши или наркоманы.
+8
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