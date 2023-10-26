Тара Липински стала мамой: «Всегда будем благодарны нашей суррогатной матери. Было время, когда мы с мужем думали, что мечта не сбудется»
Олимпийская чемпионка Нагано-1998 Тара Липински стала мамой.
41-летняя фигуристка и ее муж продюсер Fox Sports Тодд Капостаси воспользовались услугами суррогатной матери.
«Знакомьтесь, Джорджи Уинтер.
Мы так благодарны, что можем объявить, что наша малышка здесь. Это кажется чем-то нереальным, и я так счастлива, как никогда раньше не была. Этот маленький эмбрион, который мы с Тоддом создали вместе, пришел в эту жизнь. Мы так благодарны и всегда будем благодарны нашей суррогатной матери. Микайла, спасибо, что благополучно перенесла ее в наши руки.
Оглядываясь на последние пять лет, я не могу не думать обо всех этих уколах, операциях, восстановлении после выкидышей и неудачных подсадок, которые я перенесла, о выкидышах, которые, казалось, с каждым разом ломали меня все сильнее, о временах, когда мы с Тоддом думали, что наша мечта никогда не сбудется.
Мне бы хотелось, чтобы мы никогда не проходили через это, но я благодарна, что каким-то образом нашла в себе силы продолжать, хотя думала, что не смогу, – и нам очень повезло.
Джорджи, мы думали о тебе уже 5 лет. Тебя так любят. Ты – все», – написала Липински.
Дети,это хорошо!
Нормальные люди нормально к этому относятся.
Гораздо хуже, когда скрывают, а потом становится известно. Вот тогда у ребенка может быть травма. А если правильно объяснять - все будет хорошо.
Если по теме, то сколько благополучных женщин страдают и лечатся из-за невозможности забеременеть. А всякие анти социальные элементы плодятся, извините, как кролики, рожая нелюбимых и обездоленных детей.. Что за несправедливость..
Им наверное повезло, что особо не было интернета, и срача в комментариях)))
Пусть малышка растет здоровенькой и умненькой.
Может ребята и на второго решатся.
Пусть будет счастье в этой семье!!!
Страшно, что в 21 веке до сих пор встречается такое невежество!
Это вообще-то дочка Тары и её мужа. Использовался их материал.
Та же Липински вышла замуж в 2017, а по Вашей логике, ей что нужно было от первого встречного рожать, лишь бы успеть до 35?! Не приятно, что Вы так относитесь к женщинам: как к инкубатору какому-то, который должен рожать независимо от условий и желаний самой женщины.
По заголовку понятно о чем речь.
А еще эта история может дать надежду тем, кто в схожей ситуации.
Зачем же так сразу негативить
Они же ничего плохого не сделали, помешали что ли кому-то?
Человечку подарили жизнь.
Это прекрасно.
И еще прекрасно то, что женщина осуществила свою мечту и стала матерью.
За нее и ее дочурку радоваться надо.