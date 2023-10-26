Олимпийская чемпионка Нагано-1998 Тара Липински стала мамой.

41-летняя фигуристка и ее муж продюсер Fox Sports Тодд Капостаси воспользовались услугами суррогатной матери.

«Знакомьтесь, Джорджи Уинтер.

Мы так благодарны, что можем объявить, что наша малышка здесь. Это кажется чем-то нереальным, и я так счастлива, как никогда раньше не была. Этот маленький эмбрион, который мы с Тоддом создали вместе, пришел в эту жизнь. Мы так благодарны и всегда будем благодарны нашей суррогатной матери. Микайла, спасибо, что благополучно перенесла ее в наши руки.

Оглядываясь на последние пять лет, я не могу не думать обо всех этих уколах, операциях, восстановлении после выкидышей и неудачных подсадок, которые я перенесла, о выкидышах, которые, казалось, с каждым разом ломали меня все сильнее, о временах, когда мы с Тоддом думали, что наша мечта никогда не сбудется.

Мне бы хотелось, чтобы мы никогда не проходили через это, но я благодарна, что каким-то образом нашла в себе силы продолжать, хотя думала, что не смогу, – и нам очень повезло.

Джорджи, мы думали о тебе уже 5 лет. Тебя так любят. Ты – все», – написала .