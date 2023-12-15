Дмитрий Сычев: «Трусова с клюшкой гораздо лучше, чем я в фигурном катании»

Теги Дмитрий Сычев сборная России женское катание Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Футболист Дмитрий Сычев оценил игру Александры Трусовой в хоккей.

Сегодня Трусова и ее отец сыграла за сборную клубов «Локомотив» в товарищеском матче против легенд хоккея. 

«Мы злые и не давали ей забить? Неправда, давали ей забить, но тяжело, снега много, он мешал. Тем не менее играла она прекрасно, очень моментов у нее было.

Вообще удивительно, что топ-спортсмен в фигурном катании и с клюшкой тоже в порядке. Удивительно, конечно.

Мне бы в фигурном катании было намного тяжелее, я вообще как корова на льду на фигурных коньках. Так что она молодец, тем более вышла с мужчинами.

Согласился бы с Трусовой на парный номер в фигурном катании? Я бы вылез, наверное, только за счет поддержек, а так ну какой я фигурист?

Сильно бы отставал. Она с клюшкой гораздо лучше, чем я в фигурном катании», — сказал Сычев.

Трусова сыграла в товарищеском хоккейном матче за команду футболистов

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5 комментариев
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Смешались в кучу кони,люди
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Теперь модно в разных видах спорта пробовать себя « бывшим спортсменам» , а почему бы и нет
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Зря Дмитрий на себя гонит. Очень приятное впечатление оставил на ЛП. Сильные поддержки были и сам хорошо катил. Лучше Бузовой и Тодоренко это точно
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Куда бы Сычёв вылез в поддержках с его ростом с одиночницей?
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Ответ Katerina Sunny
Куда бы Сычёв вылез в поддержках с его ростом с одиночницей?
думаете, она бы его не подняла?
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