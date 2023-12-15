Дмитрий Сычев: «Трусова с клюшкой гораздо лучше, чем я в фигурном катании»

Футболист Дмитрий Сычев оценил игру Александры Трусовой в хоккей.

Сегодня Трусова и ее отец сыграла за сборную клубов «Локомотив» в товарищеском матче против легенд хоккея.

«Мы злые и не давали ей забить? Неправда, давали ей забить, но тяжело, снега много, он мешал. Тем не менее играла она прекрасно, очень моментов у нее было.

Вообще удивительно, что топ-спортсмен в фигурном катании и с клюшкой тоже в порядке. Удивительно, конечно.

Мне бы в фигурном катании было намного тяжелее, я вообще как корова на льду на фигурных коньках. Так что она молодец, тем более вышла с мужчинами.

Согласился бы с Трусовой на парный номер в фигурном катании? Я бы вылез, наверное, только за счет поддержек, а так ну какой я фигурист?

Сильно бы отставал. Она с клюшкой гораздо лучше, чем я в фигурном катании», — сказал Сычев.

Трусова сыграла в товарищеском хоккейном матче за команду футболистов