Журналиста «СЭ» Кузнецова не пустили на лекцию отца Трусовой «Как воспитать чемпиона» во ВШЭ

Теги сборная России пары женское катание Александра Бойкова Дмитрий Козловский Александра Трусова Спорт-Экспресс Мирослава Лебедева Фигурное катание

Журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова не пустили на лекцию отца фигуристки Александры Трусовой.

27 апреля Вячеслав Трусов прочитал лекцию «Как воспитать чемпиона» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

«Журналист – око и ухо народа, поэтому отчитываюсь перед вами.

Вчера пытался сходить на лекцию отца Александры Трусовой «Как воспитать чемпиона? Секреты успеха Вячеслава Трусова» в родной Высшей школе экономики. В университет прошел, в аудиторию не пустили, но это ладно, с чего бы им меня пускать, вдруг узнаю секреты? Хоть прогулялся по альма-матер.

Дальше вступаем в область инсайдов – но что поделаешь, раз в открытую спикеры не говорят. Рассказали, что у присутствовавших требовали не разглашать содержание встречи (под подпись), запись была запрещена. Еще знаю, что книжку-биографию Трусовой дарили.

Ну и еще в Telegram-гостиных говорят, что среди советов родителям поступающих были в стиле, что надо пожестче с методами – в контексте обсуждения кейса Мирославы Лебедевой в том числе. Тут уж не знаю, но поверить могу.

Под запись Вячеслав не общается, это я понять могу, имеет право. Лично для меня главная загадка – зачем делать публичную встречу про секреты успеха, но закрывать ее от людей? Вот у Бойковой с Козловским даже трансляция была из РАНХиГС. Не понимаю. Может, у вас есть объяснение?» – написал Кузнецов.

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65 комментариев

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Olga.t
Папа Трусов читает лекции студентам ВШЭ??
Чудны дела твои, Господи..
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artpal
Лекция "как воспитать чемпиона" от человека, который этого не сделал
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imaxim
Трусова чемпионка? А что она выиграла кроме ЮЧМ и одного ЧР?
+49
-13
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Николай Криницкий
Какое счастье, что Трусова не стала ОЧ. Страшно представить ,какие бы тогда лекции читал папа самбист. Меркантильная семейка.
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Nat_Cher
Самбист читает лекцию в Высшей Школе Экономики. Занавес.
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Храбрая виолончелистка
Ухо и глас народа) Ещё бы это ухо хорошо слышало, а глаз видел) И речевой аппарат воспроизводил, а рука фиксировала без искажений и домыслов.
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Raduga
Книжку дарили, потому что никто не покупает?)
+24
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Додик Аксель
Какие успехи в воспитании чемпионов у Вячеслава Трусова ? Он даже не тренеришка. Уместней было бы выступить с докладом ( лекция слишком громко для его способностей ). Как быть папой чемпионки или известной и знаменитой спортсменки.
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Agura
На этой лекции был раскрыт большой секрет: "Как научить ребенка победить ГРАВИТАЦИЮ"!

К сожалению, законы физики победить невозможно, но самолюбие папы греет.
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Maecenas
хахаа, какая-то лекция, подпись о неразглашении, книжка. Секта прям.
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varick
Трусову кто-то воспитывал? 😮
А так и не скажешь, судя по отвратительной истерике на Олимпиаде, испортившей настроение всем кто это увидел.

Хотя возможно её воспитывали в духе "цель оправдывает средства". Тогда понятно, почему внезапно сломались конечки у Щербаковой, проживавшей с ней в одном номере.
+30
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Ostinato
Ответ Rush
Серебряный призер ОИ Пекина мечта многих.
Надо бы уведомить словари, что слово «чемпион» теперь относится и ко второму месту.
+16
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Lilek Li
Кузнецовы- персоны нон-грата)
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Syndycate
Ответ imaxim
Трусова чемпионка? А что она выиграла кроме ЮЧМ и одного ЧР?
Да там и ЧР на бумаге только)
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Анастасия Лукьянова
Вышка, что с тобой? Трусов понятно, но ты-то куда
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Alla Belova
Лекция отца Трусовой - "как недовоспитать чемпиона") простите)
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Валерий Петров
Да пофиг на лекцию, радует что этого хайпожора туда не пустили. Ухо и глас народа нашлось.
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Светлана Дрягилева
Он же, говорят, в 90-х в преступной группировке состоял, как он может читать студентам лекции и еще чему-то учить?
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Самая цитируемая и вообще недура
Вот это смех, папаня не сдаётся, ну и семейка 😂
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Виктор Дмитриев
надо было Лесику быть пожестче с Дмитрием Кузнецовым - глядишь, и получилось бы у него на турнире шоу-программ обыграть Ягудина. Бросил бы Константин пару раз своего ученика на пол, как Мирославу - тут бы и пошли чистейшие элементы.
+11
-3
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Маргарита В Сафронова
Папы Загитовой и Щербаковой лекций не читают)))))))
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Olga.t
Ответ Тайга86
Это ж как надо было достать семью Трусовых, чтобы не пускали куда-то журналистов?...Но вообще, опираясь на повествовательный текст выше, правильно поступили. Что так обос..., что после допуска, судя по всему, это же самое бы сделали...
Белый и пушистый папа Трусов угрожал тренеру Волкову, ставил условия Первому каналу, не пускает журналиста на публичное мероприятие...неважно какого журналиста..
Это первое, что пришло на память.
Да уж... не того папу на спортсе прозвали Всемогущим.
+10
-3
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Ягун Ягунини
Ответ Rush
Чемпион России по вам не чемпион? Чемпион мира в юниорах не ЧЕмпион?
Формально Трусова не чемпион России, поскольку есть решение дисциплинарного комитета РУСАДА, которое обжаловано, но нет решения федерации фигурного катания на коньках России, о перераспределении медалей на ЧР-2022.
По ЮЧМ, без оговорок, Трусова двукратная чемпионка.
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expertmer2020
А какое у Трусова образование?
+6
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Rush
Ответ artpal
Лекция "как воспитать чемпиона" от человека, который этого не сделал
Серебряный призер ОИ Пекина мечта многих.
+17
-11
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