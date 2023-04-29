Журналиста «СЭ» Кузнецова не пустили на лекцию отца Трусовой «Как воспитать чемпиона» во ВШЭ
Журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова не пустили на лекцию отца фигуристки Александры Трусовой.
27 апреля Вячеслав Трусов прочитал лекцию «Как воспитать чемпиона» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
«Журналист – око и ухо народа, поэтому отчитываюсь перед вами.
Вчера пытался сходить на лекцию отца Александры Трусовой «Как воспитать чемпиона? Секреты успеха Вячеслава Трусова» в родной Высшей школе экономики. В университет прошел, в аудиторию не пустили, но это ладно, с чего бы им меня пускать, вдруг узнаю секреты? Хоть прогулялся по альма-матер.
Дальше вступаем в область инсайдов – но что поделаешь, раз в открытую спикеры не говорят. Рассказали, что у присутствовавших требовали не разглашать содержание встречи (под подпись), запись была запрещена. Еще знаю, что книжку-биографию Трусовой дарили.
Ну и еще в Telegram-гостиных говорят, что среди советов родителям поступающих были в стиле, что надо пожестче с методами – в контексте обсуждения кейса Мирославы Лебедевой в том числе. Тут уж не знаю, но поверить могу.
Под запись Вячеслав не общается, это я понять могу, имеет право. Лично для меня главная загадка – зачем делать публичную встречу про секреты успеха, но закрывать ее от людей? Вот у Бойковой с Козловским даже трансляция была из РАНХиГС. Не понимаю. Может, у вас есть объяснение?» – написал Кузнецов.
Чудны дела твои, Господи..
К сожалению, законы физики победить невозможно, но самолюбие папы греет.
А так и не скажешь, судя по отвратительной истерике на Олимпиаде, испортившей настроение всем кто это увидел.
Хотя возможно её воспитывали в духе "цель оправдывает средства". Тогда понятно, почему внезапно сломались конечки у Щербаковой, проживавшей с ней в одном номере.
Это первое, что пришло на память.
Да уж... не того папу на спортсе прозвали Всемогущим.
По ЮЧМ, без оговорок, Трусова двукратная чемпионка.