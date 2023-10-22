Софья Федченко: «Оценю выступление Горбачевой не очень хорошо. Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то»

Тренер Алины Горбачевой высказалась о поражении ученицы на Гран-при России.

Сегодня фигуристка заняла второе место на этапе в Омске. Она лидировала после короткой программы, но уступила Аделии Петросян по итогам произвольной.

«Я оценю выступление Алины не очень хорошо. У нее половина элементов в прокате не получились.

Бороться с Петросян? Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то. Утром на тренировке у нее получился хороший прокат с чистым четверным сальховым. Нужно показать такие прокаты на соревнованиях и не думать о том, с кем соревнуешься на льду», – сказала тренер Софья Федченко.