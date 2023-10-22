Софья Федченко: «Оценю выступление Горбачевой не очень хорошо. Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Аделия Петросян Софья Федченко Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Тренер Алины Горбачевой высказалась о поражении ученицы на Гран-при России.

Сегодня фигуристка заняла второе место на этапе в Омске. Она лидировала после короткой программы, но уступила Аделии Петросян по итогам произвольной.

«Я оценю выступление Алины не очень хорошо. У нее половина элементов в прокате не получились.

Бороться с Петросян? Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то. Утром на тренировке у нее получился хороший прокат с чистым четверным сальховым. Нужно показать такие прокаты на соревнованиях и не думать о том, с кем соревнуешься на льду», – сказала тренер Софья Федченко.

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17 комментариев

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Katerina Sunny
И это тоже опыт, у Алины есть второй этап для исправления своих ошибок.
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Мурманчанин37
Все по делу. Горбачевой на данном этапе своей карьеры с Петросян трудно бороться
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Анастасия Прудникова
Удачи Алине! Пусть на других стартах все получится!
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Хрустальный Гусенок
Алина усвоила важный урок на собственном горьком опыте:
Всегда старайтесь изо всех сил, не позволяйте другим отвлекать вас и не давайте судьям повода вычитать из вашей оценки.
Тем не менее, рейтинговые очки зарабатывались честно. Переходим к следующему этапу и постараемся использовать полученные уроки с пользой.
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MyCA
Ответ vanessa2021
У Алины Горбачевой странный, немного ненормальный взгляд. В второй половине проката было заметно. И раньше было. И этот странный побег. Может надо с психотерапевтом поработать.
Поработайте вам точно не помешает.
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тучка60
Правильные мысли, донесите их до Алины.
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Ритт
Жалко что не было Вероники. Было бы намного интереснее
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Kareglazaya
Ответ Pkatushki
Золотая лихорадка. Вопрос не столько к Алине, сколько к тренерам не сумевшим изолировать спортсменку от нежелательного внешнего давления.
Невозможно изолироваться, когда прямо перед началом проката слышишь, какие большие баллы получила основная соперница. Тут скорее наоборот: не прятаться надо, а воспринимать это как вызов, дополнительный стимул к чистому прокату.
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unknownman
Ответ Мурманчанин37
Все по делу. Горбачевой на данном этапе своей карьеры с Петросян трудно бороться
И все же можно похвалить Горбачеву, что она вышла на лед именно с мыслью, что может побороться за первое место, а не просто откатать спокойненько и занять свое второе. Да, это ей помешало в этот раз, но настрой правильный.
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Александр Шульгин
Молодец тренер правильно сказала
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Pkatushki
Золотая лихорадка. Вопрос не столько к Алине, сколько к тренерам не сумевшим изолировать спортсменку от нежелательного внешнего давления.
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Defender64
Хорошо, что чистый 4С был. Мне показалось, что раз она не пошла на второй после неудачи на первом, как например, было на прошлом ЧР, то не очень-то хорошо готова.
А уж лутц - это вообще обидно.
Надеюсь, дальше по сезону все прокаты будут лучше.
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Svetmel
Ответ moonriver
Сказать - не равно сделать. Cама того она чего достигла как спортсменка?
А вы серьёзно считаете, что тренер обязательно должен быть выдающимся спортсменом в прошлом?
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