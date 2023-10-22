Софья Федченко: «Оценю выступление Горбачевой не очень хорошо. Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то»
Тренер Алины Горбачевой высказалась о поражении ученицы на Гран-при России.
Сегодня фигуристка заняла второе место на этапе в Омске. Она лидировала после короткой программы, но уступила Аделии Петросян по итогам произвольной.
«Я оценю выступление Алины не очень хорошо. У нее половина элементов в прокате не получились.
Бороться с Петросян? Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то. Утром на тренировке у нее получился хороший прокат с чистым четверным сальховым. Нужно показать такие прокаты на соревнованиях и не думать о том, с кем соревнуешься на льду», – сказала тренер Софья Федченко.
Всегда старайтесь изо всех сил, не позволяйте другим отвлекать вас и не давайте судьям повода вычитать из вашей оценки.
Тем не менее, рейтинговые очки зарабатывались честно. Переходим к следующему этапу и постараемся использовать полученные уроки с пользой.
А уж лутц - это вообще обидно.
Надеюсь, дальше по сезону все прокаты будут лучше.