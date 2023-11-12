Алина Горбачева: «На Гран-при в Казани произвольная удалась лучше, но есть очень много над чем работать, много косячков»

Фигуристка Алина Горбачева считает, что ей предстоит много работы над ошибками.

Сегодня 16-летняя фигуристка стала второй на этапе Гран-при в Казани. Победила Софья Муравьева.

«Конечно, я безумно рада, что в этом году получилось выиграть две медали, еще и обе серебряные (ранее Горбачева стала второй в Омске – Sports.ru). В прошлом году такого не было. Я счастлива!

Конечно, было много недочетов, что на первом этапе, что на втором. На этом этапе произвольная удалась лучше, но есть куда стремиться, очень много над чем работать, много косячков, так скажем. Рада, что заняла второе место, рада, что лучше справилась с головой, чем на первом этапе.

Помогают ли крики тренеров во время проката? Я слышала, что Софья Анатольевна (Федченко) мне что-то говорила, мне всегда это помогает, подбадривает, чувствуется энергия от тренеров. Они придают силы ехать дальше, не сдаваться, делать всё хорошо. Мне это помогает, больше, наверное, морально», – сказала Горбачева.