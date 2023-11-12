Алина Горбачева: «На Гран-при в Казани произвольная удалась лучше, но есть очень много над чем работать, много косячков»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева считает, что ей предстоит много работы над ошибками.

Сегодня 16-летняя фигуристка стала второй на этапе Гран-при в Казани. Победила Софья Муравьева.

«Конечно, я безумно рада, что в этом году получилось выиграть две медали, еще и обе серебряные (ранее Горбачева стала второй в Омске – Sports.ru). В прошлом году такого не было. Я счастлива!

 Конечно, было много недочетов, что на первом этапе, что на втором. На этом этапе произвольная удалась лучше, но есть куда стремиться, очень много над чем работать, много косячков, так скажем. Рада, что заняла второе место, рада, что лучше справилась с головой, чем на первом этапе.

Помогают ли крики тренеров во время проката? Я слышала, что Софья Анатольевна (Федченко) мне что-то говорила, мне всегда это помогает, подбадривает, чувствуется энергия от тренеров. Они придают силы ехать дальше, не сдаваться, делать всё хорошо. Мне это помогает, больше, наверное, морально», – сказала Горбачева.

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11 комментариев

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AnnRR
Алина 💖
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Юлия Ягунова
Молодец Алина, свежая программа, хорошо исполнила, сальхов покорится!но у нее и 2а хороший, может и попробуют 3а
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Zbra
Алина - очень интересная фигуристка. Мне нравится, что у нее все программы совершенно разные, стиль разный. Удачи и здоровья ей! И, повторюсь, костюм для произволки - отпад. Резкий и очень стильный контраст с типичными красивыми платьишками в камнях и блестках.
+3
0
+3
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Дружба11
Алиночка,искренне Поздравляю тебя с серебром.заслуженным серебром!!!!Так же я Поздравляю тренерскую команду и Софью в особенности.Так Держать!!!
+2
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N-fox
Алинина программа смотрелась на одном дыхании, очень ей идет. И уроненный квад впечатление не испортил.
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Маргарита В Сафронова
Мне нравится, как Алина делает музыку на льду. Словно сама еӗ сочиняет танцем.
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bolelschiza
Обожаю эту мощь в катании Алины. Скользящий ураган на льду.
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ivera
Ответ Дружба11
Алиночка,искренне Поздравляю тебя с серебром.заслуженным серебром!!!!Так же я Поздравляю тренерскую команду и Софью в особенности.Так Держать!!!
Запал есть, програ ма отличная, тренеры умницы, остается откатать блестяще✨️❤️
+1
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private dancer
Дальше - лучше !
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Дружба11
Ответ ivera
Запал есть, програ ма отличная, тренеры умницы, остается откатать блестяще✨️❤️
Да так и будет, ✨️❤️!
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Дружба11
Ответ Zbra
Алина - очень интересная фигуристка. Мне нравится, что у нее все программы совершенно разные, стиль разный. Удачи и здоровья ей! И, повторюсь, костюм для произволки - отпад. Резкий и очень стильный контраст с типичными красивыми платьишками в камнях и блестках.
все по делу
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