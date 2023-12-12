Володин о том, что предлагал Медведевой выступать вместе: «Женя сказала, что не видит себя в парном катании. Она была немножко возмущена»

Победитель Гран-при рассказал, что предлагал Евгении Медведевой кататься в паре.

Никита Володин выступает за сборную Германии вместе с Минервой Фабьен Хазе. 8 декабря они выиграли финал Гран-при в Пекине.

Медведева – двукратная чемпионка мира в одиночном катании.

– И еще момент. Правда, что вы даже Медведевой предлагали встать в пару?

– Это все-таки правда. Вот понимаете, насколько я в тот момент отчаялся, что уже рассматривал вообще все варианты? Когда терять нечего, почему бы не спросить. Но, конечно, Женя сказала, что нет, что она даже не рассматривает, то есть не видит себя в парном катании.

– Резко отреагировала?

– Ну понятно, что она была немножко возмущена. В ее статусе ей пишет, скажем так, неизвестный фигурист, о котором она не особо слышала. Может, знает, но… В целом она отреагировала нормально, абсолютно адекватно.

– А это какой год был?

– Это, наверное, был год 2019-й или 2020-й. Точно уже не помню, все-таки столько времени прошло. 2019-й, наверное, – рассказал Володин.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин