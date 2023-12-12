Володин о том, что предлагал Медведевой выступать вместе: «Женя сказала, что не видит себя в парном катании. Она была немножко возмущена»

Теги сборная России сборная Германии женское катание Евгения Медведева Никита Володин Фигурное катание

Победитель Гран-при рассказал, что предлагал Евгении Медведевой кататься в паре.

Никита Володин выступает за сборную Германии вместе с Минервой Фабьен Хазе. 8 декабря они выиграли финал Гран-при в Пекине.

Медведева – двукратная чемпионка мира в одиночном катании.

– И еще момент. Правда, что вы даже Медведевой предлагали встать в пару?

– Это все-таки правда. Вот понимаете, насколько я в тот момент отчаялся, что уже рассматривал вообще все варианты? Когда терять нечего, почему бы не спросить. Но, конечно, Женя сказала, что нет, что она даже не рассматривает, то есть не видит себя в парном катании.

– Резко отреагировала?

– Ну понятно, что она была немножко возмущена. В ее статусе ей пишет, скажем так, неизвестный фигурист, о котором она не особо слышала. Может, знает, но… В целом она отреагировала нормально, абсолютно адекватно.

– А это какой год был?

– Это, наверное, был год 2019-й или 2020-й. Точно уже не помню, все-таки столько времени прошло. 2019-й, наверное, – рассказал Володин.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

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21 комментарий
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Женя, конечно, невероятно талантлива. Но все дело в здоровье. Если бы оно было в порядке, Евгения продолжала бы соревноваться в одиночном. А если не в порядке, какое может быть парное, там же невероятные нагрузки на спину. И риски.
+23
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В 2019 году Женя ещё соревновались и не собиралась уходить. Ковид спутал карты не только Жене.
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+19
Ответ КВАД
"В целом она отреагировала нормально." Что означает : "ПНХ."))
Ну это ваши фантазии. Просто Женя в 2019 была в спорте и не собиралась уходить
+17
0
+17
Большинство одиночниц воспринимают переход в танцы или парное как провал карьеры: значит, их списали со счетов и пытаются пристроить хоть куда-нибудь. Хотя в реальности и танцы, и парное катание ничуть не легче одиночного.
А Женя в то время еще надеялась продолжить карьеру в одиночном.
+17
-1
+16
Ответ Елена Спирина
Ну это ваши фантазии. Просто Женя в 2019 была в спорте и не собиралась уходить
Женя тогда только-только поменяла место и систему тренировок, страну, язык, тренера, прошла пубертат/диеты/вес, да много всего!
И тут вдобавок предлагают поменять вид спорта.😂
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+10
Были времена... ТЩК еще были миленькие и маленькие, да и вообще еще были. Какая ностальгия 🥲
+10
-1
+9
Женя в тот период ещё была действующая спортсменка и скорее всего думала , как бы ей со своей убитой спиной в одиночном справиться , а в парном и поддержки и выбросы … реально не стоило ей это предлагать , тем более спортсмену не из топов ) иногда нужно реально оценивать возможности и свои и чужие .
+8
0
+8
В 2019 году Женя ещё выступала в одиночном катании, один Ростелеком чего стоит! Жаль потом здоровье подвело(
Ну если честно, было бы интересно посмотреть на Женю в парном катании)
+6
0
+6
Это уже не имеет никакого значения. Но, сейчас у вашей пары появилась перспектива стать лучшей на ЧЕ. Работайте.
+5
0
+5
Интересные подробности всплывают)), понятно, что шансов не было, но поступок смелый безусловно.
+4
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+4
В то время Женя не могла представить, что через несколько лет будет выступать в паре в шоу и так прекрасно смотреться.
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0
+4
Ответ Аленка_76
В 2019 году Женя ещё выступала в одиночном катании, один Ростелеком чего стоит! Жаль потом здоровье подвело( Ну если честно, было бы интересно посмотреть на Женю в парном катании)
Так мы же смотрим ее в паре с Сашей Энбертом. Замечательно смотрятся. Шоу не спорт, конечно, но все же.
+3
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В то время Женя хотела выйти в сезон как одиночница, получается рано написал, теперь же как сказал Саша Энберт "Евгения в парном не последний человек "
+1
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Всё хорошо, что хорошо кончается. Никита нашёл себе партнёршу за рубежом, с которой уже добился успеха, выиграв ФГП.
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Ответ Zooey Glass
Были времена... ТЩК еще были миленькие и маленькие, да и вообще еще были. Какая ностальгия 🥲
Это да..
+2
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Ответ Tacciana
Женя, конечно, невероятно талантлива. Но все дело в здоровье. Если бы оно было в порядке, Евгения продолжала бы соревноваться в одиночном. А если не в порядке, какое может быть парное, там же невероятные нагрузки на спину. И риски.
А как бы она соревновалась в одиночном?
+2
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Ответ Светлана М
Так мы же смотрим ее в паре с Сашей Энбертом. Замечательно смотрятся. Шоу не спорт, конечно, но все же.
Отлично скатались, их программа "Лебединая верность " самая любимая
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