Никита Володин: «Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся»
Фигурист сборной Германии заявил, что ждет возвращения россиян на турниры.
Никита Володин с июня 2023 года выступает в паре с Минервой Фабьен Хазе, 8 декабря они выиграли финал Гран-при в Пекине. Российские фигуристы на данный момент не допускаются до международных соревнований.
– В прошлую пятницу в России многие узнали о существовании такого фигуриста, как Никита Володин. Проснулись знаменитым?
– Думаю, обо мне и так знали многие. Потому что после юношеских Олимпийских игр тоже ездил на всякие интервью, радио, «Матч ТВ» и так далее. Но, конечно, наверняка успели немного позабыть.
Конечно, мне было приятно, что в России снова заговорили, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, – Академия фигурного катания – тоже делала пост, что они гордятся. Я все читал, мне было очень приятно. Так что все равно есть поддержка. <...>
– Кто из России вас еще поздравил?
– Поздравил мой тренер Алексей Владимирович Соколов, который меня воспитал. Поздравил мой друг тоже, олимпийский чемпион Саша Галлямов, ну и многие другие ребята, фигуристы из России, с которыми я общался и по сей день общаюсь. Мы поддерживаем плотный контакт. <...>
– Все идет к тому, что вы можете оказаться одним из немногих фигуристов из России на Олимпиаде, хоть и под флагом Германии.
– Честно, не знаю, об этом даже не думал. Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся, – сказал Володин.
«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин
...Параллельно мы ждали открепления от Российской федерации фигурного катания. По правилам нужно ждать два года после того, как ты был в сборной России, и эти два года у меня истекали в мае как раз.
— Вы подали заявку на открепление год назад, а карантин при смене гражданства длится два года. Ничего не понял.
— Получилось так, что я был в сборной с Викой Васильевой, когда мы закончили кататься; год я прокатался в шоу с Юко, то есть не вызывался в сборную; и поэтому, когда появился вариант с Минервой, мне оставалось подождать как раз ещё год.