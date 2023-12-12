Никита Володин: «Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся»

Теги телевидение сборная России Юношеские олимпийские игры сборная Германии Олимпиада-2026 Матч ТВ Никита Володин Александр Галлямов Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Фигурист сборной Германии заявил, что ждет возвращения россиян на турниры.

Никита Володин с июня 2023 года выступает в паре с Минервой Фабьен Хазе, 8 декабря они выиграли финал Гран-при в Пекине. Российские фигуристы на данный момент не допускаются до международных соревнований.

– В прошлую пятницу в России многие узнали о существовании такого фигуриста, как Никита Володин. Проснулись знаменитым?

– Думаю, обо мне и так знали многие. Потому что после юношеских Олимпийских игр тоже ездил на всякие интервью, радио, «Матч ТВ» и так далее. Но, конечно, наверняка успели немного позабыть.

Конечно, мне было приятно, что в России снова заговорили, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, – Академия фигурного катания – тоже делала пост, что они гордятся. Я все читал, мне было очень приятно. Так что все равно есть поддержка. <...>

– Кто из России вас еще поздравил?

– Поздравил мой тренер Алексей Владимирович Соколов, который меня воспитал. Поздравил мой друг тоже, олимпийский чемпион Саша Галлямов, ну и многие другие ребята, фигуристы из России, с которыми я общался и по сей день общаюсь. Мы поддерживаем плотный контакт. <...>

– Все идет к тому, что вы можете оказаться одним из немногих фигуристов из России на Олимпиаде, хоть и под флагом Германии.

– Честно, не знаю, об этом даже не думал. Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся, – сказал Володин.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

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18 комментариев
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Ходыкин с Плешковым: до скорых встреч, бро!
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Достойный ответ! Удачи на стартах!
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Удачи на ЧЕ и на ЧМ!
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Савченко дали паспорт. Она что, еврейка?
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Как всё просто у журналистов. Для ОИ нужно немецкое гражданство, сомневаюсь, что оно уже есть.
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Ответ Raduga
Я откуда знаю). Но факт есть факт)
Я знаю одну еврейку - у неё бабушку угнали на работу в Германию во время ВОВ. Поэтому немецкий паспорт получила быстро. Савченко с Украины? - Там тоже многие пострадали от фашистов.
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Интересно по конкретному переходу:
...Параллельно мы ждали открепления от Российской федерации фигурного катания. По правилам нужно ждать два года после того, как ты был в сборной России, и эти два года у меня истекали в мае как раз.
— Вы подали заявку на открепление год назад, а карантин при смене гражданства длится два года. Ничего не понял.

— Получилось так, что я был в сборной с Викой Васильевой, когда мы закончили кататься; год я прокатался в шоу с Юко, то есть не вызывался в сборную; и поэтому, когда появился вариант с Минервой, мне оставалось подождать как раз ещё год.
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Ответ Viks
Законы надо немножко знать. Про Савченко ничего не знаю, даже не знаю, кто это. Но знаю, что в Германии достаточно быстро дают паспорт только евреям - потомкам тех, кто пострадал от фашистов. Ну, и по факту брака, 3 года, кажется, как в США.
Савченко так же перееехала к немецкому партнеру кататься за Германию. В 2004 году они вышли в сезон, а в 2006 выступали на ОИ в Турине за Германию. А в 2002 еще выступала на ОИ за Украину со Станиславом Морозовым
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Ответ Katerina Sunny
Как всё просто у журналистов. Для ОИ нужно немецкое гражданство, сомневаюсь, что оно уже есть.
Савченко через 2 года дали гражданство. До ОИ 2026 есть время
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Ответ Raduga
Савченко через 2 года дали гражданство. До ОИ 2026 есть время
Основание? В Германии гражданство дают по Закону, а не по хотелке президента. По закону нет срока 2 года ни для кого. И в США нет срока 2 года.
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Ответ Viks
Основание? В Германии гражданство дают по Закону, а не по хотелке президента. По закону нет срока 2 года ни для кого. И в США нет срока 2 года.
Я откуда знаю). Но факт есть факт)
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