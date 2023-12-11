Анна Щербакова: «Критика неизбежно появляется, и это нормально. Можно бесконечно гнаться за одобрением людей, которым ты, может, просто не нравишься»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, как относится к критике в свой адрес.

– Вы делились, что позитивно относитесь к конструктивной критике, она вас мотивирует. А за что и кто вас может критиковать? Как относитесь к критике неконструктивной, хейту – возможно, от поклонников других фигуристок? Вас она задевает?

– Фигурное катание – не просто спорт, а искусство. Одним нравится одно, другим ближе другое. Неизбежно появляется критика, и это нормально.

Можно бесконечно гнаться за одобрением людей, которым ты, может, просто не нравишься. Поэтому сейчас я прислушиваюсь к критике и замечаниям людей, с которыми я работаю, и, конечно, к своим родным и близким.

Также сама всегда очень требовательно отношусь ко всему, что делаю. Порой бываю сама для себя самым придирчивым критиком, – сказала олимпийская чемпиона Пекина-2022. 

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15 комментариев
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Адекватная позиция, но думаю, что всё же очень им тяжело: живут не в безвоздушном пространстве, доходит до них и грубость и гадости. ФК - один из самых токсичных видов спорта, не видела еще ни одной фигуристки, которой не досталось бы от родственников соперниц, их фанбаз.
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+28
Аня права, конечно. Но только этим людям, которым кто-то не нравится совсем необязательно писать везде об этом.
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+11
Жо самый токсичный вид, у парней как-то всё проще
И дело не только в девочках, а в том числе и в болельщиках
+8
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+8
Ответ olvl
Аня права, конечно. Но только этим людям, которым кто-то не нравится совсем необязательно писать везде об этом.
Писать и выражать свою точку зрения имеет право каждый . Разница в стиле и выражениях .Так и болельщикам нужно всегда соблюдать рамки вежливости . Если программа не нравится , почему не высказаться и не объяснить причины ?
Только грамотно и корректно .
+5
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+4
У тебя все получится,потому что есть талант.Хейтерам надо прислушиться,зря не скажут.
+9
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+3
Ответ olvl
Аня права, конечно. Но только этим людям, которым кто-то не нравится совсем необязательно писать везде об этом.
Ага, это всё равно, что запретить им дышать
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+3
Ответ olvl
Аня права, конечно. Но только этим людям, которым кто-то не нравится совсем необязательно писать везде об этом.
Судя по спортсу обязательно. Иной раз мне кажется что некоторые используют этот ресурс как эмоциональный туалет, избавляясь от накопленной агрессии, самореализуясь, воплощая желание доминировать (мол написал 500 гадких комментов в адрес незнакомого человека, и значит управляю его жизнью, делаю ему оч плохо).
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Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Ну вы же бьетесь головой об стену с 17.02.2022.
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Ответ Мороженко
Жо самый токсичный вид, у парней как-то всё проще И дело не только в девочках, а в том числе и в болельщиках
Да я вас умоляю. Просто у парней нет ни ребят, ни соперничества на уровне девочек. Если бы Ягудин с Плющенко катались в эпоху соцсетей - в мужском была бы токсичность не меньше. Токсичность и хейтеры - обратная сторона популярности и успешности
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Ответ ретроградный меркурий
Да я вас умоляю. Просто у парней нет ни ребят, ни соперничества на уровне девочек. Если бы Ягудин с Плющенко катались в эпоху соцсетей - в мужском была бы токсичность не меньше. Токсичность и хейтеры - обратная сторона популярности и успешности
Малинин соперничал очень плотно в прошлом сезоне с Джуном и тем не менее они сделали совместный танец для шоу и отлично общаются. С Адамом они шли бок о бок и лайкают посты друг друга. Шома и Юма шутят о том, что не смогут исполнить мечту Ильи с паралельным Акселем. Илья на интервью говорит, что они с Адамом двигают с помощью новых элементов фигурное катание и так же говорил, как уважает Шому, что он великий фигурист.
И они самые настоящие конкуренты, соперничество на самом высоком уровне.
Наших в пример приводить не буду, понятно, что такая же атмосфера примерно
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