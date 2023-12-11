Анна Щербакова: «Критика неизбежно появляется, и это нормально. Можно бесконечно гнаться за одобрением людей, которым ты, может, просто не нравишься»

Анна Щербакова рассказала, как относится к критике в свой адрес.

– Вы делились, что позитивно относитесь к конструктивной критике, она вас мотивирует. А за что и кто вас может критиковать? Как относитесь к критике неконструктивной, хейту – возможно, от поклонников других фигуристок? Вас она задевает?



– Фигурное катание – не просто спорт, а искусство. Одним нравится одно, другим ближе другое. Неизбежно появляется критика, и это нормально.

Можно бесконечно гнаться за одобрением людей, которым ты, может, просто не нравишься. Поэтому сейчас я прислушиваюсь к критике и замечаниям людей, с которыми я работаю, и, конечно, к своим родным и близким.

Также сама всегда очень требовательно отношусь ко всему, что делаю. Порой бываю сама для себя самым придирчивым критиком, – сказала олимпийская чемпиона Пекина-2022.