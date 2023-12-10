Щербакова о Кубке Первого канала: «Спасибо ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и добрую атмосферу»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

Команда фигуристов в фиолетовой форме, которую поддерживала олимпийская чемпионка, одержала на турнире победу. 

«Завершился кубок первого канала среди юниоров ⛸

Поздравляю команду с победой💜🏆

Спасибо всем ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и за классную, добрую атмосферу 🤗

Очень рада была попробовать себя в новой роли🎤», – написала Щербакова в соцсети. 

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

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19 комментариев
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Спасибо Лизе и Ане за тёплую дружескую атмосферу. Как надоели уже эти страсти, противостояния и, как следствие, срачи среди фанатов.
Надеюсь, что так же спокойно будет и на взрослом кубке, капитанами сделают действующих спортсменов, а Лизу и Аню возьмут в группу поддержки.
А ведущим можно сделать одного Транькова.
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И вам с Лизой спасибо, Аня!) Всё было позитивно.
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Аня в команде - залог победы. Победила во всех командниках, в которых принимала участие - КЧМ, 2 КПК, включая прыжковые турниры, и даже в роли группы поддержки продолжает побеждать
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Спасибо и Анне за её хорошую профессиональную работу. Турнир удался, было интересно юниорам и зрителям в этой дружеской и праздничной атмосфере. Надо продолжать проводить Кубок Первого канала среди юниоров и взрослых.
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Спасибо Анне, Лизе и всем участникам КПК среди юниоров за прекрасную атмосферу спортивного праздника!
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Ответ Lapo Elkann
Когда вас спросит первый канал , тогда и дадите совет. Статус и атмосферу на соревновании создали как раз красивые и представительные Траньков и Валиева. Лиза и Аня всего лишь не помешали , так как задавали одинаковые вопросы про волнение во время проката и самочувствие.
Атмосферу создают сами участники, то есть действующие спортсмены. Пусть во взрослом КПК Камила участвует как спортсменка, может даже капитаном. А вести еще успеет.
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У юных детей особая энергетика. Спасибо Арсению , Алисе , Маргарите , Льву , и всем , всем , будущим звездам.
Хотя Арсений уже звезда ярче многих именитых фигуристов.
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Ответ Анастасия Прудникова
Да? Не знала. Тогда тоже заранее поздравляю!
Это такая шутка от РусВектора! Никакой свадьбы у Анны Щербаковой в ближайшее время даже и не планируется!
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Да, было здорово!👍
Смотрел и Финал Гран-При мне был не нужен, ни Уно ни Малинин.
Классные у нас юниоры🌟❤️
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Аня как всегда на высоте.
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Ответ RusVector
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Да? Не знала. Тогда тоже заранее поздравляю!
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