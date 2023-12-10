Щербакова о Кубке Первого канала: «Спасибо ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и добрую атмосферу»
Анна Щербакова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.
Команда фигуристов в фиолетовой форме, которую поддерживала олимпийская чемпионка, одержала на турнире победу.
«Завершился кубок первого канала среди юниоров ⛸
Поздравляю команду с победой💜🏆
Спасибо всем ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и за классную, добрую атмосферу 🤗
Очень рада была попробовать себя в новой роли🎤», – написала Щербакова в соцсети.
Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика
Надеюсь, что так же спокойно будет и на взрослом кубке, капитанами сделают действующих спортсменов, а Лизу и Аню возьмут в группу поддержки.
А ведущим можно сделать одного Транькова.
Хотя Арсений уже звезда ярче многих именитых фигуристов.
Смотрел и Финал Гран-При мне был не нужен, ни Уно ни Малинин.
Классные у нас юниоры🌟❤️