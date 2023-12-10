Щербакова о Кубке Первого канала: «Спасибо ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и добрую атмосферу»

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

Команда фигуристов в фиолетовой форме, которую поддерживала олимпийская чемпионка, одержала на турнире победу.

«Завершился кубок первого канала среди юниоров ⛸

Поздравляю команду с победой💜🏆

Спасибо всем ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и за классную, добрую атмосферу 🤗

Очень рада была попробовать себя в новой роли🎤», – написала Щербакова в соцсети.

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика