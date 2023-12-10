Артем Фролов: «Где-то до 2019-го катался в «Хрустальном». Эмоции только положительные, с теплом вспоминаю тот период карьеры»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Алина Загитова Артем Фролов Анна Щербакова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Лев Лазарев Фигурное катание

Фигурист Артем Фролов рассказал, что с теплом вспоминает период в «Хрустальном».

Фролов выступает в танцах на льду с Анной Коломенской. Накануне их дуэт в составе команды в фиолетовой форме победил на Кубке Первого канала среди юниоров. Фролов был капитаном команды.

– На пресс-конференции ты рассказал, что катался в «Хрустальном». Долго длился этот период в твоей карьере?

– В «Хрустальный» я перешел в 2016 году, где-то до 2019-го катался там. Эмоции только положительные, с теплом вспоминаю тот период карьеры, когда я был одиночником.

А здесь, в Калуге, я чувствовал себя в своей тарелке. Камила ВалиеваАлина ЗагитоваАнна Щербакова – всех помню по «Хрустальному». Поэтому я не чувствовал здесь какого-то дискомфорта. Наоборот, думал: «Вот они все – мои роднулькины».

– Кто сегодня был лучшим «игроком» твоей команды?

– Я бы отметил всех ребят. Но Лева Лазарев меня сегодня покорил. Очень за него переживал, и он блистательно откатал свою произвольную программу. Я ему хлопал стоя. Наверное, он для меня – герой дня. Лазарев показал идеальный прокат, – сказал Фролов.

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3 комментария
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Сколько уже было хороших отзывов от тех, кто когда-то занимался в Хрустальном. Если уж одна бывшая синхронистка на катке ни разу не была, то могла бы хотя бы прессу иногда почитывать, прежде чем рассказывать о методике Тутберидзе.
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Припоминаю неплохого по прыжкам одиночника, Артём Фролов, да. Со второй оценкой, или может, с вращениями, не помню уж - но в чём-то он сильно отставал. Потом пропал.
Оказывается, в танцы перешёл.
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Все думал кого же он мне напоминает! Комментатора Гришина, прямо вылитая копия, с такой же бородкой, волосы только постричь!
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