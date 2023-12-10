Артем Фролов: «Где-то до 2019-го катался в «Хрустальном». Эмоции только положительные, с теплом вспоминаю тот период карьеры»

Фигурист Артем Фролов рассказал, что с теплом вспоминает период в «Хрустальном».

выступает в танцах на льду с Анной Коломенской. Накануне их дуэт в составе команды в фиолетовой форме победил на Кубке Первого канала среди юниоров. Фролов был капитаном команды.

– На пресс-конференции ты рассказал, что катался в «Хрустальном». Долго длился этот период в твоей карьере?

– В «Хрустальный» я перешел в 2016 году, где-то до 2019-го катался там. Эмоции только положительные, с теплом вспоминаю тот период карьеры, когда я был одиночником.

А здесь, в Калуге, я чувствовал себя в своей тарелке. , , – всех помню по «Хрустальному». Поэтому я не чувствовал здесь какого-то дискомфорта. Наоборот, думал: «Вот они все – мои роднулькины».

– Кто сегодня был лучшим «игроком» твоей команды?

– Я бы отметил всех ребят. Но Лева Лазарев меня сегодня покорил. Очень за него переживал, и он блистательно откатал свою произвольную программу. Я ему хлопал стоя. Наверное, он для меня – герой дня. Лазарев показал идеальный прокат, – сказал Фролов.

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