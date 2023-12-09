Каори Сакамото: «Очень хотела победить саму себя, рада, что получилось. Тот факт, что у меня есть слабые стороны, заставляет меня упорно работать»

Теги Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото оценила свое выступление в произвольной программе в Финале Гран-при.

Японская фигуристка победила, набрав 148,35 балла в произвольной и 225,70 по сумме двух программ. 

«У меня было довольно много сил. В итоге я допустила ошибку на флипе и немного поторопилась, но мне удалось добавить двойной прыжок к тройному риттбергеру. 

Я очень хотела победить саму себя. Очень рада, что у меня это получилось. Тот факт, что у меня есть некоторые слабые стороны, заставляет меня упорно работать. 

В этом году у меня получилось хорошо стартовать на этапах Гран-при. Хотелось бы продолжать в том же духе. То, что мне удавалось везде занимать первые места вплоть до финала, придаст мне уверенности в дальнейшем», – сказала Сакамото.

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