Golden Spin. Рид и Амбрулевичюс, Зингас и Колесник, Флорес и Десятов покажут произвольные танцы
9 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb разыграют медали в танцах на льду.
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15:00 по московскому времени.
Третья разминка
10. Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)
11. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
12. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Германия)
13. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
14. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
Вторая разминка
15. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
17. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)
18. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
Положение после ритм-танца
1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 81,19
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 78,23
3. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США) – 72,47
4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 66,78
5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 66,12
6. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) – 63,86
7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 62,88
8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Германия) – 62,83
9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 62,34
10. Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония) – 61,86