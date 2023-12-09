Golden Spin. Рид и Амбрулевичюс, Зингас и Колесник, Флорес и Десятов покажут произвольные танцы

9 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb разыграют медали в танцах на льду.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:00 по московскому времени.

Третья разминка

10. Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)

11. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

12. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Германия)

13. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

14. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

Вторая разминка

15. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

17. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)

18. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Положение после ритм-танца

1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 81,19

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 78,23

3. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США) – 72,47

4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 66,78

5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 66,12

6. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) – 63,86

7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 62,88

8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Германия) – 62,83

9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 62,34

10. Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония) – 61,86