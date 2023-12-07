Малинин о четверном акселе в финале Гран-при: «Честно говоря, я удивлен, что судей что-то смутило»

Илья Малинин удивился реакции судей на его четверной аксель в финале Гран-при.

Сегодня американский фигурист исполнил прыжок в короткой программе. Изначально он не был засчитан в онлайн-табло.

«Честно говоря, я удивлен, что судей что-то смутило. В правилах ведь нигде не сказано, что нельзя прыгать четверной аксель в короткой программе. Там сказано «тройной или четверной прыжок».

Конечно, мы советовались с некоторыми судьями – нам сказали, что прыжок должны засчитать.

Я не хотел много об этом говорить – хотел сделать сюрприз, и, кажется, получилось.

Конечно, то, что я стану первым, кто исполнит четверной аксель в короткой программе, немного давило. Но я много тренировался – и прыжок выходит очень стабильно, так что я знал, что могу его сделать.

Буду ли прыгать квад в произвольной? Зависит от самочувствия, конечно, но план такой. Теперь главное сохранить боевое настроение перед произвольной», – передает слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.