Малинин о четверном акселе в финале Гран-при: «Честно говоря, я удивлен, что судей что-то смутило»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин удивился реакции судей на его четверной аксель в финале Гран-при.

Сегодня американский фигурист исполнил прыжок в короткой программе. Изначально он не был засчитан в онлайн-табло.

«Честно говоря, я удивлен, что судей что-то смутило. В правилах ведь нигде не сказано, что нельзя прыгать четверной аксель в короткой программе. Там сказано «тройной или четверной прыжок».

Конечно, мы советовались с некоторыми судьями – нам сказали, что прыжок должны засчитать.

Я не хотел много об этом говорить – хотел сделать сюрприз, и, кажется, получилось.

Конечно, то, что я стану первым, кто исполнит четверной аксель в короткой программе, немного давило. Но я много тренировался – и прыжок выходит очень стабильно, так что я знал, что могу его сделать.

Буду ли прыгать квад в произвольной? Зависит от самочувствия, конечно, но план такой. Теперь главное сохранить боевое настроение перед произвольной», – передает слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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6 комментариев
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Почему -5 от бельгийского судьи?!
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Оценки должны быть выше, это просто жесть, 106 баллов
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Ответ Zbra
Может, дружит со швейцарцами, тренирующими Шому?
Чистое совпадение!
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Ответ Zbra
Может, дружит со швейцарцами, тренирующими Шому?
Шому тренирует Ламбьель, а не судьи!
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Ответ Irina Kistler
Шому тренирует Ламбьель, а не судьи!
А кто сказал, что судьи его тренируют?
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