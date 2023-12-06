Траньков о новом катке Тутберидзе: «Это лучшая тренировочная арена, на которой я был за всю жизнь»

Максим Траньков заявил, что впечатлен новым тренировочным центром Этери Тутберидзе.

– Успел оценить новый центр. Прекрасные условия, в прошлый раз не смог посетить арену, сегодня меня впечатлил масштаб, удобство. Это лучшая тренировочная арена, на которой я был за всю свою жизнь.

– Включая зарубежные?

– Если брать именно тренировочные, то да.

– Можете сравнить новый центр фигурного катания Этери Тутберидзе с «Хрустальным»?

– Сегодня, когда ехал на новый каток, проезжал мимо «Хрустального», сердце екнуло. Он родной, уютный, домашний. В «Хрустальном» был единственный минус, что парам негде было разминаться, потому что был низкий потолок.

Поддержку, подкрут, силовые элементы было отрабатывать невозможно. Нам всегда пытались отгородить уголок, но это все‑таки неполноценный зал. Во всем остальном «Хрустальный» был отличным, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер