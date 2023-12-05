Губерниев о намерении Загитовой быть тренером: «И швец, и жнец, и на дуде игрец – это про Алину! В высшей степени талантливая девушка и блистательная телеведущая»

Теги Дмитрий Губерниев Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о намерении Алины Загитовой быть тренером.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец – это, безусловно, про Алину Загитову! Это в высшей степени талантливая девушка и блистательная телеведущая, с которой мы берем пример.

Алина – талантливый организатор, ведь дворец в Казани носит ее имя. Она является учредителем своей школы, а теперь будет тренировать. Это очень здорово!

Загитова едина в трех лицах, и мы берем с нее пример. Постараемся быть похожи на Алину, потому что она деятельная натура и не сидит без дела. Это тот самый случай, когда можно порадоваться за нее и тянуться нам, скромным, до уровня Алины Загитовой», – сказал комментатор.

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11 комментариев
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Сказал телеведущий, комментатор, конферансье, знаток датского вратарского искусства и просто хороший человек
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Губерниев на себя бы для начала посмотрел )), все никак не отцепится майонез от Загитовой.
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Ёлки, корпоративы и розыгрыши лото вести для тебя хватит. Сам где только свой нос не суёт, знаток чего-нибудь и как-нибудь...
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Ответ Док Аксель
Ёлки, корпоративы и розыгрыши лото вести для тебя хватит. Сам где только свой нос не суёт, знаток чего-нибудь и как-нибудь...
Если такой знаток, всех учить собирается, захотел зачем-то задеть, подколоть девушку молодую, ОЧ между прочим, мог бы и поинтереснее что-то придумать, потоньше. Такой умный не может не знать, что эта поговорка обычно в обиходе с негативным подтекстом употребляется. А вообще, хамство просто.
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да понятно, понятно
сколько можно-то
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Ответ RusVector
Хорошо потроллил!
Что хорошего то?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Не знаю, как Дим смог сдержать смех, когда сказал это.
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