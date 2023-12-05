Губерниев о намерении Загитовой быть тренером: «И швец, и жнец, и на дуде игрец – это про Алину! В высшей степени талантливая девушка и блистательная телеведущая»

Дмитрий Губерниев высказался о намерении Алины Загитовой быть тренером.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец – это, безусловно, про ! Это в высшей степени талантливая девушка и блистательная телеведущая, с которой мы берем пример.

Алина – талантливый организатор, ведь дворец в Казани носит ее имя. Она является учредителем своей школы, а теперь будет тренировать. Это очень здорово!

Загитова едина в трех лицах, и мы берем с нее пример. Постараемся быть похожи на Алину, потому что она деятельная натура и не сидит без дела. Это тот самый случай, когда можно порадоваться за нее и тянуться нам, скромным, до уровня Алины Загитовой», – сказал комментатор.