Дмитрий Губерниев: «Верю, что в перерывах между занятиями техникой речи и мастерством эфирного выступления Загитова еще и учится на дизайнера одежды»

Дмитрий Губерниев высказался о наряде Загитовой на презентации мерча фигуристки.

Накануне Алина Загитова презентовала свою линию одежды в магазине «Красная машина» в ТРЦ «Авиапарк».

«Алина молодец! Спортсмены не должны стоять на месте, должны развиваться. Дворец строится в Татарстане, будет назван ее именем. Теперь – линия одежды.

И, конечно, это розовенькое на Алине всех свело с ума. Она молодец, мы берем с нее пример. Будет ли она успешна в этом? Очень надеюсь. Безусловно, есть люди, которые ей в этом помогают.

Чтобы выпускать свои коллекции, нужно серьезно этим заниматься. Я верю в Алину Загитову. Верю, что в перерывах между занятиями техникой речи и мастерством эфирного выступления она еще и учится на дизайнера одежды», – сказал Губерниев.

Образ Загитовой на презентации ее линии одежды: розовые колготки, розовые меховые сапожки и розовые рукава