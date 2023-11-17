Дмитрий Губерниев: «Верю, что в перерывах между занятиями техникой речи и мастерством эфирного выступления Загитова еще и учится на дизайнера одежды»

Теги Дмитрий Губерниев Алина Загитова стиль Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о наряде Загитовой на презентации мерча фигуристки.

Накануне Алина Загитова презентовала свою линию одежды в магазине «Красная машина» в ТРЦ «Авиапарк».

«Алина молодец! Спортсмены не должны стоять на месте, должны развиваться. Дворец строится в Татарстане, будет назван ее именем. Теперь – линия одежды.

И, конечно, это розовенькое на Алине всех свело с ума. Она молодец, мы берем с нее пример. Будет ли она успешна в этом? Очень надеюсь. Безусловно, есть люди, которые ей в этом помогают.

Чтобы выпускать свои коллекции, нужно серьезно этим заниматься. Я верю в Алину Загитову. Верю, что в перерывах между занятиями техникой речи и мастерством эфирного выступления она еще и учится на дизайнера одежды», – сказал Губерниев.

Образ Загитовой на презентации ее линии одежды: розовые колготки, розовые меховые сапожки и розовые рукава

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16 комментариев

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Туц
Кто о чем а Губерниев о Загитовой.
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Наталья Карлова
Губерниев какой-то маньяк...) Алина вроде молчит никак не реагирует, а он все неймется)
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Kristine Kristine
Ждем Губернеева в розовых колготках. 😁
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Elenavasilevna
Возможно я что то пропустила, но не разу не видела, чтобы Загитова комментировала какие то действия Губерниева. Дмитрий, такое пристальное внимание к Алине уже смахивает на диагноз))
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Askorbinka
Ответ Vlad0404
бесит эта загитова
Не смотри, не слушай. Ну и лекарства в помощь. От бешенства.
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Olga.t
Ответ Kristine Kristine
Ждем Губернеева в розовых колготках. 😁
Он может даже розовые мохнатые башмаки надеть. Пиар для него - главный способ выжить, чем кринжовее - тем лучше.
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Vlad0404
бесит эта загитова
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Слончик
Автор истлрического биатлонного репортажа от 19 декабря ерунды не скажет
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Zbra
Ответ ВИван
А кого интересует его мнение о Загитовой?
Спорт-Экспресс, видимо :) Вон, спросили же.
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Мира2024
Ответ Vlad0404
бесит эта загитова
"Сочувствуем" 😊
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natali5228
Ой, не надо Диме в розовое и кружева.. , брать пример. Хотя стоп. Тогда завидует, получается
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Kareglazaya
У Губерниева два любимых персонажа - Загитова и Вяльбе))
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Dinamik1
Пусть это поучитя такту и уважению и не дает советы чемпионам.
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Мира2024
Ответ ВИван
А кого интересует его мнение о Загитовой?
Его самого, видимо
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