Инна Гончаренко: «Кондратюк тяжело входит в сезон. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления – возможно, потом произойдет подъем»
Инна Гончаренко заявила, что фигурист Марк Кондратюк тяжело входит в сезон.
В этом сезоне Кондратюк занял четвертое место на этапе Гран-при России в Самаре и второе в Москве.
«Марк тяжело входит в этот сезон, не знаю, по каким причинам. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления, врабатывания – и, возможно, потом произойдет подъем, выход на следующий этап.
Чего ему не хватило? Трудно сказать. У него стоит четверной ультра-си. С одной стороны, не хватило азарта, куража – он тот спортсмен, который катается на кураже. Насколько он входит в это состояние, уже вопрос в нем.
Но, несмотря на это, он дальше собрался. Его стойкость дала ему место на пьедестале, он молодец. В прошлые годы наши мальчики отставали от девочек в плане стабильности, азарта, жажды борьбы.
Теперь у нас уже есть не один спортсмен, который выдает чистые прокаты, появился Владислав Дикиджи. Было видно, что ему непросто далась произвольная программа, но он проявил характер. Хотелось бы добавить выразительности в его программу, но не все сразу, он будет к этому идти. Заявка серьезная», – сказала заслуженный тренер России Гончаренко.
Несмотря на место на пьедестале, прокаты были плохими, Марк не в форме, но в интервью после проката был неприлично самоуверенным и очень довольным (видимо оценками, а не прокатом)
Удивительно.
А вот с данными повезло меньше, и с постановкой техники прыжков. "Чего не хватает Кондратюку и Самарину стабильно добавляют судьи" - это просто браво, в точку)
Марка после ОИ очень сильно засосало известное "болоДце". Надеюсь, он сейчас оттуда сейчас вырвался, но соседнее держит гонорарами не меньше.
Тарасова еще после первого этапа сказала, что не хватает ему формы. Ибо некогда в нее входить. А остальное - выезды, косяки и т н "кураж" уже никуда не деть. Это Марк. А судьи этому потакают.