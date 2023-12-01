Инна Гончаренко: «Кондратюк тяжело входит в сезон. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления – возможно, потом произойдет подъем»

Теги сборная России мужское катание женское катание Инна Гончаренко Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко заявила, что фигурист Марк Кондратюк тяжело входит в сезон.

В этом сезоне Кондратюк занял четвертое место на этапе Гран-при России в Самаре и второе в Москве.

«Марк тяжело входит в этот сезон, не знаю, по каким причинам. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления, врабатывания – и, возможно, потом произойдет подъем, выход на следующий этап.

Чего ему не хватило? Трудно сказать. У него стоит четверной ультра-си. С одной стороны, не хватило азарта, куража – он тот спортсмен, который катается на кураже. Насколько он входит в это состояние, уже вопрос в нем.

Но, несмотря на это, он дальше собрался. Его стойкость дала ему место на пьедестале, он молодец. В прошлые годы наши мальчики отставали от девочек в плане стабильности, азарта, жажды борьбы.

Теперь у нас уже есть не один спортсмен, который выдает чистые прокаты, появился Владислав Дикиджи. Было видно, что ему непросто далась произвольная программа, но он проявил характер. Хотелось бы добавить выразительности в его программу, но не все сразу, он будет к этому идти. Заявка серьезная», – сказала заслуженный тренер России Гончаренко.

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16 комментариев
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Появился на взрослом уровне Дикиджи, вернулся опытный Савосин и конкуренции стало больше. Чего не хватает Кондратюку и Самарину стабильно добавляют судьи. А как были у них проблемы с выездами на прыжках, вращениями, катанием и скольжением так и остаются. Осмысление, азарт, кураж это вилами по воде, а не поиск конкретных причин неудачных выступлений.
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Назвать прокат ПП на московском этапе чистым можно только в случае, если не видел его, а вывод сделал по судейским протоколам.
Несмотря на место на пьедестале, прокаты были плохими, Марк не в форме, но в интервью после проката был неприлично самоуверенным и очень довольным (видимо оценками, а не прокатом)
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Ответ Док Аксель
Появился на взрослом уровне Дикиджи, вернулся опытный Савосин и конкуренции стало больше. Чего не хватает Кондратюку и Самарину стабильно добавляют судьи. А как были у них проблемы с выездами на прыжках, вращениями, катанием и скольжением так и остаются. Осмысление, азарт, кураж это вилами по воде, а не поиск конкретных причин неудачных выступлений.
Это точно ! Когда "стабильно добавляют судьи" чего не хватает в программе, то можно и о вращении в конце ПП ненароком не вспомнить ))
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Марку,при всем уважении к нему,не хватает хорео зала и усердной работы на выездами!
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Чума. Загитову за малейший степаут со сложнейшего лутц-ритта обкладывали криками #АлинаВсё, здравствуй пенсия, чужое место занимает и далее по списку. А тут-жуткая жуть который сезон и такие изящные отмазки для Кондратюка.
Удивительно.
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У нас много кто может выдать чистые прокаты, на прошлом этапе были Гуменник и Савосин, ещё и хореография, а не просто прыжки. Жаль пока супер-стабильности ни у кого нет.
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Этап осмысления- это с фигурнокатательного на русский-звезду схватил?))
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Честно говоря, после прошлого сезона думала, что Марк всё
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Это не стойкость дала ему медаль, а вполне конкретные люди, сидящие вдоль бортика)))
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Ответ Док Аксель
Появился на взрослом уровне Дикиджи, вернулся опытный Савосин и конкуренции стало больше. Чего не хватает Кондратюку и Самарину стабильно добавляют судьи. А как были у них проблемы с выездами на прыжках, вращениями, катанием и скольжением так и остаются. Осмысление, азарт, кураж это вилами по воде, а не поиск конкретных причин неудачных выступлений.
Марк думающий спортсмен, у него с осмыслением все в порядке.
А вот с данными повезло меньше, и с постановкой техники прыжков. "Чего не хватает Кондратюку и Самарину стабильно добавляют судьи" - это просто браво, в точку)
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Ответ Elena Savanuk
Это точно ! Когда "стабильно добавляют судьи" чего не хватает в программе, то можно и о вращении в конце ПП ненароком не вспомнить ))
Мы же это наблюдаем из года в год на протяжении нескольких лет. Оценка по компонентам обоим фигуристам уже просто мем на просторах интернета и на спортсе в частности.
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Переход к Соколовской – смерть карьеры для фигуристки. Без исключений.
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Марк - боец, это очевидно, это показал сезон ОИ да и нынешний сезон тоже. Давайте просто пожелаем человеку удачи.
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"Марк тяжело входит в этот сезон, не знаю, по каким причинам."
Марка после ОИ очень сильно засосало известное "болоДце". Надеюсь, он сейчас оттуда сейчас вырвался, но соседнее держит гонорарами не меньше.
Тарасова еще после первого этапа сказала, что не хватает ему формы. Ибо некогда в нее входить. А остальное - выезды, косяки и т н "кураж" уже никуда не деть. Это Марк. А судьи этому потакают.
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Марку надо больше времени уделять тренировкам чем шоу.
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Ответ Большой Влад
Переход к Соколовской – смерть карьеры для фигуристки. Без исключений.
И к чему вы это в теме Марка настрочили?
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